"Єгипетська Венеція". Закрите "місто мільйонерів" на Червоному морі дивує туристів

Єгипет залишається улюбленим і добре вивченим напрямком для багатьох українців вже багато років. Курорти Червоного моря користуються популярністю цілий рік - навіть влітку в спеку і взимку у вітряну погоду.

В умовах невеликого вибору доступних курортних країн і закритих кордонів ЄС варіантів для любителів ексклюзивного відпочинку залишається небагато. Один з таких елітних курортів, де далеко від натовпів туристів відпочивають українські селебрітіс - закрите місто Ель-Гуна в Єгипті.

У чому переваги курорту "для мільйонерів", РБК-Україна розповіла засновниця турагентства "Kazakovs Travel" Марина Казакова, яка відпочивала в Ель-Гуні в травні.

Яхти, мечеть і піщані пляжі: чим примітний курорт

Місто Ель-Гуна побудував єгипетський мільярдер Самі Савіріс у 1991 році за єдиним планом. Він розташований всього в 22 кілометрах від Хургади на узбережжі Червоного моря.



Фото: Курортне місто "порізане" каналами і лагунами (booking.com)

Завдяки плануванню курорту з великою кількістю каналів між острівцями Ель-Гуну стали називати "єгипетською Венецією". На островах, з'єднаних містками, знаходяться готелі.

На курорті навіть є невеликий аеропорт, хоча для туристів зазвичай організовують трансфер з аеропорту Хургади. По самому містечку можна пересуватися на маршрутках, човнах, тук-туках, таксі.

Для морського відпочинку обладнані чотири піщаних пляжі з довгими мілинами, зручними для відпочинку з дітьми.

З туристичних визначних пам'яток є музей з експонатами-копіями, район з крамничками художників, гончарів і ремісників, безкоштовний акваріум, кінотеатр.

Недалеко від міста знаходиться споруда зі спіралей і конусів під назвою "Дихання пустелі".

Для активного відпочинку в Ель-Гуні є дайвінг-центри і центри кайтсерфінгу, поля для гольфу і пейнтболу, тенісна школа і корт. Туристам пропонують зайнятися віндсерфінгом, поплавати на яхтах, половити рибу. Для любителів дайвінгу можна повчитися в місцевих школах і попірнати до рифів і затонулих кораблів біля берега.

Також на курорті побудовані християнська церква і мечеть.

Фото: місто Ель-Гуна (wikipedia.org)

"Через КПП навіть таксі не завжди пропускають"

Особливість курорту - його закритість і рівень сервісу, розповідає Марина Казакова.

"Самі Савіріс колись так надихнувся Італією і Венецією, що побудував своє окреме місто закритого типу Ель-Гуна. Це означає, що всім, хто там живе і гостям готелів, щоб потрапити в місто, потрібно проїхати КПП. І не завжди навіть таксі з Хургади туди пропускають", - розповідає вона про рівень безпеки курорту.

За даними сайту booking.com, одна ніч в 5 * готелі "Casa Cook El Gouna" в кінці травня обійдеться в 8470 гривень зі сніданком, в 5 * готелі "Sheraton Miramar" - 4129 гривень. А в 4* готелі "The Three Corners Rihana"- у 1860 гривень зі сніданками та у 2384 гривень – з харчуванням "все включено".

За словами експерта, в Ель-Гуні розташовані переважно преміальні 5-зіркові готелі й усього декілька 4*. Вони знаходяться на окремих островах або півостровах.

"Я відпочивала в готелі на окремому острові: він порізаний окремими лагунами так, що це нагадує канал. Виглядає дуже красиво. Пересуватися між островами можна пішохідними мостами. Є також є автомобільні мости", - розповідає вона.

Фото: На курорті весь час відчувається бриз (excursiesegypte.nl)

У місті є вся необхідна інфраструктура. Наприклад, в центрі розташований "даунтаун" з кафе, магазинами, сувенірними крамницями, виставками, бібліотекою.

"Це місто пишається тим, що у них є свій госпіталь – ця лікарня трохи вище рівнем, ніж у Хургаді. На території Ель-Гуни живуть єгипетські мільйонери, а також італійські, французькі та інші відомі люди там купили нерухомість на окремих островах – зазвичай це великі двоповерхові вілли. Також засновник сам там живе, у нього є окремий острів", - зазначає Марина Казакова.

Найекологічніший курорт Єгипту

Турагент збиралася відпочивати в популярному серед українських знаменитостей невеликому готелі в бохо-стилі. Але виявилося, що місць на ці дати в ньому вже не було, тому бронювання призупинили.

"Тому я зупинилася в іншому готелі. І не шкодую, адже територія була величезна, високий хороший сервіс – з Хургадою взагалі не зрівняється. Це непафосний курорт для тих людей, у яких вимоги трохи вищі", - говорить вона.

У готелі, де зупинялася Марина Казакова, відпочивають в основному поляки, німецькомовні європейці. Українським туристам потрібно бути готовими до того, що російськомовного персоналу в готелях може зовсім не бути, але може хтось випадково розмовляти, пояснює турагент.

"У місці, де я відпочивала, номери виходять весь час на якусь водойму - на лагуну або на море, або басейн. Тому навіть ввечері не спекотно, немає виснажливої духоти. У Хургаді під час моєї поїздки в травні вже відчувалася неймовірна спека, а в Ель-Гуні постійно йде морський бриз", - описує вона одну з переваг курорту.

Фото: Канали з містками на території міста (booking.com)

Вона додає: ще один плюс - Ель-Гуна знаходиться всього в 25 кілометрах від Хургади, від аеропорту їхати всього 40 хвилин.

"Якщо ви занудьгували на території готелю, наприклад, під час пандемії там немає дискотек і обмежені інші заходи, то ви можете взяти таксі і поїхати розважитися в Хургаду", - підказує фахівець.

Ель-Гуна вважається наекологічнішим курортом в Єгипті: це підтверджено багатьма сертифікатами, які були отримані в різний час.

"Я вранці прокидалася від співу птахів. Там дуже тихо, видно зірки. Коли була в Хургаді, то прокидалася від шуму машин - це зовсім різні регіони", - підсумовує експерт.

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