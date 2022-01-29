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"Это будет выдающийся год". В Египте раскрыли амбициозные планы по туризму на новый сезон

Новина українською →
Суббота 29 января 2022 11:20
"Это будет выдающийся год". В Египте раскрыли амбициозные планы по туризму на новый сезон Фото: Пирамиды в Египте (unsplash.com/dario-morandotti)
Автор: Катерина Гончарова

Открытие Большого египетского музея "с нетерпением ждет весь мир", заявил министр туризма страны

2022 год для туризма в Египте "будет исключительным и выдающимся", заявил министр туризма и древностей Халед Эль-Анани, передает Daily News Egypt.

По его словам, этому будут способствовать серия культурных и туристических событий, запланированных на 2022 год. Так, в стране скоро в стране будут отмечать 100-летие открытия гробницы Тутанхамона. Также - 200-летие расшифровки древних египетских иероглифов и зарождение египтологии как области научных интересов, отметил чиновник.

О планах по туризму на 2022 год он заявил во время лекции о раскопках и открытиях, проектах реставрации древностей и открытии музеев. Министр перечислил достижения в сохранении культурного наследия, а также недавние археологические открытия, над завершением которых работает государство.

По его словам, наиболее важные археологические достижения включали открытие гробницы, оазиса в Саккаре, 150 саркофагов Саккары и другие важные находки в Минье, Луксоре, Каире, Гизе и других локациях.

Чем будут удивлять туристов в 2022 году

Халед Эль-Анани также рассказал о последних открытиях новых музеев и проектах древностей, в том числе об открытии проекта реставрации Ступенчатой ​​пирамиды Джосера и южного кладбища в Саккаре — двух объектах, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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    Фото: Большой египетский музей недалеко от пирамид в Гизе - проект и процесс строительства (uk.wikipedia.org)

    По его словам, туризму также будет способствовать открытие большого количества музеев:

    • Национальный музей египетской цивилизации;
    • музей Шарм-эль-Шейха;
    • музей королевских транспортных средств в Булаке;
    • другие музеи в Кафр-эль-Шейхе, Хургаде, Танте;
    • два музея Каирского международного аэропорта.

    Министр считает, что открытие Большого египетского музея "с нетерпением ждет весь мир". Ожидается, что он станет крупнейшим музеем в мире, посвященным одной цивилизации - Древнему Египту.

    В пандемию наблюдался рост экономики - МВФ

    Проект бюджета Египта на 2022/23 финансовый год направлен на достижение экономического роста на уровне 5,7%, отмечают в Reuters.

    "Египет в значительной степени зависит от туризма. Стране удалось сохранить общий рост экономики, несмотря на глобальные ограничения на поездки и локдаун из-заCOVID-19. Ожидается, что экономический рост достигнет 5,6% в финансовом году, который заканчивается в июне 2022 года", — отмечают в издании со ссылкой на заявление министерства финансов страны.

    По данным Международного валютного фонда (МВФ), Египет был одной из немногих рынков, продемонстрировавших рост в 2020 году в результате государственных стимулов и поддержки секторов, наиболее пострадавших от пандемии.

    Отметим, ранее мы писали, что отдых в Египте существенно подешевел в середине зимы.

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