Закриті кордони для українців: як паспорт громадянина ЄС "рятує" від коронавірусу

Фото: Перетин кордонів з ЄС (dpsu.gov.ua)

На правила перетину кордонів, крім пандемії, почали впливати політика та економіка

Цього року через пандемію коронавірусу всі усталені правила туризму, авіаперевезень та просто пересічних рейсів за кордон кардинально змінилися. Країни лише починають відновлювати колишні масштаби поїздок.

Схоже, що кордони Євросоюзу залишаться закритими для українських туристів як мінімум до кінця літа. При цьому в ЄС можуть їхати ті, хто має дозвіл на проживання, робочу візу або вступив в один з європейських університетів на навчання.

Судячи з офіційних заяв державних органів різних країн, всі активно моніторять рівень захворюваності в тій чи іншій державі, і якщо хворих COVID-19 багато, то туристів звідти поки не пускають. Звичайно так і роблять в більшості країн.

Але на відкриття або закриття кордонів, як виявилося, впливає на тільки пандемія, але і велика політика та економіка. Декому вже довелося відчути на собі вибірковий підхід та подвійні стандарти.

Для когось громадянство стало "вакциною" від перевірок на кордоні, а якщо ви маєте паспорт "не тієї" країни - будьте готові піти на самоізоляцію та випробувати на собі всі "принади" бюрократії. Наведу кілька прикладів.

Як саме паспорт громадянина ЄС "рятує" від COVID-19?

Якщо ви - громадянин Євросоюзу, або ж українець, що має картку ПМП або ВНП у країнах ЄС, то, з точки зору держорганів ЄС, вірус вам "не страшний". Як це працює на практиці?

Європеєць, пробувши кілька місяців або тижнів в Україні, де показники захворюваності зростають все більш швидкими темпами, летить з Києва вже у ніби майже "здорову" Європу й навіть не проходить самоізоляцію та тест на COVID-19.

Фото: Наші громадяни мають проходити процедури, яких часто не застосовують до громадян ЄС (РБК-Україна)

Але українцю, який прибуває з нашої країни з тими ж показниками захворюваності, так не можна. Чому? Тому що на нашому паспорті немає значка "Євросоюз". Наші громадяни мають проходити в ЄС процедури, яких часто не застосовують до громадян ЄС.

Таким чином підходять до контролю на кордоні в курортній Греції: громадян, які прибувають з України, на самоізоляцію не відправляють. Для українців свої кордони країна наглухо закрила.

У той же час Хорватія, ще одна курортна країна й теж член ЄС, ввела тести для туристів, спираючись на суто медичні показники. Тут виходить логічно і розумно: всі їдуть на відпочинок, всі задоволені. Ці правила змінюються дуже часто, і завтра вже може бути інакше. Але тенденція простежується характерна. До речі, у Франції на коронавірус тестують всіх – і своїх громадян, і іноземців.

Фото: Хорватія ввела зрозумілі правила перетину кордонів, і українці успішно їдуть туди на відпочинок (pixabay.com)

У чому ж різниця, коли в ЄС з України приїздить українець чи громадянин іншої країни? Виявляється, українців рятує гігієна, масковий режим та карантин, а європейці влаштовані інакше, і їх "рятує" наявність паспорта громадянина ЄС? :)

Хіба не всі мають схожі ризики інфікування коронавірусом, незалежно від громадянства? Чому до медичного питання підключається питання паспорта? Тоді треба чесно визнати, що йдеться не тільки про медицину, але й про закриття кордонів для окремих категорій громадян. Залишається тільки моніторити офіційні джерела і враховувати всі ці правила при перетині кордонів.

Впливає не лише медицина, а й бізнес?

Є ще один приклад впливу політики і економіки на рішення про те, для кого відкрити кордони, а для кого - ні. Сейшели, маленька і горда курортна країна в Індійському океані, днями опублікувала так званий список "зелених країн". України там немає, але є Велика Британія та Емірати.

Фото: Правила перельотів і перетину кордонів з ЄС змінюються мало не щодня (facebook.com/airportboryspil)

Дуже характерно, що у цих країнах коефіцієнт захворюваності коронавірусною інфекцією в рази вищий, ніж у нас. Я поставив питання представникам сфери туризму цієї країни: "А як же коефіцієнт та турбота про безпеку у вашій країні, як же здоров'я громадян?". І отримав чесну відповідь: "Велика Британія і ОАЕ - це наші головні інвестори та партнери по бізнесу".

Виходить, Кіпр вже давно Кіпр мав відкритися для українців? А британців від вірусу "оберігає" корона на паспортах? До речі, Китай – країна, де свого часу починалася пандемія, давно внесений до "зеленого" списку Євросоюзу.

Нерозумно заперечувати масштаби поширення COVID-19 і його небезпеку. Всім потрібно й далі дотримуватися норм гігієни, соціальну дистанцію і просто берегти себе і оточуючих. Навіть поза пандемією коронавірусу, а з нею – тим більше. Я лише ділюся своїми особистими спостереженнями та помічаю тенденції. Сподіваюся, це допоможе звернути увагу на цю проблему.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українці зможуть поїхати на море у Грецію та інші країни Євросоюзу.