Не тільки Єгипет: найцікавіші країни для курортного відпочинку навесні

Коли вибір країн для подорожей досить обмежений, багато туристів переситилися відкритими країнами: далеко не всі повторно летять в Єгипет, Туреччину або на Мальдіви через кілька місяців після того, як там вже побували.

Коли хочеться нових яскравих вражень під час відпочинку, варто звернути увагу на нові напрямки, які можуть стати справжнім відкриттям для мандрівників цієї весни. До речі, деякі з них відкрилися для туристів недавно, а в інших - поступово пом'якшують карантинні правила.

Куди можна вирушити у відпустку, щоб поєднати пляж і екскурсії – в матеріалі.

Кенія: пляжі, дайвінг і чайні плантації

З 16 квітня в екзотичну африканську країну можна полетіти не тільки регулярними рейсами з пересадками, але і чартером від авіакомпанії Bees Airline. Летіти довше, ніж у Єгипет, але менше, ніж на Балі – 9 годин (включаючи дозаправку в Луксорі).

Фото: На екскурсії в Кенії можна побачити диких тварин (pixabay.com)

За правилами в'їзду, українцям не потрібно вирушати на карантин по прильоту. Досить здати ПЛР-тест до прибуття. Але туристам необхідно оформити онлайн-візу за 52 долара, внісши паспортні дані, квитки та ваучер.

Розваги в Кенії вражають різноманітністю: білосніжні пляжі і блакитні води Індійського океану, барвистий дайвінг до коралових рифів, савани з рідкісними тваринами, джунглі, місцеве плем'я масаїв, польоти на повітряній кулі, озеро з тисячами фламінго, чайні та квіткові плантації.

Шрі-Ланка: екзотика і захопливі екскурсії

Потрапити на курортний острів варто тим, хто скучив за пляжним відпочинком в Азії. Хоча доведеться відпочивати в "туристичних бульбашках" у визначених урядом готелях, але можна потрапити також на фіксовані екскурсії. Полетіти на Шрі-Ланку можна чартерним рейсом або регулярними рейсами.

За правилами в'їзду, доведеться здати ПЛР-тест перед вильотом, крім дітей до 12 років. Доведеться заповнити роздруковану форму про здоров'я. Після прибуття у туриста перед заселенням в готель візьмуть аналіз на коронавірус, повторний доведеться здати на 5 або 7 день. Обидва оплачуються туристом – по 40 доларів. Туристи, що залишаються на острові довше 14 днів, після негативного тесту зможуть вільно подорожувати і спілкуватися з місцевим населенням.

Фото: Скеля Сігірія на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Але навіть з перших днів перебування в готелі вже можна вирушати на дозволені екскурсії: Ліс Сінхараджа, національний парк Яла, сафарі в національному парку Удавалаве, спостереження за китами в Міріссі, притулок для слонів Піннавала, скеля Сігірія, місто Анурадхапура, середньовічну столицю Полоннарува, Королівський ботанічний сад - Пераденіі, Канді, Храм Зуба Будди.

Йорданія: відпустка без карантину

Для відвідування українським туристам не потрібно дотримуватися карантину. За правилами в'їзду необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом: його ставлять в аеропорту вильоту. Також необхідно на йорданській платформі оплатити (50 доларів) повторний ПЛР-тест, який роблять по прильоту. Після оплати турист отримає ще один код. Від тестів звільнені діти віком до 5 років.

В Йорданію можна потрапити регулярним рейсом, долетівши в країну за 3,5 години. По прильоту обмежень немає, і можна вирушати хоч на пляж, хоч на екскурсії.

Фото: Петра в Йорданії (pixabay.com)

Йорданія "володіє" двома морями: Червоним - з яскравим підводним світом, пляжами з теплими хвилями, і Мертвим - з унікальним лікувальним складом солей. Також туди їдуть подивитися на стародавнє Рожеве місто Петру, побувати в пустелі з бедуїнами, зануритися у священну річку Йордан на кордоні з Ізраїлем.

Сейшели відкриються зовсім скоро

Курортна країна відкривається для українських туристів 25 березня. Для в'їзду буде необхідний ПЛР-тест за 72 години. При в'їзді на Сейшельські острови не буде ніяких карантинних вимог або обмежень на пересування.

Але туристи будуть зобов'язані залишатися в готелях, сертифікованих як такі, що відповідають правилам під час пандемії. Вони будуть мати доступ до усіх громадських зон на території готелю, включаючи бари, басейни, спа і дитячий клуб. Полетіти можна регулярними рейсами з пересадками.

Фото: Пляж на Сейшелах (pixabay.com)

Сейшели включають 115 островів в Індійському океані біля узбережжя Африки. Це природа заворожливої краси: піщані пляжі, гірські тропічні ліси, барвистий підводний світ, який зробив Сейшели одним з найпопулярніших місць для дайвінгу в світі.

Кращі місяці для дайвінгу біля островів в Індійському океані – у квітні і травні, а також – в жовтні і листопаді. В цей час температура води становить близько 30 градусів. На Сейшелах цікаві екскурсії в міста з колоніальною архітектурою або природні заповідники.

Туніс скоротив час карантину за 7 днів до 2 діб

В'їжджати можна з негативним результатом ПЛР-тесту з терміном давності не більше 72 годин. Днями терміни карантину для туристів скоротили до 48 годин, після чого потрібно здати повторний ПЛР-тест. Якщо він негативний – мандрівник може вільно пересуватися країною. Туристам потрібно буде заповнити онлайн-форму і встановити додаток для відстеження контактів.

Фото: Архітектура в Тунісі (pixabay.com)

Популярні новини Сонячно і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Для туристів організованих груп, які прилітають чартерними рейсами, діє спрощений візовий режим до 30 днів. Інші мандрівники повинні оформляти візи в посольстві Тунісу у Варшаві.

Пляжний сезон починається в травні, а влітку повітря на курортах нагрівається до 35 градусів. Більшість готелів знаходяться прямо на береговій лінії. Крім курортів на африканському узбережжі Середземного моря, Туніс цінують за велику кількість пам'яток: археологічні пам'ятки Стародавнього Риму, Карфагена, середньовічну арабську архітектуру.

Нагадаємо, ми писали, як українці відпочивають на Балі під час карантину.

Також ми розповідали, у які країни можна їхати на відпочинок навесні.