Эпоха низких цен заканчивается: стоимость жилья для туристов в Чехии резко выросла

Период снижения стоимости аренды жилья в стране завершается, поскольку последствия пандемии COVID ослабевают, пишут местные СМИ

Ограничения из-за COVID имели по крайней мере один положительный результат во время значительного кризиса: цены на аренду в Чехии резко снизились в результате неопределенности, связанной с пандемией. Снижение спроса на жилье для краткосрочного отдыха привело к появлению большего количества объектов недвижимости как на рынке долгосрочной аренды, так и в сегменте посуточного жилья для туристов, передает издание Expars.cz.

Однако теперь данные онлайн-портала недвижимости Sreality.cz показывают, что цены на аренду в Чехии восстановились после спада. Там пишут, что стоимость аренды жилья повышается как в столице, так и по всей стране.

"Неопределенность первых месяцев COVID становится все более далеким воспоминанием"

“Влияние пандемии на экономику только сейчас дает о себе знать из-за роста инфляции, но международные поездки уже упростились, а большая неопределенность первых месяцев COVID становится все более далеким воспоминанием”, — отмечают в издании.

Сообщается, что цены на аренду росли по всей Чешской Республике в течение последних нескольких месяцев. В Праге цены в настоящее время догоняют исторические максимумы, наблюдавшиеся в конце 2019 и начале 2020 года. Стоимость аренды в Праге сейчас составляет в среднем около 310 чешских крон за квадратный метр в месяц (около 14,4 долларов или 404 грн).

Фото: Пражский рынок аренды стал во время пандемии привлекательной возможностью заработать (unsplash.com/denis-poltoradnev)

“Осенью 2019 года цены на аренду были самыми высокими, достигнув 340 чешских крон за квадратный метр. После введения первых мер COVID в апреле 2020 года мы зафиксировали резкое падение цен”, — отметила Seznam Zpravy менеджер по рекламе Sreality.cz Хана Контриш.

"Из-за отсутствия международного туризма рынок заполонили свободные квартиры Airbnb"

“Мы наблюдаем рост цен на аренду квартир в Праге до исходного уровня с июня этого года, но мы и не приближаемся к ценам апреля 2020 года, когда начались меры против Covid. Самые низкие цены были в этом году перед летними каникулами”, — продолжила она.

Данные портала показывают, что рост цен обусловлен увеличением спроса. Время, в течение которого недвижимость рекламируется в интернете, сократилось, а среднее количество просмотров в день растет.

Повышение цен не ограничивается Прагой. Арендные ставки растут по всей стране, хотя в регионах зафиксированы менее сильные колебания, чем в столице. Считается, что резкие перемены в Праге отчасти стали результатом того, что рынок аренды заполонили свободные квартиры Airbnb из-за отсутствия международного туризма.

Фото: Повышение цен не ограничивается Прагой: арендные ставки растут по всей стране (unsplash.com/nicole-baster)

“По мере возобновления туризма большая часть этой недвижимости вернется на рынок краткосрочной аренды, что сократит доступный для аренды жилой фонд и, следовательно, приведет к росту цен на аренду. По этой причине ожидается, что в ближайшие месяцы цены в Праге будут продолжать расти быстрее, чем в других частях страны”, — прогнозируют в издании.

“Поскольку владение жильем было для многих непозволительной мечтой, пражский рынок аренды стал во время пандемии еще более привлекательной возможностью. Но если спад COVID продолжится, несмотря на появление варианта вируса “Омикрон”, цены могут продолжить свою восходящую траекторию еще больше”, — приходят к выводу аналитики.

Отметим, ранее сообщалось, что путевки в Турцию на лето 2022 года существенно арстут в цене.