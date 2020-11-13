Ексклюзивний, але небезпечний відпочинок: ще одна країна відкрилася для туристів

Фото: Кейптаун, ПАР (pixabay.com)

ПАР скасовує обмеження на в'їзд для іноземців

Південно-Африканська Республіка (ПАР) відновлює прийом туристів та готова пускати іноземців з усіх країн. Про це у четвер, 12 листопада, заявив президент країни Сиріл Рамапоса у своєму Twitter-акаунті.

Повідомляється, що туристів будуть впускати до ПАР при наявності негативного тесту на COVID-19 і за умови дотримання всіх протоколів безпеки. За необхідності туристам доведеться пройти двотижневий карантин і самостійно його оплатити.

За словами глави держави, в країні відновлюється робота бізнесу, поступово скасовуються всі обмеження по годинах роботи. Він також на три місяці продовжив дію так званих COVID-грантів тим фірмам і громадянам країни, які постраждали від пандемії.

Ексклюзивні, але небезпечні тури

Тури з України у ПАР до карантину робили завжди, але такого роду відпустка вважається ексклюзивною і ніяк не масовою, пояснює у коментарі РБК-Україна Марина Казакова, засновник фірми "Kazakovs Travel".

"Ці тури насамперед розраховані на заможних туристів. Подібні подорожі завжди продавали під регулярні рейси. Чартери в цьому напрямку точно ніхто робити не буде. По-перше, в Україні немає бортів, які "потягнули" таке тривалий переліт. А по-друге, цей напрямок не буде користуватися значним попитом", - пояснює фахівець.

Але додає, що туроператор Travel Professional Group 12 листопада анонсував чартер до Кенії на березень 2021 року, тому тури в африканські країни з України точно будуть продовжуватися.

Фото: ПАР – найпівденніша країна Африканського континенту з різноманітними екосистемами (1zoom.me)

Головне, що цікавить туристів у ПАР - це унікальні й мальовничі природні парки. Але водночас цей напрямок може бути й небезпечним для туристів, зазначає турагент.

"Я категорично забороняю своїм туристам їхати туди самостійно, без допомоги професійних турагенцій. Річ у тому, що в цій країні - досить високий рівень злочинів. У столиці ПАР, Йоганнесбурзі, ввечері після закінчення робочого дня часто відбуваються грабежі, напади. На жаль, навіть з усією унікальністю цього регіону, він залишається небезпечним", - говорить Марина Казакова.

Згідно з даними сервісу Numbeo, аналізує інформацію про якість життя в різних державах, столиця Південно-Африканської республіки, Йоганнесбург, у 2018 році увійшла до десятки найбільш кримінальних міст світу.

Фото: Кейптаун – портове місто на південному заході ПАР, розташоване на Капському півострові (pixabay.com)

Однак Південно-Африканську Республіку багато туристів вважають однією з найкрасивіших країн світу. Історичний Кейптаун, дика природа Парку Крюгера, заповідники, ексклюзивна кухня, Дорога Садів і місцеві чисті пляжі приваблюють туристів з різних країн світу.

До пандемії коронавірусу ПАР щорічно відвідували близько 17 млн туристів.

Чи є тури в ПАР з України

Тури до Південно-Африканської Республіки пропонують кілька українських туркомпаній. В основному - з відвідуванням і інших країн Африки за одну поїздку.

Так, "Каліпсо Україна" пропонує на вересень 2012 року поїздку на 20 днів до ПАР, Намібії та інші країни за ціною від 4620 доларів. Ще один маршрут від цієї туркомпанії - "Кейптаун-Мис Доброї Надії-Парк Крюгера-Водоспад Вікторія" пропонується туристам за ціною від 2436 доларів за 9 днів.

Турфірма "Індіан Холідей" пропонує групові тури до Кейптауну тривалістю 6 днів (5 ночей) з відвідуванням двох океанів і Мису Доброї Надії за ціною від 29 600 грн без урахування авіа. Груповий тур "Кейптаун+Парк Крюгера" у цієї ж компанії коштує від 50 700 грн, не враховуючи ціни за авіапереліт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що авіакомпанії почали розпродаж дешевих авіаквитків з України до Туреччини.

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