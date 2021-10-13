"Це дійсно неймовірно". Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларів

Багато років артефакти вважали копіями, створеними у 18 столітті

Пару різьблених кам'яних статуй, які багато років використовували як садові прикраси у дворику британської сім'ї, продали більш ніж за 195 000 фунтів стерлінгів (265 510 доларів США). З'ясувалося, що це стародавні єгипетські реліквії, вік яких налічує тисячі років, повідомляє видання CNN.

Артефакти були придбані в приватному саду в графстві Саффолк в східній частині Англії. З аукціонною компанією зв'язалася родина, яка хотіла позбутися предметів з їх старого будинку перед переїздом.

"Сильно застарілі" статуї, які до минулого місяця сім'я використовувала для прикраси садового дворика, були куплені за кілька сотень фунтів на іншому аукціоні 15 років тому і вважалися копіями давньоєгипетських реліквій XVIII століття" - розповіли CNN в аукціонному домі.

Одній зі статуй місцевий будівельник навіть приклеював голову на прохання попередніх власників, повідомив CNN аукціоніст Джеймс Мандер.

Фото: Виявилося, що єгипетським статуям - тисячі років (edition.cnn.com)

"Ми дійсно не розпитували та виставили їх на аукціоні за ціною від 300 до 500 фунтів стерлінгів (від 410 до 680 доларів США). А потім аукціон просто збожеволів", - сказав Мандер.

Суботні торги почалися з 200 фунтів стерлінгів, але протягом 15 хвилин чотири учасники торгів телефоном і численні інтернет-покупці підвищили остаточну ціну до 195 000 фунтів стерлінгів, плюс-24%-на премія покупця.

"Вважається, що це справжні зразки часів Стародавнього Єгипту, які якимось чином пройшли через новітню історію як копії 18 століття",- йдеться у заяві аукціоністів.

Мандер сказав, що у 18 столітті під час Гранд-туру англійці подорожували по Європі, скуповуючи подібні предмети.

Фото: Вважається, що це справжні зразки часів Стародавнього Єгипту, які якимось чином пройшли через новітню історію як копії 18 століття - аукціоністи (edition.cnn.com)

"Ми припустили, що це були предмети Гранд-туру 18-го століття. Як виявилося, їм тисячі років, і вони справжні. Так що це дійсно приголомшливо", - сказав він, додавши, що новина про остаточну вартість статуй після продажу абсолютно здивувала попередніх власників.

Експерт також повідомив, що вже ведуться роботи з вивчення походження статуй, і він поки не може назвати точну дату, коли були створені ці артефакти.

"Цікаво, де вони пробули останні 5 000 років. Це дійсно неймовірно", - сказав він.

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