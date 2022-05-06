Как феникс из пепла. Как восстанавливается жизнь в городах Украины после оккупации

Города Украины после оккупации возвращаются к жизни – на улицах гуляют люди, коммунальщики занимаются благоустройством, педагоги обустраивают школы и детсады для приема детей.

TRAVEL РБК-Украина собрало весенние фотографии с улиц городов, которые возвращаются к жизни.

Буча - клумбы, газоны и ремонт школ

"По улицам города снова ходят люди, а вместо привычных для бучанцев выстрелов уже звучат разговоры и пока несмелый, с горьким привкусом, но смех. Помещение Бучанского УВК № 2 ждет возвращения своих учеников", - пишут на странице в Facebook Бучанского городского совета.

Фото: Бучанцы занимаются благоустройством (facebook.com/bucharada.gov.ua)

На фотографиях с официальной страницы видно, что учебные заведения устраивали толоки по уборке территории и обустройству цветников. В школах и садиках были выбиты окна и повреждены крыши. После ремонта помещения убрали и приготовили к приему детей.

Фото: Весенние и восстановительные работы в Буче (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Также есть кадры, как во дворе с полностью разрушенным домом устанавливают первый модульный дом. Возобновило работу известное предприятие по производству печенья.

"Представляю себе, как будет выглядеть Чернигов, когда Украина победит и начнет отстраивать города"

Город подвергся многочисленным обстрелам и авиаударам с 24 февраля по 6 апреля. Снарядами были повреждены школы, детсады, жилые дома и исторические здания.

Кадрами весеннего Чернигова в мае поделилась Анна Романова, исполнительный директор Ассоциации индустрии гостеприимства Украины. Автор снимков - Валентин Куц.

На кадрах видно, что в городе проведено благоустройство парков и зеленых зон. Гуляют люди. На клумбах цветут гиацинты.

"Так сегодня выглядит город-герой, город легенд Чернигов. Его разрушали почти до основания много раз - орда, фашисты, русские. Но он возрождается как феникс из пепла. Интересный факт: на фото церковь, которая выдержала монгольское нашествие почти тысячу лет назад. Я представляю себе, как будет выглядеть город, когда Украина победит врага и начнет отстраивать города", - написала она.

Фото: Чернигов через месяц после освобождения от оккупации (facebook.com/Анна Романова/Валентин Куц)

Ирпень - магнолии на фоне руин

Город Ирпень, который подвергся страшным разрушениям во время оккупации, восстанавливает коммуникации – водоснабжение, свет, газ, транспорт в Киев. Благоустройство улиц, парков и скверов там провели в апреле, поэтому клумбы, газоны и тротуары выглядят нарядно. Люди фотографируют магнолии в парках и на улицах с изувеченными домами.

Фото: Магнолии в Ирпене (instagram.com/ic6093)

Впрочем, город оправляется от обстрелов – часть жителей возвращается в Ирпень, чтобы "проведать" свои дома. Радуются те, кому из восстановительных работ нужно "только поставить новые окна".

Напомним, мы писали, что киевлян приглашают на выставку тюльпанов и нарциссов.