Ще п'ять тисяч рейсів. Авіакомпанії знову скасовують перельоти: названі причини

За останні дні авіакомпанії у США скасовували ще тисячі рейсів, повідомляє New York Times.

Уточнюється, що погана погода та спалахи коронавірусу серед співробітників авіакомпаній продовжували порушувати розклад у Сполучених Штатах, але авіакомпанії також заздалегідь скасували багато рейсів, щоб скоригувати графік перельотів, "не дивуючи клієнтів скасуванням в останню хвилину".

За даними служби відстеження даних FlightAware, з п'ятниці до неділі було скасовано близько 5000 рейсів. Southwest Airlines призупинила понад 1000 рейсів — більше, ніж будь-який інший перевізник. SkyWest Airlines, яка виконує рейси для кількох великих перевізників, а також компанія United Airlines скасовували понад 500 рейсів кожна.

У виданні уточнюють, що "хаос розпочався ще перед Різдвом". Скасування рейсів було викликано поганою погодою та нестачею кадрів через спалахи COVID серед співробітників. Снігопад на північному сході США спровокував подальше скасування рейсів в основних аеропортах по всій країні у перші вихідні цього місяця.

"З огляду на зростання кількості випадків COVID і пов'язаних з ними викликів, що продовжується, ми працюємо з кожним з наших основних партнерів, щоб заздалегідь скоротити наші графіки на січень", — йдеться в заяві SkyWest.

В авіакомпанії уточнили, що відмова від перельотів покликана "гарантувати, що ми зможемо адекватно укомплектувати рейси, що залишилися, оскільки працюємо над відновленням найближчими тижнями".

Після скасування рейсів у пікові дні у JetBlue Airways заявили, що у першій половині січня превентивно скоротять близько 1300 рейсів. В Alaska заявили минулого тижня, що скоротять приблизно один із 10 рейсів, запланованих на місяць, щоб забезпечити "гнучкість та пропускну спроможність, необхідні для перезавантаження".

Як і в багатьох інших галузях, в авіакомпаніях зіштовхнулися зі зростаючим рівнем захворюваності, оскільки варіант вірусу "Омікрон" поширюється з разючою швидкістю, йдеться в повідомленні.

"Це був один із найскладніших операційних днів, з якими ми коли-небудь стикалися", — заявила минулого тижня Еллісон Осбанд, директор по роботі з клієнтами Delta, вибачаючись перед клієнтами за хаос.

Щоб упоратися з нестачею кадрів, багато перевізників пропонують працівникам компенсації у складний період, уточнюють у New York Times. Компанія Southwest, наприклад, пропонує подвійну оплату протягом більшої частини місяця працівникам, які працюють у додаткові зміни. Також заохочення доступні наземному персоналу, бортпровідникам, співробітникам служби підтримки, планувальникам рейсів та тим, хто обслуговує авіаційну техніку.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому авіакомпанії продовжують скасовувати рейси у 2022 році.