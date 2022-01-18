ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Епоха низьких цін закінчується: вартість житла для туристів у Чехії різко зросла

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 09:24
Епоха низьких цін закінчується: вартість житла для туристів у Чехії різко зросла Фото: Прага, Чехія (unsplash.com/alice-Y-2i51Dt3j8)
Автор: Катерина Гончарова

Період зниження вартості оренди житла в країні завершується, оскільки наслідки пандемії COVID слабшають, пишуть місцеві ЗМІ

Обмеження через COVID мала принаймні один позитивний результат під час значної кризи: ціни на оренду в Чехії різко знизилися в результаті невизначеності, пов'язаної з пандемією. Зниження попиту на житло для короткострокового відпочинку призвело до появи більшої кількості об'єктів нерухомості як на ринку довгострокової оренди, так і в сегменті подобового житла для туристів, передає видання Expars.cz.

Однак тепер дані онлайн-порталу нерухомості Sreality.cz показують, що ціни на оренду в Чехії відновилися після спаду. Там пишуть, що вартість оренди житла підвищується як у столиці, так і по всій країні.

"Невизначеність перших місяців COVID стає все більш далеким спогадом"

"Вплив пандемії на економіку тільки зараз дає про себе знати через зростання інфляції, але міжнародні поїздки вже спростилися, а велика невизначеність перших місяців життя стає все більш далеким спогадом", — зазначають у виданні.

Повідомляється, що ціни на оренду зростали по всій Чеській Республіці протягом останніх декількох місяців. У Празі ціни в даний час наздоганяють історичні максимуми, що спостерігалися в кінці 2019 і початку 2020 року. Вартість оренди в Празі зараз становить в середньому близько 310 чеських крон за квадратний метр на місяць (близько 14,4 доларів або 404 грн).

Епоха низьких цін закінчується: вартість житла для туристів у Чехії різко зросла

Фото: Празький ринок оренди став під час пандемії привабливою можливістю заробити (unsplash.com/denis-poltoradnev)

"Восени 2019 року ціни на оренду були найвищими, досягнувши 340 чеських крон за квадратний метр. Після введення перших заходів COVID в квітні 2020 року ми зафіксували різке падіння цін", — зазначила Seznam Zpravy менеджер з реклами Sreality.cz Хана Контріш.

"Через відсутність міжнародного туризму ринок заполонили вільні квартири Airbnb"

“Ми спостерігаємо зростання цін на оренду квартир в Празі до вихідного рівня з червня цього року, але ми і не наближаємося до цін квітня 2020 року, коли почалися заходи проти Covid. Найнижчі ціни були в цьому році перед літніми канікулами", — продовжила вона.

Дані порталу показують, що зростання цін обумовлене збільшенням попиту. Час, протягом якого нерухомість рекламується в Інтернеті, скоротився, а середня кількість переглядів на день зростає.

Підвищення цін не обмежується Прагою. Орендні ставки ростуть по всій країні, хоча в регіонах зафіксовані менш сильні коливання, ніж у столиці. Вважається, що різкі зміни в Празі частково стали результатом того, що ринок оренди заполонили вільні квартири Airbnb через відсутність міжнародного туризму.

Епоха низьких цін закінчується: вартість житла для туристів у Чехії різко зросла

Фото: Підвищення цін не обмежується Прагою: орендні ставки ростуть по всій країні (unsplash.com/nicole-baster)

“У міру відновлення туризму більша частина цієї нерухомості повернеться на ринок короткострокової оренди, що скоротить доступний для оренди житловий фонд і, отже, призведе до зростання цін на оренду. З цієї причини очікується, що в найближчі місяці ціни в Празі будуть продовжувати рости швидше, ніж в інших частинах країни", — прогнозують у виданні.

"Оскільки володіння житлом було для багатьох недозволеною мрією, празький ринок оренди став під час пандемії ще більш привабливою можливістю. Але якщо спад COVID продовжиться, незважаючи на появу варіанту вірусу "Омікрон", ціни можуть продовжити свою висхідну траєкторію ще більше", — приходять до висновку аналітики.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що путівки до Туреччини на літо 2022 року суттєво зростають у ціні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олександра Панамарчук
Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору