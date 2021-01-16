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"Не вірте турагентам": туристка розкрила несподівані деталі про відпочинок у Єгипті

Субота 16 січня 2021 14:01
"Не вірте турагентам": туристка розкрила несподівані деталі про відпочинок у Єгипті
Фото: Один з готелів в Єгипті (booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

До пропозицій від готельних гідів треба ставитися з обережністю

Відпочинок в Єгипті може принести як позитивні емоції, так і несподівані неприємності. Про це РБК-Україна говорить киянка Світлана Тараненко. Вона днями повернулася з 5-денного відпочинку в одному з готелів курортного Шарм-ель-Шейха і розповіла, про що варто пам'ятати туристам перед поїздкою.

Світлана каже, що перед купівлею туру вивчила багато інформації в інтернеті. Але на відпочинку не все було так, як розповідали блогери або туркомпанії.

"Перша несподіванка виявилася приємною і стосувалася погоди на курорті. Багато хто лякав тим, що у січні в Єгипті дуже вітряно, а купатися нібито взагалі нереально. Я ризикнула, взяла путівку зі знижкою і не прогадала. Виявилося, що під час мого відпочинку вітру не було, і температура повітря в Шарм-ель-Шейху досягала 23-24 градуси тепла вдень. Купатися в морі було комфортно", - говорить вона.

Але все ж про вітряну погоду в Єгипті в січні заявляють інші туристи. Судячи з відгуків, на місцевих курортах буває й прохолодно. Але в середньому температура повітря досягає 22-25 градусів тепла.

&quot;Не вірте турагентам&quot;: туристка розкрила несподівані деталі про відпочинок у ЄгиптіФото: У січні в Єгипті вітряно, але купатися в морі все ж можна (booking.com)

У січні вода в Червоному морі прогрівається приблизно до 20 градусів, а повітря - до 25 градусів тепла вдень. Вночі - близько 10 градусів тепла.

Готельні гіди та страховка: що потрібно варто знати

Крім того, мало хто піднімає питання про те, як себе можуть вести готельні гіди, каже туристка. При більшості готелів курортного Єгипту працюють так звані готельні гіди. Не всі, але більшість, поводяться дуже настирливо, стверджує Світлана.

"Ці гіди чіпляються до туристів по дрібницях: то просять сходити замість них в магазин і купити їм щось із продуктів, то постійно зазивають на екскурсії та на дайвінг навіть там, де він заборонений. Завдання - "вивудити" у туристів гроші. Варто бути уважними та не попадатися на їхні хитрощі. Якщо відпочиваєте десь біля басейну, то попросіть у готелі табличку "не турбувати" і поставте її біля себе, коли будете засмагати або обідати. Тоді такі гіди просто не будуть до вас підходити", - радить вона.

Екскурсії на місці вона рекомендує купувати у перевірених осіб. Якщо не у туроператорів, то у тих гідів, кого вам особисто порадили як надійного.

&quot;Не вірте турагентам&quot;: туристка розкрила несподівані деталі про відпочинок у ЄгиптіФото: У готелях часто можна зустріти гідів, які занадто настирливо спілкуються з гостями (booking.com)

"Не забувайте і про страховку, яку треба оформити перед поїздкою. Перевірте, щоб вона покривала лікування COVID-19. В наш час це вже необхідність. Також, якщо хочете під час відпочинку займатися різними видами спорту або дайвінгом, придбайте для цього окрему страховку", - говорить Світлана.

З картки зняли гроші за користування "безкоштовною" лаунж-зоною

"Не вірте турагентам, які заявляють про 100%-ву безпеку курортів. Подруга розповідала про випадок, коли один з таких гідів при готелі під час виїзної екскурсії повів її з чоловіком в лаунж-зону, запевняючи, що користування нею повністю безкоштовне. Але виявилося, що вже після прильоту в Київ з картки чоловіка зняли близько 500 гривень за користування цією зоною відпочинку. Так що до різного роду "гарячих суперпропозицій тільки для вас" варто завжди ставитися з обережністю", - говорить Світлана.

Проте вона каже, що при належній підготовці до поїздки відпочинок у Єгипті приносить в основному позитивні враження.

"Вважаю, що відпочити в Єгипті й отримати масу позитивних емоцій можна в будь-який час року і навіть у бюджетному готелі. Головне - пам'ятати про особливості таких поїздок", - підбиває підсумок туристка.

Нагадаємо, раніше туристка розповіла про неприємний випадок з туром до Єгипту.

Також стало відомо, що у Єгипті для туристів приготували нові незвичайні об'єкти.

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