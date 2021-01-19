Їхали з фейковими тестами: туристів заарештували при в'їзді до курортної країни

У минулі вихідні близько 45 людей намагалися в'їхати до Хорватії, використовуючи підроблені сертифікати ПЛР-тестів на COVID-19. Про це повідомляє The Independent з посиланням на заяву хорватських правоохоронців.

За даними місцевої поліції, всіх 45 туристів затримали під час проходження кордону Хорватії з боку Боснії й Герцеговини. У разі визнання їх винними у шахрайстві, мандрівникам загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

"На прикордонному переході Стара Градишка співробітники поліції встановили, що 43 людини, в основному громадяни Боснії та Герцеговини, показали на прикордонному контролі підроблені ПЛР-тести, видані в цій країні раніше", - йдеться в заяві місцевої поліції.

Згідно з нинішніми правилами карантинних обмежень, громадяни низки країн можуть в'їжджати до Хорватії, тільки якщо представлять довідку про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 або довідку лікаря про те, що вони вже перехворіли та вилікувалися від цієї недуги.

До речі, згідно з даними від 14 січня 2021 року, громадяни України тимчасово не можуть відвідувати Хорватію з туристичною метою. Обмеження на в'їзд в країну для наших туристів діє до 31 січня.

Фото: Для українських туристів в'їзд в країну поки обмежений (pixabay.com)

За даними The Independent, проблема фейкових тестів, які "оформлюють" туристи для закордонних поїздок, не нова. Подібні випадки вже траплялися в тій же Хорватії, уточнюють у виданні.

"Загальне число "підозрюваних" може бути більше, оскільки є ще вісім округів з власними контрольно-пропускними пунктами вздовж кордону між Хорватією та Боснією і Герцеговиною", - йдеться у публікації.

У чому небезпека підроблених довідок про ПЛР-тести

Про подібні випадки вже серед українських туристів РБК-Україна розповідало раніше у статті про те, чому туристи купують підроблені ПЛР-тести та чим це загрожує мандрівникам. Зокрема, прохання "посприяти" у незаконній процедурі надходили засновнику турагентства Kazakovs Travel Марині Казаковій.

"Я завжди пояснюю туристам, що це великий ризик. Підкреслюю, що це робити недоцільно. Але, на жаль, якщо на такі послуги є попит, то десь є й пропозиція", - каже вона.

Фото: Підроблені довідки несуть туристам безліч проблем, кажуть турагенти (pixabay.com)

Турагент каже, що на таке йдуть через небажання проходити самі тести й чекати результату. Хоча в середньому результат тесту готовий вже через добу, а його вартість не така висока, щоб нехтувати всіма правилами й порушувати закон.

Марина Казакова підкреслює, що подібні випадки особливо небезпечні й потенційно несуть проблеми всім: як туристам, так і оточуючим. По-перше, сам турист може не знати про свою хворобу і заражати інших. По-друге, відповідальність перед законом несуть не тільки продавці таких довідок, але і покупці. До того ж, після прибуття в курортну країну туриста можуть заарештувати, як вже сталося в Хорватії.

Якщо виявиться, що результати тесту на коронавірус у будь-якого з українських туристів є підробленими, а новий тест виявить захворюваність вже після приїзду у відпустку за кордон, то жодна страхова компанія не буде компенсувати туристу витрати на лікування. Про це у коментарі РБК-Україна зазначала Леся Щербакова, виконавчий директор СК "Провідна".

"Однозначно за будь-яких сумнівів у правдивості довідки страхова звертається в клініку напряму, щоб перевірити достовірність аналізів. Особливо якщо спочатку у туриста тест був негативним, а після приїзду на відпочинок з'явилася характерна симптоматика, пневмонія. Або ж симптоми, які не могли виникнути через 2-3 дні після такого тестування", - зазначає Щербакова.

Раніше ми писали, як сім'ю з України обікрали й залишили без грошей у Сербії.

Також повідомлялося, як туристка замість відпустки потрапила на самоізоляцію в ОАЕ після того, як ПЛР-тест на COVID-19 у неї виявився позитивним.