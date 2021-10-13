"Это действительно невероятно". Садовые статуи оказались реликвиями Древнего Египта и ушли с молотка за 265 тысяч долларов

Много лет артефакты считали копиями, созданными в 18 веке

Пара резных каменных статуй, которые много лет использовали в качестве садовых украшений во дворике британской семьи, продали более чем за 195 000 фунтов стерлингов (265 510 долларов США). Выяснилось, что это древние египетские реликвии, возраст которых насчитывает тысячи лет, сообщает издание CNN.

Артефакты были приобретены в частном саду в графстве Саффолк в восточной части Англии. С аукционной компанией связалась семья, которая хотела избавиться от предметов из их старого дома перед переездом.

"Сильно обветшалые" статуи, которые до прошлого месяца семья использовала для украшения садового дворика, были куплены за несколько сотен фунтов на другом аукционе 15 лет назад и считались копиями древнеегипетских реликвий XVIII века" - рассказали CNN в аукционном доме.

Одной из статуй местный строитель даже приклеивал голову по просьбе предыдущих владельцев, сообщил CNN аукционист Джеймс Мандер.

Фото: Оказалось, что египетским статуям - тысячи лет (edition.cnn.com)

"Мы действительно не расспрашивали и выставили их на аукционе по цене от 300 до 500 фунтов стерлингов (от 410 до 680 долларов США). А потом аукцион просто сошел с ума", — сказал Мандер.

Субботние торги начались с 200 фунтов стерлингов, но в течение 15 минут четыре участника торгов по телефону и многочисленные интернет-покупатели повысили окончательную цену до 195 000 фунтов стерлингов, плюс - 24% -ная премия покупателя.

"Считается, что это подлинные образцы времен Древнего Египта, которые каким-то образом прошли через новейшую историю как копии 18 века", — говорится в заявлении аукционистов.

Мандер сказал, что в 18 веке во время Гранд-тура англичане путешествовали по Европе, скупая подобные предметы.

Фото: Считается, что это подлинные образцы времен Древнего Египта, которые каким-то образом прошли через новейшую историю как копии 18 века - аукционисты (edition.cnn.com)

"Мы предположили, что это были предметы Гранд-тура 18-го века. Как оказалось, им тысячи лет, и они подлинные. Так что это действительно потрясающе", — сказал он, добавив, что новость об окончательной стоимости статуй после продажи совершенно удивила предыдущих владельцев.

Эксперт также сообщил, что уже ведутся работы по изучению происхождения статуй, и он пока не может назвать точную дату, когда были созданы эти артефакты.

"Интересно, где они пробыли последние 5 000 лет. Это действительно невероятно", — сказал он.

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