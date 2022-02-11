Фонтан лави: чи скасують рейси через масштабне виверження вулкана Етна

Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів
На італійському острові Сицилія почалося чергове сильне виверження вулкана Етна.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Volcanodiscovery.com.
За повідомленням Італійського національного інституту геофізики та вулканології (INGV), виверження відбулося у південно-східній частині кратера, викликавши дощ із попелу.
Увечері, 10 лютого, фонтани лави почали вивергатися з кратера та досягли висоти до 600 метрів. Хмара попелу над вулканом увечері досягла висоти 10 кілометрів.
Вранці, 11 лютого, вулканічні поштовхи посилилися до середніх значень, лавовий потік ще активний. З кратера викидається лава, поштовхи, що викидають її на поверхню, стають дедалі інтенсивнішими. З південно-східного кратера виходять три потоки лави, які просунулися вже на сотню метрів.
У виданні Euroweeklynews.com повідомляється, що аеропорт у Катанії продовжує працювати у звичайному режимі, адже викиди попелу не вплинули на його роботу.
Гора Етна — найбільший і найактивніший вулкан у Європі. Його часті виверження часто супроводжуються великими потоками лави.
З 1980 року північно-східний кратер Етни заввишки 3324 метри вважався найвищим із сицилійських вулканів. Перш ніж його краї поступово зруйнувалися, кратер фактично досяг максимальної висоти 3350 метрів 1981 року.
Етна — активний стратовулкан на східному узбережжі Сицилії, розташований у столичному місті Катанія, між містами Мессіна і Катанія, і є одним із найактивніших вулканів у світі, що перебувають у майже постійному стані активності.
Етна є одним із вулканів з найдовшими частими виверженнями, що налічують понад 2000 років.
Нагадаємо, раніше ми писали, що названо найкращі напрямки для подорожей Європою.