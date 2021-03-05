У ще одну країну можна їхати без вакцинації: чекають українських туристів

Відкритих для туристів курортних країн в Індійському океані стане більше. У березні відкривається для туристів популярна тропічна країна – Сейшели, повідомляє видання Reuters.

Про плани відкритися в березні після успішної компанії вакцинації місцевого населення влада Сейшел заявляла і раніше. Зараз вже точно визначилися з датою відкриття кордонів і правилами для туристів – 25 березня 2021 року. Рішення було озвучено міністром закордонних справ і туризму Сильвестром Радегонде на брифінгу для преси 4 березня.

"Сейшельські острови знову відкриються для туристів зі всього світу 25 березня", - повідомило державне агентство Сейшельських островів з посиланням на заяву Сильвестра Радегонде.

Через пандемію доходи Сейшел від туризму впали на 61% в минулому році, оскільки внаслідок обмежень в країну прибули на 70% менше туристів.

"Ми сподіваємося, що це дасть економіці країни необхідний перепочинок", - цитує агентство Радегонде.

Сейшельські Острови в січні почали вакцинацію свого населення, яке налічує понад 98 тисяч осіб. За останніми даними ВООЗ, в країні зареєстровано 2618 підтверджених випадків COVID-19 і 11 смертей.

На яких умовах можна летіти на Сейшели

Рада з туризму Сейшельських островів (Seychelles Tourism Board) повідомляє, що острівна держава в Індійському океані з 25 березня 2021 року буде вітати гостей з усього світу, незалежно від їхнього статусу вакцинації.

Фото: Вілли на Сейшелах (pixabay.com)

Тільки один регіон потрапив під заборону - відвідувачам з Південної Африки, як і раніше, буде заборонено в'їжджати на Сейшельські острови до подальшого розгляду.

Мандрівники повинні будуть пред'явити тільки негативний результат ПЛР-тесту, зроблений за 72 години до вильоту.

При в'їзді на Сейшельські острови не буде жодних карантинних вимог або обмежень на пересування.

Крім того, не встановлюється мінімальний термін перебування у закладах по прибутті.

Туристи будуть зобов'язані залишатися в готелях, сертифікованих як таких, що відповідають коронавірусним правилам. Вони будуть мати доступ до усіх зон на території готелю, включаючи бари, басейни, спа і дитячий клуб.

Фото: На Сейшелах чекають туристів з майже всіх країн світу (pixabay.com)

Відпочивальники будуть зобов'язані дотримуватися інших заходів громадського здоров'я, прийнятих у зв'язку з пандемією, включаючи носіння масок, соціальне дистанціювання, регулярну дезінфекцію або миття рук.

Колективний імунітет очікують до середини березня

Міністр Радегонде заявив, що рішення про перегляд і спрощення процедур в'їзду в країну стало можливим завдяки успіху, досягнутому в кампанії вакцинації, яку країна почала на початку року. Всі охочі могли безкоштовно отримати дози вакцин китайської компанії Sinopharm та індійської AstraZeneca.

"Кампанія вакцинації пройшла досить успішно. Ми підійшли до того моменту, коли подальше відкриття наших кордонів є наступним кроком до нашого економічного відновлення. Оголошені заходи в цілому відображають рекомендації наших партнерів по туризму і були зроблені при всебічних консультаціях та схваленні наших органів охорони здоров'я", - зазначив чиновник.

Фото: Природа на Сейшельських островах (pixabay.com)

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Сейшели були першою африканською країною, яка в січні 2021 року запустила всеосяжну кампанію імунізації проти COVID-19.

В країні прагнуть стати першою країною в світі, яка вакцинує 70% населення старше 18 років. Очікується, що до середини березня вдасться досягти таких цифр. Це буде свідчити про набуття колективного імунітету.

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