Більше не у зоні високого ризику. Німеччина спрощує правила в'їзду для українців

Починаючи з 9 січня, Україна виключається зі списку країн підвищеного ризику щодо COVID для Німеччини, повідомляє DW з посиланням на дані німецького Інституту Роберта Коха (RKI).

З 10 жовтня минулого року в'їзд до Німеччини для наших громадян дозволявся лише в разі гострої потреби або тільки при наявності повного курсу вакцинації від коронавірусу. Також перед в'їздом в країну потрібно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати підтвердження реєстрації при в'їзді.

Раніше ті громадяни України, які мали право на в'їзд до Німеччини, але не були повністю щеплені, повинні були обов'язково пробути на 10-денному карантині. Вийти з нього можна було тільки через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Які умови в'їзду до Німеччини з 9 січня

З неділі, 9 січня, спеціальні правила, що діяли раніше, не застосовуватимуться до туристів з України. Вони підлягатимуть тільки загальним правилам в'їзду до Німеччини: всі старші 6 років зобов'язані пред'явити один з трьох таких документів:

негативний ПЛР або антиген-тест на коронавірус; сертифікат про повний курс вакцинації; довідку про недавнє одужання.

Фото: Ганновер, Німеччина (unsplash.com/mojibullah-shahir)

Деталі про здачу ПЛР-тестів перед в'їздом в країну

Згідно з даними інтерактивної карти українського МЗС, тест на COVID-19 (тест на антигени або ПЛР-тест) треба пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту в'їзду.

У разі прибуття транспортом компанії-перевізника (наприклад, авіакомпанії) ПЛР-тест дозволяється пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту початку перевезення (наприклад, часу вильоту).

Тест на антиген дозволяється також пройти максимум за 48 годин до запланованого моменту початку перевезення, якщо воно здійснюється компанією-перевізником.

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни сьогодні приймають українських туристів (список оновлюється).