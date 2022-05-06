Не скорилися ворогу. Як українські міста відновлюються після окупації

Міста України після окупації повертаються до життя – на вулицях гуляють люди, комунальники займаються благоустроєм, освітяни облаштовують школи та дитсадки для прийому дітей.

TRAVEL РБК-Україна зібрало весняні фотографії з вулиць міст, які повертаються до життя.

Буча – клумби, газони та ремонт шкіл

"Вулицями міста знову ходять люди, а замість звичних для бучанців пострілів вже лунають розмови та поки несмілий, с гірким присмаком, але сміх. Приміщення Бучанського НВК № 2 чекає повернення своїх учнів", - пишуть на сторінці у Facebook Бучанської міської ради.

Фото: Бучанці займаються благоустроєм (facebook.com/bucharada.gov.ua)

На фотографіях з офіційної сторінки видно, що навчальні заклади влаштовували толоки з прибирання території та облаштування квітників. У школах та садочках були вибиті вікна та пошкоджені дахи. Після ремонту приміщення прибрали і приготували до прийому дітей.

Фото: Весняні та відновлювальні роботи в Бучі (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Також є кадри, як в обійсті із повністю зруйнованим будинком встановлюють перший модульний будинок. Відновило роботу відоме підприємство з виробництва печива.

"Уявляю собі, як буде виглядати Чернігів, коли Україна переможе і почне відбудовувати міста"

Місто зазнало численних обстрілів та авіаударів з 24 лютого до 6 квітня. Снарядами були пошкоджені школи, дитсадки, житлові будинки та історичні будівлі.

Кадрами весняного Чернігова у травні поділилась Анна Романова, виконавча директорка Асоціації індустрії гостинності України. Автор знімків - Валентин Куц.

На кадрах видно, що у місті проведений благоустрій парків та зелених зон. Гуляють люди. На клумбах квітують гіацинти.

"Так сьогодні виглядає місто-герой, місто легенд Чернігів. Його руйнували майже вщент багато разів - орда, фашисти, росіяни. Але він відроджується як фенікс з попелу. Цікавий факт: на фото церква, яка витримала монгольську навалу майже тисячу років тому. Я уявляю собі, як буде виглядати місто, коли Україна переможе ворога та почне відбудовувати міста", - написала вона.

Фото: Чернігів через місяць після звільнення від окупації (facebook.com/Анна Романова/Валентин Куц)

Ірпінь – магнолії на тлі руїн

Місто Ірпінь, яке зазнало страшних руйнувань під час окупації, відновлює комунікації – водопостачання, світло, газ, транспорт до Києва. Благоустрій вулиць, парків та скверів там провели у квітні, тому клумби, газони та тротуари виглядають ошатно. Люди фотографують магнолії в парках та на вулицях із понівеченими будинками.

Фото: Магнолії в Ірпені (instagram.com/ic6093)

Втім, місто оговтується від обстрілів – частина мешканців повертається в Ірпінь, щоб "провідати" свої будинки. Радіють ті, кому з відновлювальних робіт треба "лише поставити нові вікна".

Нагадаємо, ми писали, що киян запрошують на виставку тюльпанів та нарцисів.