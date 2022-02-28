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Европейский Союз ограничивает "золотые паспорта" состоятельных россиян

Автор: Travel

Они больше не смогут воспользоваться такими документами

Богатые граждане России больше не смогут воспользоваться "золотыми паспортами". Правительства по всей Европе согласились ограничить их выдачу, после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт SchengenVisaInfo.com.

Владельцы "золотых паспортов" могли свободно посещать страны Шенгенской зоны. Кроме европейских стран, США, Великобритания и Канада также объявили об ограничении выдачи "золотых паспортов" для состоятельных россиян.

Такое решение было подтверждено заявлением, опубликованным Комиссией Европейского Союза:

"Мы обязуемся принять меры по ограничению продажи гражданства — так называемых "золотых паспортов", которые позволяют состоятельным россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашим финансовым системам", — говорится в заявлении, опубликованном комиссией ЕС.

Фото: Европейский Союз (unsplash.com/guillaumeperigois)

Среди других санкций, наложенных на Россию, также было исключение некоторых российских банков из банковской системы SWIFT.

Напомним, ранее мы писали, что воздушное пространство ЕС будет полностью закрытым как для России.

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