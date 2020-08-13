"Не знаєш, що тебе чекає": чи варто боятися коронавірусу у відпустці за кордоном

Фото: Відпочинок в Албанії (pixabay.com)

Чи безпечно відпочивати цього літа за кордоном

У цьому сезоні через пандемію туристи, які раніше часто бували на відпочинку за кордоном, з приводу літніх відпусток розділилися в думках.

Одні впевнені, що поїздка в готель в Єгипет або Албанію - це і є свого роду захист від зараження. Мовляв, набагато краще сидіти тиждень-два у затишному номері та на відкритому повітрі біля басейну, ніж бути кожен день в оточенні безлічі людей у щільно закритому автобусі або в офісі.

Інші, навпаки, боятися захворіти не вдома, а саме за кордоном. Через це не хочуть купувати тури аж до наступного року. До того ж, позначається і загальна невизначеність з поїздками - країни вносять то в "червоний", то в "зелений" списки. І тестування на коронавірус то потрібне, то вже ні.

Наскільки високі ризики заразитися COVID-19 під час курортного відпочинку? Чи варто боятися їхати у відпустку за кордон у цьому сезоні? З такими запитаннями ми звернулися до українських туроператорів та експертів у сфері туризму.

Чи відкладати довгоочікувану відпустку?

Залишається немало туристів, які з настанням карантину взагалі передумали їхати за кордон, навіть коли в'їзд для громадян в ту чи іншу країну вже дозволений.

Киянка Інна Васильченко раніше намагалася щороку бувати у 2-3 нових країнах. Але з початком пандемії відклала всі зарубіжні поїздки до наступного року. Одна з причин – поширення коронавірусу по всьому світу, а інша – часті зміни правил перетину кордонів.

"МОї плани на літо змінилися кардинально. Зараз ситуація така, що їдеш у відпустку за кордон і не знаєш, що на тебе там чекає. Простіше вже поки відпочити в Україні. Закордоні нікуди не подінеться. Окрім ризиків інфікування, є ризики скасування рейсу або туру. Не хотілося б потрапити в таку ситуацію. До того ж, щодня можуть змінитись правила перетину кордону", - каже вона.

Україна недавно внесла Албанію у "зелений" список, а тоді – в "червоний", згадує дівчина. Це значить, що туристи після повернення вже мали робити тест на коронавірус або бути вдома на двотижневій самоізоляції.

Фото: Багато хто змінив плани й цього літа не летять за кордон (pixabay.com)

"Мені останній варіант не підходить, адже щодня мені треба бути на роботі, та й додаткові витрати на тестування – поки не мій варіант", - каже вона.

Ситуація із правилами перетину кордонів справді може змінюватись часто, кажуть в українському МЗС. Там радять моніторити спеціально створений сайт, де регулярно оновлюють дані про правила в'їзду в ту чи іншу країну.

"Туроператори регулярно відстежують оновлені списки країн, які публікуються на сайті Міністерства охорони здоров'я України та готові до моментального реагування та розв'язання питань, якщо такі виникають", - кажуть РБК-Україна представники туроператора "Anex Tour".

Боятися їхати за кордон через коронавірус не варто, кажуть у прес-службі компанії.

"Всі гравці ринку – туроператори, готелі, авіакомпанії, - володіють останньою достовірною інформацією та несуть відповідальність за здоров'я й відпочинок туристів. Ніхто не зацікавлений у том, щоб турист захворів. Згідно з оновленими постановами державних органів Туреччини та Єгипту, кожен з готелів зобов'язаний попередньо отримати Сертифікат безпеки, який дозволяє вести бізнес в умовах пандемії та гарантує дотримання посилених норм безпеки перебування туриста", - кажуть у "Anex Tour".

Ті готелі, які зараз працюють, регулярно дезінфікують всі приміщення. Часом цього немає на багатьох українських курортах, кажуть опитані РБК-Україна туроператори.

Крім того, Туреччина ввела обов'язковий Tourism Safety Certificate (сертифікат безпечного туризму) для туроператорів на наземне обслуговування. Це означає, що всюди мають дотримуватись маскового режиму, дезінфікують увесь транспорт, яким користується турист. Також дезінфікують всі приміщення, де він перебуває.

Випадки COVID-19 серед туристів за кордоном - одиничні

На випадок, якщо турист у відпустці захворів на COVID-19, готелі Туреччини, Албанії та Єгипту обладнали окремі номери, де ті зможуть бути на самоізоляції, каже РБК-Україна Лариса Середа, туроператор "Indiana Travel".

Ці приміщення – з такими ж умовами, як і інші готельні номери, каже вона.

