"Душових немає, дорога погана": блогери розповіли, як їздили до популярного Рожевого озера

Фото: Рожеві озера в Херсонській області (Макс Узол/Оля Манько)

Мандрівники поскаржилися на погану інфраструктуру навколо знаменитих місць

Телеведучі та тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько нещодавно повернулися з подорожі по Херсонської області. За їх словами, у цьому регіоні є безліч цікавих місць, які обов'язково варто відвідати. Про свою подорож вони зняли ролик для свого Youtube-каналу.

"Хоча в Херсонській області й розташовуються місця, які славляться на всю Україну своєю красою, до деяких з них дуже складно дістатися. Дорога в багатьох місцях погана. Наприклад, погані дороги знаходяться на шляху до кількох Рожевих озер, які відомі своїми корисними солями й грязями", - кажуть блогери.

Часто Рожеві озера на Херсонщині називають закордонними чудесами в Україні. Але, попри унікальність цих місць, інфраструктура навколо - не дуже хороша, кажуть Макс і Оля. Крім того, тревел-блогери також виявили: намазавшись грязями з Рожевих озер, турист раптом може виявити, що води та душу навколо просто немає.

Детальніше про своїх відкриття вони розповіли РБК-Україна. Також блогери дали кілька порад тим, хто планує відвідати Рожеві озера і заповідник "Асканія-Нова".

Який виявилася дорога до знаменитим Рожевим озер

У Херсонській області - кілька рожевих озер. Найвідоміші з них - Сиваш, Лемурійське і Генічеське. Вважається, що грязі з цього озера позитивно впливають на суглоби та шкіру, а сіль з нього люди набирають, щоб взяти додому.

Також ці місця мають цікаву історію, каже Ольга Манько.

"Саме через Генічеське озеро проходив легендарний чумацький шлях - чумаки возили сіль із цих мальовничих місць. Солі з цього озера також замовляла імператриця Катерина II. А легендарний вчений Дмитро Менделєєв, досліджуючи хімічний склад Генічеського озера, помічав, що ця сіль - "на вагу золота". І справді: вона має унікальний склад і вважається корисною", - розповідає мандрівниця.

Фото: "Це ще непогана дорога до Рожевих озер" - Ольга Манько (скріншот Youtube.com/Узол і Манько)

Цього літа багато українських туристів публікували в соцмережах сотні фото з цих місць, описуючи їх як дуже мальовничі. Але, як виявилося, до деяких немає нормальної дороги, а до кількох озер - платний вхід, кажуть тревел-блогери.

"Ми вибрали для відвідування Генічеське рожеве озеро. До нього веде найбільш нормальна дорога, вхід на озеро - безкоштовний. Також це місце дуже фотогенічне. І, звичайно, тут є цілюща сіль і ропа. Тут не варто зупинятися на болотистому березі. Варто йти солі углиб озера, де починається вода", - радять мандрівники.

Також виявилося, що озеро у жарку погоду пересихає, і біля берега видно тільки болото і злегка рожеву сіль, а та сама рожева вода починається в глибині, помічають мандрівники.

Фото: Макс Узол і Оля Манько на Рожеві озерах (колаж РБК-Україна)

"Краще приходити сюди на світанку, коли навколо менше людей. Якщо у вас в планах намазатися цілющими грязями, то візьміть з собою прісну воду, щоб потім її змити. Варто також пам'ятати про те, що душових та інших умов тут немає. Є тільки крани, де можна помити ноги за 10 гривень", - розповідає Ольга.

Про що варто пам'ятати туристам при плануванні поїздки на Рожеві озера?

Озеро Сиваш

До озера Сиваш дорога погана. Але тут, звичайно, можна покупатися: глибина це дозволяє, каже Ольга.

"Вода насичена сіллю, практично як на Мертвому морі в Ізраїлі, тому можна навіть полежати на воді, читаючи газету! З "мінусів": немає душу, треба брати з собою пляшки з водою, щоб змити сіль", - говорить вона.

Лемурійське озеро:

Дорога до озера погана, ціна за вхід становить 50 грн. Тут є душ.

За розмірами озеро це невелике, і багато туристів їдуть сюди саме через наявність зручностей на території, зазначає блогер.

Фото: Лемурійське озеро (wikipedia.org)

Генічеське рожеве озеро:

Озеро розташовується всього у 15 хвилинах їзди від Генгорки. Дорога до озера - хороша. Вхід - безкоштовний. Є крани, де можна помити ноги за 10 грн. Поруч продають ропу, сіль, мило, вино.

"Це озеро - дрібне. У ньому не покупаєшся, але можна використовувати лікувальну грязь. Тільки врахуйте, що душа тут немає, тому сюди теж беріть з собою прісну воду", - каже Ольга.

Також вона радить обов'язково брати на всі Рожеві озера гумові капці.

"Річ у тому, що босоніж дуже боляче ходити по закам'янілій соляній поверхні, і можна поранити ноги. Крім того, сіль роз'їдає стопи, і вони починають пекти, якщо ходити босоніж довго", - ділиться враженнями Ольга.

Фото: Рожеві озера в Україні (wikipedia.org)

Сафарі в "Асканії-Новій": тур не відбувся

Крім відвідування Рожевих озер на Херсонщині, пара планувала потрапити в легендарний заповідник "Асканія-Нова" з сафарі-туром. Це опція, яку пропонують як в самій Асканії, так і турагентства, які туди возять туристів. Але виявилося, що в день приїзду в тур вони не потраплять.

"Але того дня, коли ми приїхали, була підвищена пожежна безпека, і тур не відбувся. В цілому ж на сафарі у вас є можливість поспостерігати за тваринами в дикій природі та навіть погодувати зебр морквою з рук. Ще на території заповідника є зоопарк і дендропарк з унікальними рослинами", - розповідає дівчина.

Весна та осінь вважаються найкращим часом для відвідування заповідника, говорить вона.

Фото: Заповідник "Асканія-Нова" (kavun.city)

Важлива інформація для туристів за "Асканії-Нової":

"Раджу домовлятися про сафарі-тур заздалегідь, бронювати місця треба теж завчасно. Тому що, по-перше, під час карантину їх обмежену кількість, по-друге, треба заздалегідь телефоном дізнатися, чи не оголошена у той момент пожежна небезпека, і чи проводять екскурсії цього дня", - каже Ольга.

"Беріть з собою головний убір і запаси води. В степу не сховаєшся від сонця, і навіть вранці в ясну погоду сонце може добряче смажити", - додає вона.

Нагадаємо, раніше українські тревел-блогери розповіли, чим туристів дивує Херсонська область і що варто подивитися в цьому регіоні.

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