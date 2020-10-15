Екскурсії і теплі пляжі: попит на відпочинок в ОАЕ і Туреччині різко виріс на період шкільних канікул

Шкільні канікули – зручний час для осінньої відпустки у подорожах. Ця традиція не втратила актуальності й під час карантину. Туроператори відзначають зростання попиту на путівки в доступні українцям країни.

Реагують на попит і в самих в курортних країнах. Наприклад, в цьому році турецький уряд вирішив продовжити морський сезон і роботу готелів до кінця листопада. А в ОАЕ додаються нові рейси. Наприклад, лоукостер "Air Arabia" запускає рейси з Києва до Шарджі з 25 жовтня.

РБК-Україна розбиралося, куди українці поїдуть відпочивати на шкільні канікули в жовтні і що впливає на вибір напрямку.

Фото: Пляж Пальма Джумейра (booking.com)

Стамбул і Анталія не втратили популярності

У жовтні туристичний потік в турецькій Анталії набирає обертів – в основному за рахунок туристів з Росії та України, повідомляють в турецькому виданні Turizm Güncel. За підрахунками Реджепа Явуза, голови робочої групи з туризму міської ради Анталії, тільки в перший тиждень жовтня в Анталію прилетіли 250 тисяч туристів. А у вересні загальне число туристів в Анталії склало 220 тисяч.

"У перший тиждень жовтня було 200 прямих рейсів з України в Анталію", - прокоментував чиновник.

Всього за перший тиждень жовтня в курортну провінцію Туреччини прилетіли 39 тисяч українців.

Турецькі влади прогнозують ще більший потік туристів у зв'язку з початком шкільних канікул. Цьому сприяє і погода – до кінця жовтня в Анталії вода в морі залишатиметься межах 25 градусів, а повітря може прогріватися до 26 градусів.

Фото: Екскурсії в Стамбулі (pixabay.com)

Як розповіла в коментарі РБК-Україна Марина Казакова, засновник фірми Kazakovs Travel, турецький уряд продовжує морський сезон і роботу готелів до кінця листопада.

"Будуть працювати теплі басейни. А якщо це готелі рівня "делюкс", то вони - з підігрітою морською водою", - каже експерт.

Туреччина завжди була одним із улюблених напрямків відпочинку українських туристів в оксамитовий сезон. На сьогоднішній день бронювання турів йдуть досить активно, кажуть в коментарі РБК-Україна в компанії "Анекс Тур".

"Особливо за декілька останніх днів збільшились показники за період з 16 жовтня по 1 листопада. Аналізуючи ситуацію в країні, ціну пакетного туру та зміни в графіку шкільних канікул, можемо говорити, що попит на відпочинок в Анталії зріс", - кажуть у прес-службі туроператора.

За словами Марини Казакової, зараз на відпочинок в Анталії хороші ціни. Але також є великий попит на тури вихідного дня в Туреччину на час осінніх канікул.

"Зріс попит на вікенд-тури. На дитячі канікули раніше завжди тури в Європу брали. А зараз інтерес до поїздок в Стамбул. Всі блоки місць на 23.10 в цьому напрямку вже закінчилися", - розповідає Марина Казакова.

При цьому фахівець зауважує, що туристи мало цікавляться путівками в Єгипет на час шкільних канікул. До речі, Туреччина не вимагає проходження тестів на COVID-19 у туристів, і це забезпечує їй перевагу перед єгипетськими курортами.

Фото: Пляж в Анталії (pixabay.com)

Віп-відпочинок в Дубаї: які готелі бронюють

Популярністю в кінці жовтня стали користуватися курорти ОАЕ. Більшість туристів бронюють відпочинок в дорогих готелях.

"Зараз у нас майже всі заявки – це Дубай. Поки що не всі Емірати відкриті, (наприклад, Абу-Дабі закритий), то переміщення між ними обмежені. Раніше могли купувати тур в Рас-ель-Хайма і їздити в Дубай або Абу-Дабі, щоб не нудьгувати", - говорить фахівець.

У Дубаї, за її словами, все зосереджено в одному місці, і більшість місць відкриті для туристів: магазини та визначні місця.

"Поки не всі парки атракціонів працюють, але це не заважає. Просто в Єгипті вже немає того сервісу та хорошого рівня готелів після карантину. А ОАЕ - це зовсім інший рівень", - відзначає Казакова.

В цьому сезоні туристи цікавляться дорогим відпочинком в Дубаї – у 4* та 5* готелях, хоча в попередні роки було і 3*.

"Раніше у нас було багато заявок на готелі 3* типу Citymax. Зараз їх немає – ця частина туристів просто "випала". Залишилися або 4+ або хороші 5*", - уточнює експерт.

Фото: Пляж Пальма Джумейра в ОАЕ (pixabay.com)

Найбільш популярні в українських туристів в Дубаї готелі з морем і піщаним пляжем в районі Джумейра. Віп-туристи бронюють відпочинок в готелях на острові "Пальма Джумейра". Це штучний острів у формі пальми з 16 симетричними "гілками", на яких побудовані дорогі готелі, вілли, пляжі й аквапарк.

При в'їзді в ОАЕ туристам потрібно буде зробити ПЛР-тест двічі: в Україні перед вильотом за 96 годин, і по прильоту в аеропорту Дубая його зроблять туристу вже безкоштовно.

Нагадаємо, раніше ми приготували для вас гід по бюджетних путівках до Туреччини у жовтні.

Також ми повідомляли, як тепер можна летіти в ОАЕ туристам.