Фото: Відпочинок у Туреччині (pixabay.com)

"Якщо у гостя готелю піднімається температура, йому проведуть тест на коронавірус. Якщо підтвердиться COVID-19, а при цьому стан та самопочуття у хворого нормальне, він не вимагає госпіталізації, то йому запропонують розміститися в окремому корпусі або окремо розташованому номері", - пояснює вона.

На думку Лариси, відпочивати за кордоном зараз безпечно. До того ж, точно невідомо, як в кожному окремому випадку слідкують за безпекою гостей на українських курортах.

"Водночас через пандемію турецькі готелі працюють за новими правилами, дотримуються мір безпеки. На сайтах готелів всюди розміщені звернення адміністрації для туристів і детально розписано, які міри по запобіганню хвороби там запровадили", - каже вона.

Випадки, коли українські туристи захворіли на COVID-19 під час відпустки за кордоном, - одиничні.

Про це у коментарі виданню Turprofi розповіли представники двох найбільших страхових компаній, які займаються туристичним страхуванням.

Фото: Як часто туристи хворіють на коронавірус за кордоном? (facebook.com/airportkiev)

Представник однієї з компаній Ольга Демінська повідомила, що з моменту відкриття кордонів зафіксовано всього два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію під час турпоїздок: один в Австрії, і один - у Туреччині.

Світлана Дяченко, директор департаменту андерайтингу та врегулювання особистих видів страхування іншої страхової компанії розповіла, що один підтверджений випадок коронавірусу за кордоном поки лікують.

Є також ще один випадок по фінансових ризиках: родина не змогла виїхати за кордон через Covid-19 в одного із членів родини. Родині будуть виплачувати вартість придбаної раніше путівки.

Куди звертатись у Туреччині при підозрі на COVID-19 у туриста?

Якщо ви перебуваєте на території Туреччини під час відпочинку й підозрюєте, що могли захворіти, речник просить телефонувати за внутрішнім номером 184, каже РБК-Україна Еркан Ягджи - член правління та речник Агенції з розвитку туризму Туреччини та голова Асоціації готелів Середземного регіону.

"Це служба підтримки, яка приймає повідомлення про можливі випадки COVID-19 в країні. Працівники служби говорять англійською мовою. Крім того, у відомому курортному місті Анталія є й внутрішня система служба підтримки. Туди можна подзвонити, набравши номер 177. Співробітники служби говорять п'ятьма мовами, серед яких - англійська, французька, іспанська та інші", - звертає увагу речник відомства.

За необхідності туристу проведуть тест, переведуть його на самоізоляцію або на лікування, каже він.

Яка страховка потрібна на випадок коронавірусу під час відпустки?

Зазвичай стандартної страховки, яка покриває обсервацію та лікування коронавірусної інфекції при виїзді за кордон, достатньо, каже Еркан Ягджи. Туристу не доведеться платити за щось додатково, якщо перебіг хвороби - легкий.

В більшості таких випадків страхова сума складає близько 7 тисяч євро. Цієї суми вистачає, і вона прораховувалася Міністерством охорони здоров'я Туреччини з урахуванням можливих тяжких випадків перебігу хвороби, каже речник відомства.

Якщо страхова є сума вичерпана інтенсивним лікуванням, такі ситуації вирішуються окремо, каже експерт.

Фото: Чи безпечно відпочивати на іноземних курортах влітку 2020 року? (pixabay.com)

"Перш за все таке страхування забезпечує лікування або проживання у готелі, якщо перебіг хвороби легкий, а турист не має серйозних симптомів коронавірусної хвороби. Звісно, в усіх випадках про таку ситуацію треба повідомляти туроператору, у якого ви брали тур. З туроператором також вирішується питання по перенесенні дати повернення назад. Наскільки мені відомо, зазвичай квиток переносять на іншу дату зі збереженням попередньої суми коштів. Але це вже вирішують туроператор та авіакомпанія", - пояснює Еркан Ягджи.

Всі дані, які стосуються захворюваності на COVID-19, передаються далі у Міністерство охорони здоров'я Туреччини незалежно від того, куди саме звертається турист, додає він.

Нещодавно для українських туристів також були додані додаткові пункти за страховими випадками в стандартну страховку Standart Sport B, яка автоматично включена у туристичний пакет кожного мандрівника, кажуть нам у "Anex Tour".

"Також були розроблені дві додаткові страхові програми ANTI_COVID 19 і фінансові ризики, які повністю покривають всі можливі страхові випадки у зв'язку з пандемією коронавірусу", - відзначають в компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як паспорт громадянина ЕС "рятує" від коронавірусу.

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