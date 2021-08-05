Гетьманська столиця, Канів, Корсунь: чим дивуватиме Черкащина туристів цього року

Черкащина – один із найбільш популярних регіонів України для екскурсійного туризму. Сюди щороку їдуть школярі та студенти, й загалом всі ті, хто хоче більше дізнатися по різні періоди історії України. Більшість мандрівників при згадці цього регіону згадують найчастіше про Гетьманську столицю Чигирин та село Суботів.

Це батьківщина Тараса Шевченка, родова колиска гетьмана Богдана Хмельницького. Тарас Шевченко народився у Моринцях, а на Чернечій горі, поблизу Канева, він похований.

З 1648 по 1676 роки Чигирин був резиденцією гетьманів: Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Юрія Хмельницького, Павла Тетері, Петра Дорошенка а також столицею гетьманської Української держави.

Вірш "Стоїть в селі Суботові" Тарас Шевченко написав, перебуваючи у 1845 році в селі Мар'янське в родині Олександра Лук'яновича.

Фото: Успенський собор у Каневі (wikipedia.org)

Втім, тут є значно більше цікавих локацій. Зокрема, на території сучасної Черкащини близько 6 тисяч років тому набула поширення всесвітньо відома трипільська культура – одне з найбільш яскравих явищ стародавньої історії Європи.

В часи Київської Русі регіон відігравав важливу роль захисту південного порубіжжя держави. В Х–ХІІІ сторіччях укріплені міста-фортеці Воїнь, Родень, Канів, Корсунь були значними центрами ремесла, торгівлі та культури. Про все це можна дізнатися, вирушивши на одну з екскурсій до регіону.

Фото: Тарас Шевченко. "Богданова церква в Суботові", 1845 рік. Папір, акварель (wikipedia.org)

Чи стало в регіоні більше туристів під час пандемії

У зв’язку з пандемією багато країн світу ще закриті для українців, і багато наших мандрівників звернули увагу на локації в Україні, а в соцмережах масово стали поширювати інформацію про різні локації з хештегом #МандруйУкраїною.

Але чи стало більше туристів на Черкащині упродовж останнього часу? Як розповіли РБК-Україна у прес-службі Черкаської ОДА, показники завантаженості міст в червні в порівнянні з травнем зросли, аналогічна ситуація спостерігається, й у порівнянні з показниками минулого року.

Фото: Братська могила козаків і мирних жителів міста з каплицею, Чигирин (wikipedia.org)

"Що стосується надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів, то показник за перше півріччя 2021 року є вищим за попередні два роки, сягнувши майже 70 тисяч гривень. Для порівняння, 2020 року у розпал пандемії COVID цей показник становив 68 тисяч гривень, а у "доковідний" 2019 рік - лише 57 тисяч", - пояснили виданню у відомстві.

Все ж Черкаській області поки далеко до Львівської, Одеської та інших областей в контексті потоків туристів і великих фінансових надходжень від туристичного збору в бюджет: для залучення гостей потрібні інформаційні кампанії, а також гостро необхідний розвиток інфраструктури, визнають в ОДА. Там відзначили, що працюють над розв'язанням цих питань.

На думку Мар’яни Олеськів, голови Державного агентства розвитку туризму України, область і її туристичні принади дізнається якомога більше людей, коли їхня програма #МандруйУкраїною розкаже про Черкащину на всеукраїнському рівні.

Суботів, Холодний Яр та Гетьманська столиця: що змінилося на туристичних локаціях

Головні нововведення для туристів на Черкащині цього сезону:

Село Суботів: Біля Іллінської церкви встановлені смарт-таблиці українською та англійською мовами, інформація для слабозорих шрифтом Брайля, можливість за QR-кодом завантажити фото, інформацію, аудіогід.

Заміська резиденція Богдана Хмельницького: смарт-таблиця, інформаційний пілон, можливість за QR-кодом завантажити фото, інформацію, карта локацій туроб’єктів в годині їзди від Суботова. Біля резиденції встановлені лавочки в етностилі.

Три криниці, Матронинський монастир, Гайдамацький став - смарт-таблиці.

Чигирин, музей Богдана Хмельницького, Холодний яр, Дуб Максима Железняка - смарт-таблиці.

Канів - інформаційний пілон.

Також вже є мобільний додаток "Подорожуй Черкащиною", де зібрана основна інформація про майже 200 туроб‘єктів регіону.

Фото: Резиденція Богдана Хмельницького (wikipedia.org)

Раніше стало відомо, що в Україні створять нові туристичні маршрути.

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