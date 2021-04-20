Їхали з фіктивними полісами: у українців в Туреччині виникали проблеми з лікуванням COVID

Підробні страховки продають шахраї: як їх розпізнати

Перед поїздкою до Туреччини актуальною залишається головна вимога - довідка про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж за 72 години перед в'їздом в країну. Нещодавно цю вимогу продовжили до 30 травня.

Також з 1 липня 2020 року в Туреччині вимагають обов’язкову наявність страхового поліса, який покриває лікування COVID-19. Його можна придбати онлайн, у туроператора, під час придбання авіаквитків, а також в аеропортах Туреччини після прибуття.

Тим часом у профільних туристичних спільнотах обговорюють випадки, коли туристи з України захворіли на COVID в Туреччині й змушені були оплачувати лікування самі. Як виявилося, низка проблем сталася через те, що перед поїздкою деякі туристи купували фіктивні страхові поліси.

Туристи зверталися за фінансуванням лікування

Посольство України в Турецькій Республіці не веде офіційної статистики кількості випадків захворювання громадян України на COVID, які сталися на території Туреччини. Про це розповіли у посольстві у відповідь на запит РБК-Україна. Там підтвердили, що до них зверталися українці, у яких виникли проблеми через фіктивні страхові поліси.

"Посольство України володіє інформацією лише про громадян України, які ініціативно зверталися за допомогою до дипломатичної установи в результаті проблемних питань, які в них виникали у зв’язку з COVID-19. Серед таких питань були наслідки фіктивних страхових полісів, неякісне надання медичної допомоги, звернення щодо фінансування лікування, скарги щодо необхідності перебування на самоізоляції", - зазначили у відомстві.

Фото: У посольстві акцентують на неприпустимості оформлення фіктивних полісів (pixabay.com)

У посольстві додали, що регулярно проводять роз’яснювальну роботу у спілкуванні з громадянами, публікують інформацію у соцмережах про те, що фіктивні поліси використовувати неприпустимо.

"В цьому контексті було проведено низку зустрічей із керівниками туроператорів, які направляють громадян України на відпочинок в Туреччину, в ході яких було висунуто вимоги щодо роботи з українськими туристами, неприпустимості пропозицій від сумнівних страхових компаній, які пропонують псевдомедичні страхові поліси, тощо", - зазначили у посольстві.

"Витрат з підробним полісом ніхто не компенсує"

Експерти зі страхування також наголошують на тому, що користуватись фіктивними страховими полісами - неприпустимо. Уважно проводити оплату страховки закликає виконавчий директор СК "Провідна" Леся Щербакова.

"У випадку настання страхового випадку (травми, захворюваність на COVID та інші), жодна страхова компанія не буде компенсовувати витрат на лікування, якщо поліс недійсний або підроблений. Витрати на лікування за кордоном зазвичай дороговартісні, і всі витрати лягають на самого туриста", - каже вона.

Як розпізнати підроблені страховки

Виконавчий директор "СК Провідна" каже, що така проблема була актуальна у попередні роки, але активізувалася і зараз.

Фото: При купівлі полісі кошти треба перераховувати страховій, а не стороннім особам (pixabay.com)

"Шахраї підробляють страхові поліси переважно від імені нібито популярних великих страхових компаній, які продають багато страховок, в тому числі з покриттям лікування COVID. Така ситуація була і минулого року: тоді з'явилося відразу багато фейкових полісів для виїзду за кордон на роботу. Явище стало масовим. Тоді правоохоронні органи провели роботу, і випадків стало менше. Але зараз ми бачимо схожу ситуацію: з'являються поліси, схожі на наші", - каже Леся Щербакова.

Часто буває, що якісь сторонні особи отримують гроші, а туристу надсилають не справжній поліс, додає фахівець. Ключове у тому, щоб не "купитися" на шахраїв - контролювати, куди йде оплата. Вона має проходити не приватній особі, а на рахунок фірми страхової.

"Перший спосіб - поліси можна купувати на сайті страхової напряму. Другий - через посередника, але в цьому випадку не треба передавати гроші сторонній особі. Тільки перераховувати безпосередньо на рахунок однієї зі страхових компаній. Дивіться призначення платежу: там має бути назва компанії, якій належить рахунок", - каже вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що туристів у Хорватії заарештували через фейкові тести на COVID.

Також повідомлялося, чим загрожує купівля підроблених ПЛР-тестів для виїзду за кордон.