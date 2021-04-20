Ехали с фиктивными полисами: у украинцев в Турции возникали проблемы с лечением COVID

Фейковые страховки продают мошенники: как их распознать

Перед поездкой в Турцию актуальным остается главное требование - справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. Недавно это требование продлили до 30 мая.

Также с 1 июля 2020 года в Турции требуют обязательное наличие страхового полиса, который покрывает лечение COVID-19. Его можно купить онлайн, у туроператора во время приобретения авиабилетов, а также в аэропортах Турции после прибытия.

Тем временем в профильных туристических сообществах обсуждают случаи, когда туристы с Украины заболели COVID в Турции и вынуждены были оплачивать лечение сами. Как оказалось, ряд проблем произошли из-за того, что перед поездкой некоторые туристы покупали фиктивные страховые полисы.

Туристы обращались за финансированием лечения

Посольство Украины в Турецкой Республике не ведет официальной статистики количества случаев заболевания граждан Украины COVID, которые произошли на территории Турции. Об этом рассказали в посольстве в ответ на запрос РБК-Украина. Там подтвердили, что к ним обращались украинцы, у которых возникли проблемы из-за фиктивных страховых полисов.

"Посольство Украины владеет информацией только о гражданах Украины, которые инициативно обращались за помощью в дипломатическое учреждение в результате проблемных вопросов, которые у них возникали в связи с COVID-19. Среди таких вопросов были последствия фиктивных страховых полисов, некачественное оказание медицинской помощи, обращение по финансированию лечения, жалобы относительно необходимости пребывания на самоизоляции", — отметили в ведомстве.

Фото: В посольстве акцентируют на недопустимости оформления фиктивных полисов (pixabay.com)

В посольстве добавили, что регулярно проводят разъяснительную работу в общении с гражданами, публикуют информацию в соцсетях о том, что фиктивные полисы использовать недопустимо.

"В этом контексте было проведено ряд встреч с руководителями туроператоров, которые направляют граждан Украины на отдых в Турцию, в ходе которых были выдвинуты требования по работе с украинскими туристами, недопустимости предложений от сомнительных страховых компаний, которые предлагают псевдомедицинские страховые полисы, и тому подобное", — отметили в посольстве.

"Расходов по поддельным полисам никто не компенсирует"

Эксперты по страхованию также отмечают, что пользоваться фиктивными страховыми полисами недопустимо. Внимательно поводить оплату за страховку призывает исполнительный директор СК "Провидна" Леся Щербакова.

"В случае наступления страхового случая (травмы, заболеваемость COVID и другие), ни одна страховая компания не будет компенсировать затраты на лечение, если полис недействительный или поддельный. Затраты на лечение за рубежом обычно дорогостоящие, и все расходы ложатся на самого туриста", — говорит она.

Как распознать поддельные страховки

Исполнительный директор "СК Провидна" говорит, что такая проблема была актуальна в предыдущие годы, но активизировалась и сейчас.

Фото: При покупке полисе средства нужно перечислять страховой, а не посторонним лицам (pixabay.com)

"Мошенники подделывают страховые полисы преимущественно от имени якобы популярных крупных страховых компаний, которые продают много страховок, в том числе с покрытием лечения COVID. Такая ситуация была и в прошлом году: тогда появилось сразу много фейковых полисов для выезда за рубеж на работу. Явление стало массовым. Тогда правоохранительные органы провели работу, и случаев стало меньше. Но сейчас мы видим похожую ситуацию: появляются полисы, похожи на наши", - говорит Леся Щербакова.

Часто бывает, что какие-то посторонние лица получают деньги, а туристу присылают не настоящий полис, добавляет специалист. Ключевое в том, чтобы не "купиться" на мошенников - контролировать, куда идет оплата. Она должна проходить не частному лицу, а на счет страховой фирмы.

"Первый способ - полисы можно покупать на сайте страховой напрямую. Второй - через посредника, но в этом случае не надо передавать деньги постороннему лицу. Только перечислять непосредственно на счет одной из страховых компаний. Смотрите назначение платежа: там должно быть название компании, которой принадлежит счет", — поясняет она.

Напомним, ранее мы писали, что туристов в Хорватии арестовали за фейковые тесты на COVID.

Также сообщалось, чем грозит покупка поддельных ПЦР-тестов для выезда за границу.