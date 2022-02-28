RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європейський Союз обмежує "золоті паспорти" забезпечених росіян

Автор: Travel

Вони більше не зможуть користуватися такими документами

Багаті громадяни Росії більше не можуть користуватись "золотими паспортами". Уряди у всій Європі погодилися обмежити їх видачу, після вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт SchengenVisaInfo.com.

Власники "золотих паспортів" могли вільно відвідувати країни Шенгенської зони. Окрім європейських країн, США, Велика Британія та Канада також оголосили про обмеження видачі "золотих паспортів" для заможних росіян.

Таке рішення було підтверджено заявою, опублікованою Комісією Європейського Союзу:

"Ми зобов'язуємося вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами наших країн і отримувати доступ до наших фінансових систем", — йдеться у заяві, опублікованій комісією ЄС.

Фото: Європейський Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)

Серед інших санкцій, накладених на Росію, також було виключення деяких російських банків із банківської системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше ми писали, що повітряний простір ЄС буде повністю закритим як для Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяТуризм