ru ua
Ср, 13 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Це дійсно неймовірно". Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларів

Новость на русском →
Середа 13 жовтня 2021 19:16
"Це дійсно неймовірно". Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларів Фото: Єгипетські статуї продали на аукціоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Багато років артефакти вважали копіями, створеними у 18 столітті

Пару різьблених кам'яних статуй, які багато років використовували як садові прикраси у дворику британської сім'ї, продали більш ніж за 195 000 фунтів стерлінгів (265 510 доларів США). З'ясувалося, що це стародавні єгипетські реліквії, вік яких налічує тисячі років, повідомляє видання CNN.

Артефакти були придбані в приватному саду в графстві Саффолк в східній частині Англії. З аукціонною компанією зв'язалася родина, яка хотіла позбутися предметів з їх старого будинку перед переїздом.

"Сильно застарілі" статуї, які до минулого місяця сім'я використовувала для прикраси садового дворика, були куплені за кілька сотень фунтів на іншому аукціоні 15 років тому і вважалися копіями давньоєгипетських реліквій XVIII століття" - розповіли CNN в аукціонному домі.

Одній зі статуй місцевий будівельник навіть приклеював голову на прохання попередніх власників, повідомив CNN аукціоніст Джеймс Мандер.

&quot;Це дійсно неймовірно&quot;. Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларів

&quot;Це дійсно неймовірно&quot;. Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларівФото: Виявилося, що єгипетським статуям - тисячі років (edition.cnn.com)

"Ми дійсно не розпитували та виставили їх на аукціоні за ціною від 300 до 500 фунтів стерлінгів (від 410 до 680 доларів США). А потім аукціон просто збожеволів", - сказав Мандер.

Суботні торги почалися з 200 фунтів стерлінгів, але протягом 15 хвилин чотири учасники торгів телефоном і численні інтернет-покупці підвищили остаточну ціну до 195 000 фунтів стерлінгів, плюс-24%-на премія покупця.

"Вважається, що це справжні зразки часів Стародавнього Єгипту, які якимось чином пройшли через новітню історію як копії 18 століття",- йдеться у заяві аукціоністів.

Мандер сказав, що у 18 столітті під час Гранд-туру англійці подорожували по Європі, скуповуючи подібні предмети.

&quot;Це дійсно неймовірно&quot;. Садові статуї виявилися реліквіями Стародавнього Єгипту й пішли з молотка за 265 тисяч доларів

Фото: Вважається, що це справжні зразки часів Стародавнього Єгипту, які якимось чином пройшли через новітню історію як копії 18 століття - аукціоністи (edition.cnn.com)

"Ми припустили, що це були предмети Гранд-туру 18-го століття. Як виявилося, їм тисячі років, і вони справжні. Так що це дійсно приголомшливо", - сказав він, додавши, що новина про остаточну вартість статуй після продажу абсолютно здивувала попередніх власників.

Експерт також повідомив, що вже ведуться роботи з вивчення походження статуй, і він поки не може назвати точну дату, коли були створені ці артефакти.

"Цікаво, де вони пробули останні 5 000 років. Це дійсно неймовірно", - сказав він.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині відкрили масштабний підводний парк на місці боїв за Дарданелли.

Також єгипетські археологи пролили світло на стародавні звичаї в історичному регіоні країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Єгипет
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ганна Дубовська
Насолодитися золотою осінню. Найкрасивіші природні парки України для мандрівок у жовтні
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Ігор Гуледза
Ужгород в деталях. Путівник найцікавішими пам’ятками, готелями та ресторанами міста
Ігор Гуледза
гід-екскурсовод Закарпаттям
Наталія Будянська
Високогірне шосе та легендарні замки. Вражаючі локації Румунії для осінньої подорожі
Наталія Будянська
мандрівниця, письменниця
Надія Макаренко
Не лише розкішні вілли. Як острів Маврикій перетворився на локацію для недорогого відпочинку
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Всі точки зору