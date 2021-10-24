Океанські пляжі, стародавні міста та найкраща кухня країни. Чому варто запланувати поїздку північю Іспанії

Мандрівники частіше їздять по відомих і розкручених місцях, не помічаючи, що в тій самій країні є справжні "діаманти", заховані від очей масового туриста. Яскравий тому приклад – багатолика Іспанія.

Більшість українців прагнуть потрапити до Барселони та Валенсії, і мало що знають про північні іспанські міста, природу та культуру цієї частини країни. Пора розширювати горизонти і звернути свій погляд на північні регіони: Країну Басків, Астурію, Кантабрію та Галісію.

Як зараз потрапити до Іспанії: правила в'їзду та перельоти

З України в Іспанію літають авіакомпанії: Ryanair – зручно летіти з Києва та Одеси в Барселону, або з Києва в Мадрид. Також з Києва є рейси SkyUp – до Барселони і Мадрида.

На цю мить Україна знаходиться в" зеленій зоні " - Іспанія не вимагає від українських громадян ні сертифікатів про вакцинацію, ні ПЛР-тестів. Перед польотом необхідно заповнити форму на сайті www.spth.gob.es і, отримавши на електронну пошту bar-код, роздрукувати його, щоб показати перед посадкою на рейс і на паспортному контролі в Іспанії.

Країна Басків. Пляжі, кухня та сучасне мистецтво

Країна Басків – на диво несхожий на іншу Іспанію регіон, зі своєю мовою і історичним корінням, що йдуть в минуле на два тисячоліття тому. Баски живуть як на іспанській території, так і на північному заході Франції.

Досі точаться суперечки і дебати, як і так і не прийшли до єдиної думки про походження басків. Це не заважає їм вважати себе обраним народом, а мова, якою, до речі, продубльовані всі іспанські назви, вважається реліктовою і ізольованою – вона не входить до жодної мовної групи

Фото: Карта Країни Басків – автономного співтовариства на півночі Іспанії (wikipedia.org)

Навіщо їхати в Країну Басків? Щоб побачити неймовірно природу океанського узбережжя, красиві міста та спробувати чудову кухню, яка вважається кращою в Іспанії.

Для початку варто побувати на найвишуканішому курорті північного узбережжя Іспанії – Доностія – Сан-Себастьян. Це подвійне ім'я перекладається як ім'я святого Себастьяна: перше – баскською, а через тире – іспанською мовою.

Фото: Дикі береги півночі Іспанії, панорама (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут панує атмосфера дорогого курорту, а перший погляд на величезний пляж уздовж бухти Ла-Конча створює приголомшливий вау-ефект. Пафосні вулиці, покриті мармуровою бруківкою, набережна уздовж пляжу, вкритого золотистим піском – місце ранкових пробіжок, вечірніх променадів і посиденьок в ресторанах.

Щоб побачити Сан-Себастьян з висоти, можна піднятися на пагорб Ігельдо на старовинному червоному вагончику фунікулера. Або пішки піднятися на протилежний пагорб Ургуль до замку Ла-Мота і статуї Христа на вершині гори. Або пішки піднятися на протилежний пагорб Ургуль до замку Ла-Мота і статуї Христа на вершині гори.

Фото: Набережна Сан-Себастьян (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Фото: Пляж Сан-Себастьян(Ірина Савіна / для РБК-Україна)

Ще одне приголомшливе місто і культурна столиця країни Басків – Більбао. Поціновувачі концептуального мистецтва будуть в захваті від сучасної архітектури і мостів нової частини Більбао.

Сьогодні і не скажеш, що якихось сто років тому це був промисловий центр, оточений шахтами і рудниками. Коли видобуток копалин вичерпався, було прийнято рішення зробити з Більбао зразково-показовий арт-об'єкт, який вирішив подальшу долю цього міста.

Фото: Міст у Більбао (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Особливу популярність Більбао приніс знаменитий Музей Гуггенхайма. Попри скептичне ставлення місцевих мешканців до будівлі, що нагадує чи то сталевий вітрильник, чи то гігантський шматок фольги, музей приніс Більбао світову славу і перетворив його на туристичну пам'ятку.

