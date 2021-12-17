Столиці Різдва. Названі нетипові міста Європи для зимових подорожей

Два міста у країнах ЄС здобули титули різдвяних столиць Європи у 2022 році, пише 34travel.me.

Європейська столиця Різдва – досить нова, але престижна нагорода від Європейського парламенту. Новими лауреатами міжнародного журі під головуванням колишнього президента Європейського парламенту стали Генуя (Італія) та Сан-Себастьян (Іспанія).

Тепер усі охочі можуть приєднатися до святкувань із будь-якої точки світу, навіть якщо не вдалося вибратися в справжню подорож через обмеження.

2020 року в Генуї почали проводити безкоштовні різдвяні екскурсії для всіх охочих італійською мовою. Цього року мерія вирішила повністю оцифрувати всі маршрути, зробивши їх доступними онлайн.

Тепер можна переглянути старі та нові тури на сайті. У програмі – прогулянки храмами міста: Базиліка Санта-Кроче, церкви Святої Марії та інших популярних локацій міста.

Фото: Сан-Себастьян, Іспанія (unsplash.com/melanie-picazo)

Своєю чергою Сан-Себастьян також запустив віртуальний тур містом. Користувачі віртуально можуть відвідати вулиці із різдвяними ярмарками або головну ялинку. Також можна "побувати" на екскурсіях вуличками міста та побачити найвідоміші та красиві історичні пам'ятники Сан-Себастьяна.

Зазначимо, що Різдвяні столиці Європи щорічно обирають з 2017 року. Цей титул вже здобували Льєж (Бельгія), Валкенбург (Нідерланди), Торрехон-де-Ардоз, Медіна-де-Ріосеко та Маджадахонда (Іспанія).

Сан-Себастьян – відоме туристичне місто в Країні Басків на півночі Іспанії.

"Навіщо їхати в Країну Басків? Щоб побачити неймовірно природу океанського узбережжя, красиві міста та спробувати чудову кухню, яка вважається найкращою в Іспанії. Для початку варто побувати на найвишуканішому курорті північного узбережжя Іспанії – Доностія – Сан-Себастьян. Ця подвійна назва перекладається як ім'я святого Себастьяна: перше – баскською, а через тире – іспанською мовою", – писала раніше тревел-журналіст Ірина Савіна в матеріалі для РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше ми писали, туристи назвали топ-20 найкращих різдвяних ярмарків Європи у 2022 році.