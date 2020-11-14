Коли зачинені музеї: як врізноманітнити вікенд, дотримуючись карантину вихідного дня

В Україні розпочався карантин вихідного дня. Тепер по суботах та неділях не працюють у звичному режимі ресторани і кафе, ТРЦ, зачинені музеї. Як у таких умовах врізноманітнити свої вихідні й побачити щось нове, дотримуючись при цьому нових карантинних правил?

Пропоную деякі корисні для здоров'я активності на свіжому повітрі. Отже, куди можна і куди безпечно піти або поїхати під час карантину вихідного дня?

Як можна погуляти містом в нових умовах

По-пеше, треба памятати, що на вихідних можна збиратися невеликими группами за умови дотримання дистанції. Це – гарна нагода піти з друзями на екскурсії та прогулянки Києвом.

Транспорт на вихідних працює, а зігрітися можна теплими напоями на виніс. Також можна безпечно замовити їжу онлайн. До того ж, в Києві багато точок з велосипедами, самокатами, електроскутерами і сігвеями – якщо ходити не хочеться, можна скористатись цими видами транспорту, взявши їх в оренду.

Що можна побачити під час карантину вихідного дня у столиці? Перш за все це гарна нагода відкрити для себе цікаві куточки, вулички і парки Києва, в яких ви раніше не були. Таких місць багато: Святошино, Русанівська набережна, увесь центр міста.

Фото: "Німецький квартал" на Чернігівській (kiev.vgorode.ua)

Раджу під час карантину вихідного дня побачити "Німецький квартал", що розташовується відразу біля станції метро Чернігівська. Вікенд добре підходить для прогулянки навколо старого кваталу, якщо ви давно про нього чули, але довго відкладали його відвідування на потім.

Назва кварталу напряму пов’язана з його історією. Зводили квартал військовополонені німці, угорці та румуни в 1947-1952 роках. Багато будівель збереглися до нашого часу. Соцмістечко – прекрасне місце для прогулянки восени. Квартал зручно розташований, адже знаходиться всього за хвилину-дві хотьби від метро.

Також у столиці можна побачити Китаївську Пустинь або Свято-Троїцький Китаєвський монастир, Мис яхт-клубу "Оболонь" біля затоки Собаче гирло.

Екскурсії за містом: куди можна поїхати

Збиратися групами до 20 людей можна й за містом. Втім, не обов’язково збирати навколо себе багато людей. Можна вирушити на пошуки цікавих місць і самому або з родиною.

Навколо Києва в межах 1-2 годин їзди є багато цікавих архітектурних, природних та історичних пам'яток: старовинних палаців, маєтків, каньйонів, заповідних парків. Можна надихнутися цікавими історіями сімей, які жили в цих будинках, і відкрити для себе їхні секрети і цікавинки.

Куди ж можна поїхати? Наприклад, гарна ідея - вирушити за місто на мальовничі схили Дніпра, кручі Тетерева, береги Остера і влаштувати собі теплий пікнік із запашним чаєм, какао чи масалою.

Ще одна ідея – побачити старі дерев'яні дачі 19-го століття в Пущі Водиці.

Фото: Схили Дніпра (РБК-Україна, Віталій Носач)

Можна побачити незвичний Костьол-усипальницю родини князів Подгорських в селі Антонів, а потім пошурхати листячком в осінньому парку "Олександрія" в Білій церкві. Та й самим старовинним містом буде цікаво прогулятися.

Можна влаштувати собі поїздку так, щоб побачити одразу декілька цікавих будівель: руїни маєтку родини Остен-Сакен і парк в Мироцькому, Маєток Штамма в Бучі, Будинок Уварової та сосновий ліс у Ворзелі.

Неподалік від дороги в бік Житомира можна погуляти біля маєтку фон Мекк у Копилові, а далі помандрувати в бік села Денеші. Тут вас здивують залишки величного маєтку Терещенків, а після можна влаштувати собі чайний пікнік, насолоджуючись краєвидами річки Тететрів.

Будівля палацу була симетричною, двоповерховою, побудованою в стилі італійського ренесансу, налічувала аж сорок кімнат та триповерхові башти. Зараз будівля палацу поступово занепадає.

Фото: Маєток Терещенків у селі Дениші (wikipedia.org)

А після цього - відвідайте Костел Антонія Падуанського в Старій Котельні. Тут можна погулятися не самому, а з істориком - місцевим жителем, заодне насолодившсь краєвидами з пагорбів річки Гуйви.

Дізнатися про старовинні мальовничі укріплення часів князя Ярополка можна біля села Андрушівка.

Фото: Річка біля Денешів (фото автора)

Містечко Остер і парк Беремицьке

Завітайте в містечко Остер Чернігівської області, де збереглася старовинна Церква Святого Михаїла (Юр'єва Божниця). Унікальність Юр’євої божниці в тому, що це єдина збережена до наших днів пам’ятка переяславської монументальної архітектури.

Окремої уваги заслуговують краєвиди, які відкриваються біля річки Остер.

Фото: Річка Десна та місто Остер (колаж РБК-Україна/Ганна Дубовська)

Недалеко від Остера є дивовижний заповідник Беремицьке, де буквально потрапляєш до недоторканої природи. Тут можна погуляти екологічними стежками, насолодитися осінньою природою.

Процес створення природного парку почався 2014 року, а для туристів його відкрили у жовтні 2017-го. Але за три роки цей об’єкт іще не став дуже "розкрученим". Парк розташований за 10 кілометрів від містечка Остер Чернігівської області.

Фото: Парк Беремицьке (Ганна Дубовська)

Головне - тепленько вдягнутися, взяти з собою затишну теплу ковдру, рукавички і гарний настрій. Бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали про безпечний маршрут, яким можна добратися на скелю Костел у Карпатах.