Не только Египет: самые интересные страны для курортного отдыха весной

Когда выбор стран для путешествий довольно ограничен, многие туристы пресытились открытыми странами: далеко не все повторно летят в Египет, Турцию или на Мальдивы спустя несколько месяцев после того, как там уже побывали.

Когда хочется новых ярких впечатлений во время отдыха, стоит обратить внимание на новые направления, которые могут стать настоящим открытием для путешественников этой весной. К слову, некоторые из них открылись для туристов недавно, а в других - постепенно смягчают карантинные правила.

Куда можно отправиться в отпуск, чтобы совместить пляж и экскурсии – в материале.

Кения: пляжи, дайвинг и чайные плантации

С 16 апреля в экзотическую африканскую страну можно полететь не только регулярными рейсами с пересадками, но и чартером от авиакомпании Bees Airline. Лететь дольше, чем в Египет, но меньше, чем на Бали – 9 часов (включая дозаправку в Луксоре).

Фото: На экскурсии в Кении можно увидеть диких животных (pixabay.com)

По правилам въезда, украинцам не нужно отправляться на карантин по прилету. Достаточно сдать ПЦР-тест до прибытия. Но туристам необходимо оформить онлайн-визу за 52 доллара, внеся паспортные данные, билеты и ваучер.

Развлечения в Кении поражают разнообразием: белоснежные пляжи и лазурные воды Индийского океана, красочный дайвинг к коралловым рифам, саванны с редкими животными, джунгли, местное племя масаев, полеты на воздушном шаре, озеро с тысячами фламинго, чайные и цветочные плантации.

Шри-Ланка: экзотика и увлекательные экскурсии

Попасть на курортный остров стоит тем, кто соскучился за пляжным отдыхом в Азии. Хотя отдыхать придется в "туристических пузырях" в определенных правительством отелях, но можно попасть также на фиксированные экскурсии. Полететь на Шри-Ланку можно чартерным рейсом или регулярными рейсами.

По правилам въезда, придется сдать ПЦР-тест перед вылетом, кроме детей до 12 лет. Придется заполнить распечатанную форму о здоровье. После прибытия у туриста перед заселением в отель возьмут анализ на коронавирус, повторный придется сдать на 5 или 7 день. Оба оплачиваются туристом – по 40 долларов. Туристы, остающиеся на острове дольше 14 дней, после негативного теста смогут свободно путешествовать и общаться с местным населением.

Фото: Скала Сигирия на Шри-Ланке (pixabay.com)

Но даже с первых дней пребывания в отеле уже можно отправляться на разрешенные экскурсии: Лес Синхараджа, национальный парк Яла, сафари в национальном парке Удавалаве, наблюдение за китами в Мириссе, приют для слонов Пиннавала, скала Сигирия, город Анурадхапура, средневековую столицу Полоннарува, Королевский ботанический сад - Перадения, Канди, Храм Зуба Будды.

Иордания: отпуск без карантина

Для посещения украинским туристам не нужно соблюдать карантин. По правилам въезда необходимо получить негативный результат ПЦР-теста с QR-кодом: его предъявляют в аэропорту вылета. Также необходимо на иорданской платформе оплатить (50 долларов) повторный ПЦР-тест, который делают по прилету. После оплаты турист получит еще один код. От тестов освобождены дети возрастом до 5 лет.

В Иорданию можно попасть регулярным рейсом, долетев в страну за 3,5 часа. По прилету ограничений нет, и можно отправляться хоть на пляж, хоть на экскурсии.

Фото: Петра в Иордании (pixabay.com)

Иордания "располагает" двумя морями: Красным с ярким подводным миром, пляжами с теплыми волнами, и Мертвым – с уникальным лечебным составом солей. Также туда едут посмотреть на древний Розовый город Петру, побывать в пустыне с бедуинами, окунуться в священную реку Иордан на границе с Израилем.

Сейшелы откроются совсем скоро

Курортная страна открывается для украинских туристов 25 марта. Для въезда будет необходим ПЦР-тест за 72 часа. При въезде на Сейшельские острова не будет никаких карантинных требований или ограничений на передвижение.

Но туристы будут обязаны оставаться в отелях, сертифицированных как соответствующие правилам во время пандемии. Они будут иметь доступ ко всех общественных зонах на территории отеля, включая бары, бассейны, спа и детский клуб. Полететь можно регулярными рейсами с пересадками.

Фото: Пляж на Сейшелах (pixabay.com)

Сейшелы включают 115 островов в Индийском океане возле побережья Африки. Это природа завораживающей красоты: песчаные пляжи, горные тропические леса, красочный подводный мир, который сделал Сейшелы одним из самых популярных мест для дайвинга в мире.

Лучшие месяцы для дайвинга возле островов в Индийском океане – в апреле и мае, а также – в октябре и ноябре. В это время температура воды составляет около 30 градусов. На Сейшелах интересны экскурсии в города с колониальной архитектурой или природные заповедники.

Тунис сократил время карантина с 7 дней до 2 суток

Въезжать можно с негативным результатом ПЦР-теста со сроком давности не более 72 часов. На днях сроки карантина для туристов сократили до 48 часов, после чего нужно сдать повторный ПЦР-тест. Если он негативный – путешественник может свободно передвигаться по стране. Туристам нужно будет заполнить онлайн-форму и установить приложение для отслеживания контактов.

Фото: Архитектура в Тунисе (pixabay.com)

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Для туристов организованных групп, которые прилетают чартерными рейсами, действует упрощенный визовый режим до 30 дней. Остальные путешественники должны оформлять визы в посольстве Туниса в Варшаве.

Пляжный сезон на начинается в мае, а летом воздух на курортах нагревается до 35 градусов. Большинство отелей находятся прямо на береговой линии. Кроме курортов на африканском побережье Средиземного моря, Тунис ценят за обилие достопримечательностей: археологические памятники Древнего Рима, Карфагена, средневековую арабскую архитектуру.

Напомним, мы писали, как украинцы отдыхают на Бали во время карантина.

Также мы рассказывали, в какие страны можно ехать на отдых весной.