Фото: Легендарний Музей Гуггенхайма в Більбао (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Більбао буквально розрізаний на дві частини річкою Нервіон. Старе середньовічне місто Каско В'єхо, з величезним вибором ресторанів і барів, в тому числі й з зірками Мішлен, відкриває невичерпні можливості для дослідження баскської кухні.

Якщо Мішлен для вас не по кишені, можна влаштувати серфінг незліченними барами, де подають пінчос – бутерброди з морепродуктами, рибою, овочами і чудовими соусами. Будучи в Країні Басків, не називайте пінчос більш поширеною назвою тапас – баски горді і знають ціну своїй особливій рецептурі.

Фото: Пінчос бар (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Пляжі та острови північного узбережжя Іспанії

За 30 кілометрів від Більбао знаходиться Гастелугаче – острів, з'єднаний з сушею довгим рукотворним мостом. На вершині острова у 10 столітті була споруджена каплиця Сан Хуан де Гастелугаче на честь Іоанна Хрестителя.

За легендою, святий наздогнав у цьому самому місці диявола, на що йому знадобилося всього три кроки. Цей своєрідний рекорд, що став за сумісництвом дивом, необхідно було увіковічнити. Тому на місці перемоги добра над злом побудували каплицю. Церква кілька століть переходила з рук в руки – від ордена Тамплієрів до лицарів Біскайї.

У 16 столітті в каплиці жив відлюдник, який попереджав моряків дзвоном про наступаючу грозу. Можливо, тому у місцевих моряків з'явилася традиція: вирушаючи у плавання, приносити подяку Святому Іоанну за благополучне повернення додому.

Фото: Острів Гастелугаче (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Це місце знімали в серіалі "Гра престолів" як декорацію для замку Драконячий Камінь. Тепер сюди приїжджають туристи, щоб побачити острів, прикрашений природними арками, піднятися крутими кам'яними сходами з 237 ступенів і споглядати рукотворну красу на тлі бурхливого океану.

Не варто сприймати північні пляжі як місце для морського відпочинку. Тут комфортніше серферам, ніж туристам – частіше зустрінеш людей у гідокостюмах з дошкою, ніж класичного пляжника в шезлонгу.

Фото: На північних пляжах можна частіше зустріти серферів, ніж "класичних" туристів (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Сюди варто їхати, щоб побачити красиву природу в оточенні бурхливого океану. Уздовж усього узбережжя Біскайської затоки розкидані унікальні пляжі з флішевими відкладеннями на березі. Один з них знаходиться недалеко від Більбао – біля селища Зумайя. Тут теж знімали "Гру престолів" - пляж Драконячий Камінь.

При цьому один з найкрасивіших північних пляжів знаходиться в Галісії – пляж Кафедральних Соборів. Природні кам'яні арки, утворені під впливом води і вітру, під час відливу на кілька годин оголюють свої основи, а потім знову ховаються під товщею високої води.

Фото: Пляж Кафедральних Соборів (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Пляж Кафедральних Соборів – туристична назва Прая-де-Аугас-Сантас, що в перекладі означає "Пляж Святих Вод". Найкраще сюди потрапити на світанку, пройти по невинно чистому піску, який оголився після багатьох годин під водою.

Велична картина арочних "соборів", перші промені сонця в калюжах на мокрому піщаному дні осяюють помаранчевим світлом простори пляжу, залишаючи враження від побаченого на все життя.

Кантабрія. У маленькі міста за морепродуктами

Кантабрія – це безліч на диво затишних міст, немов перлова розсип розкиданих уздовж океанського узбережжя. Одне з них – Кастро-Урдіалес з широкою набережною уздовж білосніжного пляжу, краї якого впираються в неприступні флішеві скелі.

На одному з круч височіє середньовічна церква Успіння Пресвятої Діви Марії. Зовні вона практично нічим не відрізняється від численних соборів Іспанії. Але всередині це на дивно "повітряна" будова, наповнене променями світла. Які, потрапляючи на обличчя статуй Діви Марії і Христа, оживляють емоції на їхніх обличчях.

