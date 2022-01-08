Після двох тижнів польотів. Українська авіакомпанія закриває новий маршрут: причина

Українська лоукос-авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка відкрилася в минулому 2021 році, заявила про закриття маршруту Київ-Харків з 9 січня через всього два тижні польотів, повідомляє Avianews.

Уточнюється, що причиною даного рішення авіакомпанія назвала "комерційні причини". Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

У заяві компанії Air Ocean Airlines вказується, що рейси припинені до кінця осінньо-зимової навігації польотів, яка триватиме до кінця березня.

Тим пасажирам, які встигли купити квитки за цим маршрутом, обіцяють повернути гроші. Для цього потрібно звернутися за місцем оформлення проїзних документів.

"Водночас, згідно з українським законодавством, в авіакомпаніях мають виплатити пасажиру також компенсацію у розмірі від 250 євро до 600 євро у разі, якщо рейс скасований не через форс-мажор менш ніж за 2 тижні до вильоту", - повідомляється на сайті.

У випадку з рейсами Київ-Харків пасажири можуть розраховувати на компенсацію 250 євро. Саме така сума має бути сплачена, виходячи з тривалості маршруту.

Air Ocean Airlines почала регулярні рейси 21 листопада 2021 року. Зараз її маршрутна мережа включає тільки внутрішні рейси, а парк літаків — два регіональних реактивних авіалайнера Ан-148 з загальним числом 75 місць.

За даними Державного реєстру юридичних осіб, Air Ocean Airlines створена 27 серпня 2020 року у форматі ТОВ зі статутним капіталом 100 тис.грн. Її власником вказаний Роман Трохимчук, а директором — Микола Мельниченко.

Раніше компанія вже закривала рейс за маршрутом Київ-Чернівці. Тоді рішення пояснили поганими погодними умовами У Чернівцях. Крім того, там відмовилися від виходу на маршрут Київ-Івано-Франківськ через те, що отримання третього літака змістилося на один місяць пізніше.