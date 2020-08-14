"Екстрено забрали до лікарні": що робити, якщо захворіли під час відпустки за кордоном

Під час пандемії коронавірусe туристам за кордоном не варто забувати про ті ж правила, яких треба дотримуватися й вдома: регулярна дезінфекція рук, соціальна дистанція мінімум у півтора метри, якщо перебуваєте в приміщенні.

Але бувають випадки, коли за кордоном турист захворів. З таким випадком нещодавно зіткнулася киянка Світлана Дяченко. Вона поїхала на відпочинок до Туреччини з подругою, і у тієї різко піднялася температура до 38,7, також у неї було сильне загальне нездужання.

"В готелі весь персонал спрацював просто чудово. Оперативно викликали лікаря, подругу терміново забрали в місцеву лікарню. Зробили тест на коронавірус, до речі, безкоштовно. Але перед тим уточнили, чи є у неї страховка. Тест дав негативний результат. Сказали, що у неї була якась вірусна інфекція. Повернулися додому, як і планували, рейс переносити не знадобилося", - розповідає вона.

Фото: Заходів безпеки варто дотримуватися й під час відпустки (pixabay.com)

Стандартна страховка, яку оформлюють туристи перед поїздкою, - якраз і є гарантією, що туристу нададуть допомогу за кордоном незалежно від того, захворів він коронавірусною інфекцією або чимось іншим, кажуть РБК-Україна в одній із страхових компаній, яка займається страхуванням туристів.

Коштує така страховка не більше 250 гривень, але її точно варто оформити перед відпусткою, запевняють у компанії.

Які витрати може покрити страховка?

Страховка – важливий елемент будь-якої поїздки за кордон. А в цьому сезоні, коли у всьому світі поширюється пандемія коронавірусу, про неї тим більше не варто забувати.

Туристу треба оформити таку страховку, яка б покривала витрати, пов'язані з COVID-19, розповідає РБК-Україна Анжеліка Малахай з туристичної фірми "МерКаБа".

Фото: Про страховку треба подумати заздалегідь до поїздки (pixabay.com)

"Страховий поліс має покривати лікування в стаціонарі до 15 діб і більше. Тобто якщо, не дай бог, з якоїсь причини турист під час поїздки потрапляє в лікарню за кордоном, а завтра або днями закінчується тур, то має бути ще період, який покриває страхова компанія", - пояснює вона.

Анжеліка Малахай рекомендує купувати страховку групи "В", оскільки та включає багато додаткових функцій.

"Такий вид страховки включає оплату квитка економ-класу назад в Україну після лікування в стаціонарі за кордоном. Вартість квитка компенсують, якщо він був куплений заздалегідь, але згорів. Також вам можуть компенсувати і квиток вашому супутнику", - підкреслює експерт.

Чи можна купити страховку після прибуття в аеропорт курортної країни?

Але що робити, якщо ви не оформили страховку до поїздки?

Саме з причини стрімкого поширення коронавірусу в світі, в Туреччині цього року розширили можливості для покупки страховки вже після прибуття туриста в країну, говорить РБК-Україна Еркан Ягджи - член правління й представник Агентства з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

Фото: Під час пандемії стали все частіше продавати страховки в аеропортах (facebook.com/airportkiev)

"Зараз страховку все частіше продають безпосередньо в аеропортах. Приміром, в Анталії є багато пунктів продажу. Також буквально нещодавно відкрили такі пункти в аеропорту Стамбула. Крім того, туристи можуть придбати страховку онлайн уже у нас в країні. Така страховка покриває лікування в лікарні Туреччини або обсервацію в готелі в залежності від перебігу хвороби", - пояснює він.

Якщо турист захворів під час відпочинку, то про цю ситуацію повідомляють перевізнику, туроператору, і дата квитка повернення туриста в Україну переноситься на іншу, пізнішу. За можливості - зі збереженням старої вартості, яку вже сплатив мандрівник, каже представник відомства.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи варто боятися коронавірусу під час закордонного відпустки.

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