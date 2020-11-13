Эксклюзивный, но небезопасный отдых: еще одна страна открылась для туристов

Фото: Кейптаун, ЮАР (pixabay.com)

ЮАР отменяет ограничения на въезд для иностранцев

Южно-Африканская Республика (ЮАР) возобновляет прием туристов и готова пускать иностранцев изо всех стран. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил президент страны Сирил Рамапоса в своем Twitter-аккаунте.

Сообщается, что туристов будут впускать в ЮАР при наличии отрицательного теста на COVID-19 и с условием соблюдения всех протоколов безопасности. При необходимости туристам придется пройти двухнедельный карантин и самостоятельно его оплатить.

По словам главы государства, в стране возобновляется работа бизнеса, постепенно отменяются все ограничения по часам работы. Он также на три месяца продлил действие так называемых COVID-грантов тем бизнесам и гражданам страны, которые пострадали от пандемии.

Эксклюзивные, но небезопасные туры

Туры из Украины в ЮАР до карантина делали всегда, но такого рода отпуск считается эксклюзивным и никак не массовым, объясняет в комментарии РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы "Kazakovs Travel".

"Эти туры прежде всего рассчитаны на состоятельных туристов. Подобные путешествия всегда продавали под регулярные рейсы. Чартеры в этом направлении точно никто делать не будет. Во-первых, в Украине нет бортов, которые бы "потянули" такое длительный перелет. А во-вторых, это направление не будет пользоваться значительным спросом", - поясняет специалист.

Но добавляет, что туроператор Travel Professional Group 12 ноября анонсировал чартер в Кению на март 2021 года, поэтому туры в африканские страны из Украины точно будут продолжаться.

Фото: ЮАР – самая южная страна Африканского континента с разнообразными экосистемами (1zoom.me)

Главное, что интересует туристов в ЮАР - это уникальные и живописные природные парки. Но, в то же время, это направление может быть и опасным для туристов, отмечает турагент.

"Я категорически запрещаю своим туристам ехать туда самостоятельно, без помощи профессиональных турагентств. Дело в том, что в этой стране - довольно высокий уровень преступлений. В столице ЮАР, Йоханнесбурге, вечером после окончания рабочего дня часто происходят грабежи, нападения. К сожалению, даже со всей уникальностью этого региона, он остается небезопасным", - говорит Марина Казакова.

Согласно данным сервиса Numbeo, анализирующего информацию о качестве жизни в различных государствах, столица Южно-Африканской республики, Йоханнесбург в 2018 году, вошла в десятку наиболее криминальных городов мира.

Фото: Кейптаун – портовый город на юго-западе ЮАР, расположенный на Капском полуострове (pixabay.com)

Тем не менее, ЮАР многие туристы считают одной из самых красивых стран мира. Исторический Кейптаун, дикая природа Парка Крюгера, заповедники, эксклюзивная кухня, Дорога Садов и местные чистые пляжи привлекают туристов из разных стран мира.

До пандемии коронавируса ЮАР ежегодно посещали около 17 млн туристов.

Есть ли туры в ЮАР из Украины

Туры в ЮАР предлагают несколько украинских туркомпаний. В основном - с посещением и других стран Африки за одну поездку.

Так, "Калипсо Украина" предлагает на сентябрь 2012 года поездку на 20 дней в ЮАР, Намибию и другие страны по цене от 4620 долларов. Еще один маршрут от этой туркомпании - "Кейптаун-Мыс Доброй Надежды-Парк Крюгера-Водопад Виктория" предлагается туристам по цене от 2436 долларов за 9 дней.

Турфирма "Индиан Холидей" предлагает групповые туры в Кейптаун продолжительностью 6 дней (5 ночей) с посещением двух океанов и Мыса Доброй Надежды по цене от 29 600 грн без учета авиа. Групповой тур "Кейптаун+Парк Крюгера" у этой же компании стоит от 50 700 грн, также не учитывая цены за авиаперелет.

Напомним, мы сообщали, что авиакомпании начали распродажу дешевых авиабилетов из Украины в Турцию.

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