Фото: Кастро-Урдіалес – місто в Кантабрії з широкою набережною уздовж білосніжного пляжу, краї якого впираються в неприступні флішеві скелі (unsplash.com/kamila-maciejewska)

Морепродукти в Кантабрії – одні з кращих в Іспані,ї і за ними краще їхати в рибальське компактне містечко Сантонья. На кожній вулиці є по кілька рибних ресторанів, в яких є все, що тільки забажає душа: устриці, кальмари, безліч видів риби, креветки, лангустини й краби.

Анчоуси - ще одна місцева гордість. Ним присвячена "Ярмарка анчоусів", який проводять тут щорічно в травні: хтось змагається в приготуванні, а комусь дістається можливість все це дегустувати і навіть навчитися правильно готувати.

Астурія. Архітектура у стилі модерн та океан

Найбільші міста Астурії: Ов'єдо, Хіхон і Авілес утворюють своєрідний трикутник, всередині якого з одного міста в інше місцеві жителі переміщаються по справах, по роботі, за покупками. Але міста трохи поменше – все ж симпатичніші й затишніші. Одне з них – Льянес, з дорогими кондитерськими і ратушею, яку свого часу мудро переробили на казино.

Чудові особняки в стилі модерн були побудовані переселенцями до Латинської Америки, які одного разу вирушили на пошуки кращого життя, через деякий час повернулися додому, і таким чином продемонстрували свою любов до батьківщини і товщину власного гаманця.

Фото: Городок Луарка в Астурії (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Ще одне симпатичне містечко – Луарка. тут знаходиться найкрасивіше в світі кладовище, з якого відкривається приголомшливий вид на океан. Та й взагалі оглядові майданчики на місто справляють таке ж незабутнє враження.

Кудільєро – маленьке рибальське село, розташоване на схилах вузької бухти. Її будинки буквально нависають над крутими схилами, по яких замість вулиць в'ються нескінченні сходи.

На центральній площі десятки рибних ресторанів продукують божевільні аромати рибних страв – риба і морепродукти потрапляють на стіл безпосередньо з місцевого порту. В Астурії немає свого вина, зате багато яблук, з яких роблять сидр – гордість і навіть національний напій.

Фото: Рибальське село Кудільєро (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Місцеві бари називають сидреріями, в них обов'язково покажуть справжній ритуал розливання сидру по келихах. Ця процедура залишається незмінною протягом вже багатьох століть: зі спеціального посудини з вузьким носиком сидр наливають у стакан з великої висоти. Так він насичується киснем і стає набагато смачнішим.

Галісія. Всі дороги ведуть до іспанської святині

Галісія – автономія на заході Іспанії, куди ведуть десятки паломницьких доріг до християнської святині – містf Сантьяго-де-Компостела.

Столиця Галісії – туристичний і паломницький центр, куди приходять тисячі пілігримів з усього світу. Шлях святого Якова дозволяє побачити справжню Галісію, петляючи горбистими горами, серед численних корівників і пасовищ, по евкаліптових лісах і селах.

Фото: Сантьяго-де-Компостелла (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут обов'язково потрібно спробувати знамениту страву Pulpo de Gallega – восьминіг по-галісійськи. Не пропустіть кінцеву мету шляху Сантьяго –Кафедральний собор, в якому щодня проходить меса, присвячена паломникам.

Фото: Найбільше у світі кадило – Ботафумейро (Ірина Савіна/для РБК-Україна)

Тут, під склепіннями собору після закінчення меси літає найбільше у світі кадило – Ботафумейро. Після закінчення меси кожен може обійняти золоту статую Святого Якова, на спині якого неземним світлом горить черепашка-гребінець – символ паломництва – Каміно де Сантьяго.

Подібний маршрут займе один тиждень, якщо орендувати автомобіль і проїхатися по пляжах і містах півночі Іспанії. Але цей тиждень точно запам'ятається – красою й смаками іншої Іспанії.

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