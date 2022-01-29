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"Це буде видатний рік". У Єгипті розкрили амбітні плани з туризму на новий сезон

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Субота 29 січня 2022 11:20
"Це буде видатний рік". У Єгипті розкрили амбітні плани з туризму на новий сезон Фото: Піраміди в Єгипті (unsplash.com/dario-morandotti)
Автор: Катерина Гончарова

Відкриття Великого Єгипетського музею "з нетерпінням чекає весь світ", заявив міністр туризму країни

2022 рік для туризму в Єгипті "буде винятковим і видатним", заявив міністр туризму і старожитностей Халед Ель-Анані, передає Daily News Egypt.

За його словами, цьому сприятимуть серія культурних і туристичних подій, запланованих на 2022 рік. Так, в країні скоро в країні відзначатимуть 100-річчя відкриття гробниці Тутанхамона. Також - 200-річчя розшифровки стародавніх єгипетських ієрогліфів і зародження єгиптології як галузі наукових інтересів, зазначив чиновник.

Про плани з туризму на 2022 рік він заявив під час лекції про розкопки й відкриття, проекти реставрації старожитностей і відкриття музеїв. Міністр перерахував досягнення у збереженні культурної спадщини, а також недавні археологічні відкриття, над завершенням яких працює держава.

За його словами, найбільш важливі археологічні досягнення включали відкриття гробниці, оазису в Саккарі,150 саркофагів Саккари та інші важливі знахідки в Міньє, Луксорі, Каїрі, Гізі та інших локаціях.

Чим дивуватимуть туристів у 2022 році

Халед Ель-Анані також розповів про останні відкриття нових музеїв і проектах старожитностей, в тому числі про відкриття проекту реставрації ступінчастої піраміди Джосера і південного кладовища в Саккарі — двох об'єктів, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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    Фото: Великий Єгипетський музей недалеко від пірамід в Гізі - проект і процес будівництва (uk.wikipedia.org)

    За його словами, туризму також сприятиме відкриття великої кількості музеїв:

    • Національний музей єгипетської цивілізації;
    • Музей Шарм-ель-Шейха;
    • Музей королівських транспортних засобів у Булаку;
    • інші музеї в Кафр-Ель-Шейху, Хургаді, Танті;
    • два музеї Каїрського міжнародного аеропорту.

    Міністр вважає, що відкриття Великого Єгипетського музею "з нетерпінням чекає весь світ". Очікується, що він стане найбільшим музеєм у світі, присвяченим одній цивілізації - Стародавньому Єгипту.

    В пандемію спостерігалося зростання економіки - МВФ

    Проект бюджету Єгипту на 2022/23 фінансовий рік спрямований на досягнення економічного зростання на рівні 5,7%, відзначають в Reuters.

    "Єгипет значною мірою залежить від туризму. Країні вдалося зберегти загальне зростання економіки, попри глобальні обмеження на поїздки й локдаун через COVID-19. Очікується, що економічне зростання досягне 5,6% у фінансовому році, який закінчується в червні 2022 року", — зазначають у виданні з посиланням на заяву Міністерства фінансів країни.

    За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), Єгипет був однією з небагатьох ринків, що продемонстрували зростання у 2020 році в результаті державних стимулів і підтримки секторів, найбільш постраждалих від пандемії.

    Відзначимо, раніше ми писали, що відпочинок в Єгипті істотно подешевшав в середині зими.

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