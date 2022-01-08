После двух недель полетов. Украинская авиакомпания закрывает новый маршрут: причина

Украинская лоукос-авиакомпанмя Air Ocean Airlines, которая открылась в прошлом 2021 году, заявила о закрытии маршрута Киев-Харьков с 9 января спустя всего две недели полетов, сообщает Avianews.

Уточняется, что причиной данного решения авиакомпания назвала "коммерческие причины". Как правило, таким образом перевозчики объясняют нерентабельность перевозок, поясняют в издании.

В заявлении компании Air Ocean Airlines указывается, что рейсы прекращены до конца осенне-зимней навигации полетов, которая продлится до конца марта.

Тем пассажирам, которые успели купить билеты по этому маршруту, обещают вернуть деньги. Для этого нужно обратиться по месту оформления проездных документов.

"В то же время, согласно украинскому законодательству, в авиакомпаниях должны выплатить пассажиру также компенсацию в размере от 250 евро до 600 евро в случае, если рейс отменен не по причине форс-мажора менее чем за 2 недели до вылета", - сообщается на сайте.

В случае с рейсами Киев-Харьков пассажиры могут рассчитывать на компенсацию 250 евро. Именно такая сумма положена, исходя из длительности маршрута.

Air Ocean Airlines начала регулярные рейсы 21 ноября 2021 года. Сейчас ее маршрутная сеть включает только внутренние рейсы, а парк самолетов — два региональных реактивных авиалайнера Ан-148 с общим числом 75 мест.

По данным государственного реестра юридических лиц, Air Ocean Airlines создана 27 августа 2020 года в формате ООО с уставным капиталом 100 тыс. грн. Ее владельцем указан Роман Трохимчук, а директором — Николай Мельниченко.

Ранее компания уже закрывала рейс по маршруту Киев-Черновцы. Тогда решение объяснили плохими погодными условиями в Черновцах. Кроме того, там отказались от выхода на маршрут Киев-Ивано-Франковск по причине того, что получение третьего самолета сместилось на один месяц позже.