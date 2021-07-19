Європейські канікули: в яких країнах можна планувати відпустку вже найближчим часом

З 15 липня Україна потрапила до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд на територію ЄС. Хоча рішення має рекомендаційний характер і кожна держава може встановлювати свої правила в'їзду, українці вже можуть планувати поїздку в кілька улюблених країн.

На цей час всередині Шенгенської зони встановлені різні правила в'їзду в кожну з країн, тому перед поїздкою необхідно перевіряти правила в'їзду для громадян України на сайті українського МЗС - tripadvisor.mfa.gov.ua.

"Як і раніше, країни встановлюють свої правила в'їзду - потрібен обов'язковий сертифікат вакцинації або достатньо лише ПЛР-тесту, чи потрібна самоізоляція по приїзду - кожна окрема країна визначає самостійно", - пояснив у коментарі РБК-Україна адвокат Назар Чорний.

У яких країнах ЄС вже можна планувати вікенд чи відпустку тим українцям, хто скучив за європейською атмосферою – у матеріалі.

Німеччина: з тестом або вакцинацією

З 18 липня 2021 року знято обмеження на в'їзд до ФРН для українських громадян. Перед польотом до Німеччини необхідно надати один з документів (крім дітей до 6 років) німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовою:

- негативний результат ПЛР-тесту протягом 72 годин;

- негативний результат експрес-тесту на антиген за 24-48 годин;

- підтвердження вакцинації (вакцини зі списку) - за 14 днів;

- позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий від 28 днів до 6 місяців до в'їзду.

Фото: Туристичні локації Німеччини (pixabay.com)

У країні діє суворий масковий режим - заборонені немедичні маски з тканини.

Бельгія: тест в аеропорту за бажанням туриста

В'їзд дозволений українцям незалежно від мети поїздки. З документів необхідно мати біометричний паспорт з терміном дії від 6 місяців.

Також:

- документальне підтвердження мети поїздки (резервування готелю, посвідка на проживання, запрошення бізнес-партнеру);

- підтвердження фінансової спроможності;

- медична страховка.

За 48 годин до прибуття в Бельгію необхідно заповнити форму Passenger Locator Form (PLF) і отримати QR-код для пред'явлення в аеропорту.

При в'їзді з країн "зеленої" і"помаранчевої " зони тести і карантин не потрібні.

У країні відкриті готелі та ресторани, але залишається обов'язковим масочний режим. Прибулі до Бельгії можуть зробити ПЛР-тест в аеропорту, а також вакцинуватися.

Фото: У Данію можна в'їжджати з ПЛР-тестом (pixabay.com)

Данія: ПЛР-тест за 72 години до в'їзду

З 17 липня Україна віднесена до "жовтої" зони для в'їзду в Данію. Для поїздки потрібен тільки негативний ПЛР-тест протягом 72 годин до або тест на антиген за 48 годин.

Після прибуття в країну також необхідно здати тест. Ті, хто подорожує літаком, здають тест безкоштовно відразу в аеропорту прибуття.

Детальні правила перебування можна дізнатися на сайті.

Естонія: без тесту на COVID

В Естонію без тестів і вакцинації українцям можна їхати з 19 по 25 липня. На цей період Україна - в "зеленому" списку країни. Також туристам не потрібно вирушати на 10-денну самоізоляцію.

Детальні умови в'їзду можна подивитися на сайті естонського МЗС. За три дні до поїздки необхідно заповнити анкету.

Нідерланди: тільки з вакцинацією

З 1 липня в Нідерландах дозволили "несуттєві" поїздки з метою туризму для українців. Але мандрівники повинні пройти повний курс вакцинації одним з препаратів, що входять в затверджений країною список.

Якщо у мандрівника немає сертифіката про щеплення, необхідно пред'явити негативний тест або сертифікат про одужання від COVID. Але свідоцтво про одужання приймається тільки в тому випадку, якщо турист отримав довідку від компетентних органів охорони здоров'я з країн ЄС.

Фото: Літній відпочинок в Іспанії (pixabay.com)

Іспанія: з вакцінами, визнаними ВООЗ

Українські туристи можуть відвідувати Іспанію з довідкою про вакцинацію вакцинами, визнаними ВООЗ не раніше, ніж через 14 днів після завершення курсу вакцинації.

Пасажирам потрібно заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health-SpTH на телефон, Отримати QR-код для надання перед посадкою в аеропорту до посалки і після прибуття. При заповненні туристи вказують паспортні дані, про щеплення та адресу проживання в Іспанії.

У країні дотримуються маскового режиму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що потрібно знати, збираючись в подорож за кордон влітку.

Також у МОЗ заявили, що ЄС незабаром схвалить COVID-серитфікати для щеплених CoronaVac туристів.