Не тільки Єгипет: ще одна курортна країна набирає популярність серед українців

Мальдіви традиційно вважаються еталоном зимового відпочинку для багатьох туристів. Цей курорт може також стати й хорошим місцем для усамітнення під час пандемії, кажуть у туркомпаніях.

На відміну від Єгипту, де туристів в листопаді та в перший зимовий місяць набагато більше, на Мальдівах є немало можливостей для відпустки на віддалі від інших відпочивальників.

Курорт для самоізоляції

У листопаді на Мальдівах ще триває так званий низький сезон – трохи вітряно, бувають дощі. Але високий сезон починається вже з другої половини грудня і триває до травня – тоді вода біля пляжів стає особливо прозорою і на курорт з'їжджаються дайвери з усього світу. Крім того, тут можна відпочити в атмосфері усамітнення.

"На цьому курорті туристам надається можливість вибрати відпочинок в бунгало або міні-комплексах, розрахованих на одну сім'ю", - говорить фахівець з підбору турів Любов Чернега.

За її словами, останнім часом зросла кількість бронювань турів у цю курортну країну на грудень.

Фото: На Мальдівах пропонується відпочинок в бунгало замість готелів з великою кількістю туристів (pixabay.com)

"Звичайно, не можна сказати, що всі намагаються втекти від пандемії, поїхавши саме на Мальдіви. Все ще актуальні Єгипет, ОАЕ, екскурсійна Туреччина. Хорошим попитом користуються міні-тури у спа-готелі Туреччини, де хоч вже на пляжі не позасмагаєш, зате можна відпочити з комфортом. Але інтерес до Мальдів однозначно спостерігається. Насамперед – у туристів, яким цікавий преміум-відпочинок", - додає вона.

Мальдіви – одна з локацій, де можна відпочити в атмосфері, максимально наближеній до умов самоізоляції, говорить РБК-Україна Наталія Хватова, спеціаліст з індивідуального туризму з турфірми "Караван Люкс Тур".

"По-перше, тут туристи протягом всього відпочинку насолоджуються морським бризом, який позитивно впливає на наше здоров'я. По-друге, тут ви будете в повній ізоляції від людей, адже проживання туристам часто пропонується не в корпусах, а в окремих бунгало. Ризик захворіти COVID-19 знижується до мінімуму", - зазначає вона.

Правила в'їзду туристів

Згідно з даними туристичного інформаційного порталу VisitUkraine.Today, під час планування подорожі на Мальдіви туристи повинні заздалегідь забронювати готель для отримання візи.

Крім того, треба мати з собою заповнену електронну форму "Traveller Health Declaration" а також довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 3 доби до перетину кордону з курортною країною.

Також в умовах пандемії іноземним туристам треба перебувати тільки на одному курорті Мальдівів, без можливості його зміни на інший. Тому туристам перед поїздкою радять уважно вивчити місце, куди вони бронюють тур.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дістатися в курортну країну восени та взимку стане ще простіше.

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