"Це катастрофа": в Єгипті обурені новою локацією для туристів

В Єгипті зростає обурення через нову туристичну пам'ятку. Колесо огляду Cairo Eye, яке хочуть добудувати в Каїрі до 2022 року, може негативно вплинути на навколишнє середовище та історичну спадщину столиці Єгипту. Про це повідомляє видання Aljazeera.

Що таке Cairo Eye

Минулого місяця губернатор Каїра Халед Абдель Аал запустив проект Cairo Eye – будівництво колеса огляду заввишки 120 метрів уздовж річки Ніл в Замалеку - престижному районі на острові Гезіра в самому центрі столиці. Будівельні роботи мають завершитися до 2022 року.

За словами губернатора, з висоти колеса відвідувачі зможуть насолодитися приголомшливим панорамним видом на древнє місто. Також очікується, що Cairo Eye стане найбільшим колесом огляду в Африці. Навколо пам'ятки хочуть також звести ресторани, кафе, паркування, прокласти 6-кілометрову пішохідну дорогу вздовж Нілу.

Проте процес будівництва колеса, ініційований урядом, загрожує культурній спадщині міста, переконані критики проекту.

Фото: Cairo Eye зводять прямо в історичній зоні Каїра (twitter.com/AfricaFactsZone)

Хто незадоволений новою локацією для туристів

Попри обіцянки уряду про збереження культурної спадщини та екології, запуск проекту викликав суспільний резонанс серед мешканців, парламентарів та навіть колишніх міністрів.

Так, колишній міністр туризму та інвестицій Мунір Абдельнур охарактеризував цей план як "катастрофічний" і поставив під сумнів його ефективність, повідомляє Aljazeera.

"Яке право має губернатор Каїра використовувати цю історичну зелену зону й передавати її приватній компанії?" - зазначив він у Twitter, пославшись на повідомлення про те, що колесо огляду буде побудовано в історичних садах Масалла в престижному районі Замалек.

"Туристичний острів – на межі обвалення"

Висловили невдоволення будівництвом і жителі району Замалек, де ведеться процес спорудження Cairo Eye. На колись зеленому острові знаходяться важливі локації - Каїрський оперний театр, знаменита Каїрська вежа, історичні палаци та особняки, спортивний клуб, багато іноземні посольств, готелі.

"Острів вже й так перебуває на межі обвалення через те, що, попри наш опір, будується метро", - сказав житель району Шаді Таха, маючи на увазі тунелі, які пробурюють в цій історичній зоні для третьої лінії метро Каїра.

"Якби проект був заснований на належних дослідженнях і прозорості, він міг би бути прийнятним. Але це не так", - пояснив ще одні житель району. Він додав, що уряд регулярно будує плани, не консультуючись з мешканцями.

Фото: Навколо локації хочуть також звести ресторани, кафе, парковку (twitter.com/AfricaFactsZone)

Багато жителів району впевнені, що проект викличе забруднення, затори на дорогах і навіть перенаселеність острова. Вони також вважають, що такий сучасний проект не повинен розташовуватися в історичному районі.

Влада хоче відродити туризм

Раніше голова комітету з туризму єгипетського парламенту Нора Алі закликала міністра туризму Халеда аль-Анані розглянути питання про перенесення Cairo Eye до нової локації - мегаполісу на сході країни.

Колишній міністр закордонних справ Єгипту Амр Мусса також виступив проти проекту. Він заявляє, що "історичну зелену зону слід захищати та підтримувати".

Відповідаючи на критику під час засідання парламенту 4 лютого, Халед аль-Анані сказав, що міністерство туризму "не має ніякого відношення до проекту", а саме питання не входить до його компетенції.

"Якщо проект буде представлений міністерству, я не буду його санкціонувати", - зазначає чиновник.

Фото: Мечеть в Каїрі (pixabay.com)

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Водночас губернатор Каїру повідомив єгипетським ЗМІ, що район Замалек був відібраний у якості стратегічного місця для проекту. Він впевнений, що інвестиції в розмірі 500 мільйонів єгипетських фунтів (3,17 мільйона доларів) будуть стимулювати туризм.

За його словами, це допоможе залучити 2,5 мільйона відвідувачів на рік. Також він упевнений, що це допоможе відродити туристичну галузь Єгипту, яка сильно постраждала від пандемії коронавірусу.

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