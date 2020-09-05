ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Український "Гранд-каньйон": Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктами

Субота 05 вересня 2020 13:45
Український "Гранд-каньйон": Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктами
Фото: Херсонські гори (pinterest.com)
Автор: Катерина Гончарова

"Інстаграмні" маяки, пустеля та Херсонські гори очима тревел-блогерів

Осінь - чудовий час відправитися на Херсонщину, щоб побачити найкрасивіші місця регіону.

Ведучі та тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько зняли дві яскраві серії в Херсонській області. Спеціально для РБК-Україна вони розповіли про свій маршрут і враження від подорожі.

Почати подорож Оля і Макс рекомендують з Хабловского заднього маяка - самого "инстаграмного" маяка України. Особливість його в тому, що стоїть він у полі, води і близько не видно. А все тому, що він входить в систему 3 маяків, два інших маяка знаходяться як раз таки на березі та у воді. Дорога до Хабловскому заднього маяка - це ще випробування, діляться блогери, але фотографії цього варті.

Херсонський "Гранд каньйон"

"Взагалі у цього місця кілька назв: херсонські гори, балки Байдыха, станіславські гори. Його схили над Дніпровським лиманом незвичайної рваною форми. Враження, що Годзілла по краю схилу походив", - каже Оля.

Український &quot;Гранд-каньйон&quot;: Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктамиФото: Херсонські гори (khers-on.com)

За її словами, це відмінне місце, щоб зустріти захід. Також тут можна поплавати на байдарках і подивитися на схили з води.

"Це незабутнє видовище!", - зазначає мандрівниця.

Відео: Що подивитися в Херсонській області (Youtube.com/Узол і Манько)

Аджигольський маяк

Цей маяк стоїть посеред води на штучному острові. Його називають найкрасивішим маяком України з-за його ажурної форми.

Український &quot;Гранд-каньйон&quot;: Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктамиФото: Аджигольський маяк (pinterest.com)

Маяк коштує 1,5 кілометра від берега, тому побачити його у всій красі реально тільки з води. Зробити це можна, замовивши водну екскурсії на катері за 150 гривень. На маяк навіть можна піднятися.

"Ми на сам маяк не потрапили, тому що його в період наших зйомок фарбували, але сказали, що відкриють вихід на оглядовий майданчик з середини вересня", ділиться Макс.

Український &quot;Гранд-каньйон&quot;: Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктамиФото: Аджигольський маяк розташовується неподалік від берега (pinterest.com)

Олешківські піски

Це українська пустеля, точніше напівпустеля.

Дуже незвичні й дивні види для України, кажуть РБК-Україна тревел-блогери.

Український &quot;Гранд-каньйон&quot;: Херсонська область дивує туристів незвичними об’єктамиФото: Незвичайні ландшафти Алешковских пісків (24tv.ua)

"Тут немає величезних барханів і тут багато рослинності, в тому числі "червонокнижної". А соснові оазиси взагалі ламають уявлення про пустелі. Але місцями є чітке уявлення, що ти в пустелі і фото на тлі нескінченних пісків теж можна зробити відмінні. Але обов'язково візьміть запас води, пісок нагрівається до 70 градусів і є відчуття, що ти потрапив в духовку", - радять Макс і Оля.

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальному селі в Карпатах, яке дивує давніми австрійськими віллами.

Також радимо почитати, куди поїхати недалеко від Києва на вихідних, щоб побачити мальовничі пейзажі Дніпра.

Читайте РБК-Україна в Google News

Відпочинок в Україні ХерсонХерсонская областьотдыхГорыпутешествие
Точки зору
Анастасія Стеценко
Мальовнича Київщина на вікенд: чотири місця для милування Дніпром недалеко від столиці
Анастасія Стеценко
тревел-автор
Льоля Філімонова
Гуцульська "Австро-Угорщина": унікальне село в Карпатах - справжнє відкриття для туристів
Льоля Філімонова
гід Києвом та Україною
Вадим Івлєв
Фатальний момент: як я дивом вижив після небезпечного випадку біля острова Лісеннунг
Вадим Івлєв
мандрівник
Ігор Кучер
Неймовірні враження: куди можна полетіти на риболовлю за кордон цього року
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Ігор Короленко
Закриті кордони для українців: як паспорт громадянина ЄС "рятує" від коронавірусу
Ігор Короленко
експерт у сфері туризму
Юрій Трегубенко
Водоспадний екстрим: як новий вид активного відпочинку набуває популярності в Україні
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Роман Маленков
Південний колорит та дух степу: Херсон – місто, яке перевершує всі очікування
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець
Анастасія Стеценко
Споглядаючи красу: як ідеально поєднати роботу і відпочинок в Карпатах
Анастасія Стеценко
тревел-автор
Катерина Сімонова
Острів-скарбниця: дух вільних козаків і таємниці древньої Хортиці
Катерина Сімонова
начальник управління туризму Запорізької міської ради
Вадим Івлєв
Антарктика: підступний лід та хвилюючі таємниці далеких островів
Вадим Івлєв
мандрівник
Володимир Біленький
"Відпустки не побачимо?": коли українці зможуть поїхати на море в Грецію, Іспанію чи Італію
Володимир Біленький
авіаблогер, співзасновник Travelbans.org
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Вадим Івлєв
На край землі: важкодоступні острови, Океанія і Антарктика очима українця
Вадим Івлєв
мандрівник
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам, якщо відкриють кордони
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся