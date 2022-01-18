Епоха низьких цін закінчується: вартість житла для туристів у Чехії різко зросла

Період зниження вартості оренди житла в країні завершується, оскільки наслідки пандемії COVID слабшають, пишуть місцеві ЗМІ

Обмеження через COVID мала принаймні один позитивний результат під час значної кризи: ціни на оренду в Чехії різко знизилися в результаті невизначеності, пов'язаної з пандемією. Зниження попиту на житло для короткострокового відпочинку призвело до появи більшої кількості об'єктів нерухомості як на ринку довгострокової оренди, так і в сегменті подобового житла для туристів, передає видання Expars.cz.

Однак тепер дані онлайн-порталу нерухомості Sreality.cz показують, що ціни на оренду в Чехії відновилися після спаду. Там пишуть, що вартість оренди житла підвищується як у столиці, так і по всій країні.

"Невизначеність перших місяців COVID стає все більш далеким спогадом"

"Вплив пандемії на економіку тільки зараз дає про себе знати через зростання інфляції, але міжнародні поїздки вже спростилися, а велика невизначеність перших місяців життя стає все більш далеким спогадом", — зазначають у виданні.

Повідомляється, що ціни на оренду зростали по всій Чеській Республіці протягом останніх декількох місяців. У Празі ціни в даний час наздоганяють історичні максимуми, що спостерігалися в кінці 2019 і початку 2020 року. Вартість оренди в Празі зараз становить в середньому близько 310 чеських крон за квадратний метр на місяць (близько 14,4 доларів або 404 грн).

Фото: Празький ринок оренди став під час пандемії привабливою можливістю заробити (unsplash.com/denis-poltoradnev)

"Восени 2019 року ціни на оренду були найвищими, досягнувши 340 чеських крон за квадратний метр. Після введення перших заходів COVID в квітні 2020 року ми зафіксували різке падіння цін", — зазначила Seznam Zpravy менеджер з реклами Sreality.cz Хана Контріш.

"Через відсутність міжнародного туризму ринок заполонили вільні квартири Airbnb"

“Ми спостерігаємо зростання цін на оренду квартир в Празі до вихідного рівня з червня цього року, але ми і не наближаємося до цін квітня 2020 року, коли почалися заходи проти Covid. Найнижчі ціни були в цьому році перед літніми канікулами", — продовжила вона.

Дані порталу показують, що зростання цін обумовлене збільшенням попиту. Час, протягом якого нерухомість рекламується в Інтернеті, скоротився, а середня кількість переглядів на день зростає.

Підвищення цін не обмежується Прагою. Орендні ставки ростуть по всій країні, хоча в регіонах зафіксовані менш сильні коливання, ніж у столиці. Вважається, що різкі зміни в Празі частково стали результатом того, що ринок оренди заполонили вільні квартири Airbnb через відсутність міжнародного туризму.

Фото: Підвищення цін не обмежується Прагою: орендні ставки ростуть по всій країні (unsplash.com/nicole-baster)

“У міру відновлення туризму більша частина цієї нерухомості повернеться на ринок короткострокової оренди, що скоротить доступний для оренди житловий фонд і, отже, призведе до зростання цін на оренду. З цієї причини очікується, що в найближчі місяці ціни в Празі будуть продовжувати рости швидше, ніж в інших частинах країни", — прогнозують у виданні.

"Оскільки володіння житлом було для багатьох недозволеною мрією, празький ринок оренди став під час пандемії ще більш привабливою можливістю. Але якщо спад COVID продовжиться, незважаючи на появу варіанту вірусу "Омікрон", ціни можуть продовжити свою висхідну траєкторію ще більше", — приходять до висновку аналітики.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що путівки до Туреччини на літо 2022 року суттєво зростають у ціні.