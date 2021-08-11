Стародавні міста та східний колорит: з України стане простіше поїхати до ще однієї країни

Подорожі до Узбекистану стануть доступнішими для українців: починаючи з 9 серпня, українська авіакомпанія Bees Airline відкрила продажі квитків на прямі рейси у Самарканд - одне з найвідоміших серед туристів міст країни.

Хоча країна сьогодні не входить до топу найбільш відвідуваних українськими мандрівниками держав, у нового напрямку є шанси завоювати доволі значний сегмент туристичного ринку, впевнені експерти.

Рейси з Києва в Самарканд: скільки коштуватимуть квитки

Перший прямий переліт з України в Узбекистан за маршрутом "Київ-Самарканд" компанія виконає вже 30 серпня, повідомляє видання Lowcost Avia.

"Прямі рейси з Києва в Самарканд авіакомпанія Bees Airline почне виконувати з 30 серпня 2021 року один раз на тиждень, щопонеділка. Виліт з Києва - о 15:35, повернення з Самарканда - о 22:05. Тривалість польоту - близько 5 годин", - уточнюється у повідомленні.

Судячи з опублікованих компанією цінами на сайті компанії, вартість квитків починається від 159 доларів в один бік та від 358 доларів - в обидва кінці. Польоти здійснюватимуться на сучасних Boeing 737-800.

Чим цікавий Узбекистан українським туристам

Узбекистан - держава у Центральній Азії. Плануючи подорож в країну, найчастіше беруть екскурсійні поїздки, в які входять гастрономічні тури, поїздки по історичних місцях.

Фото: Східний колорит Самарканда (unsplash.com/snowscat)

До більшості програм входять відвідування мечетей, музеїв та інших цікавих місць. Також пропонується подивитися споруди, зведені на Великому Шовковому шляху - відомій торговій дорозі, яка колись з'єднувала Китай і Середземномор'я.

Самарканд - одне з найпопулярніших туристичних міст країни. Він вважається одним з найдавніших нині існуючих міст світу, яке було найголовнішим пунктом на Шовковому шляху.

За словами туристичних гідів, подорож до Самарканду насамперед цікава тим, хто хотів би зануритися в атмосферу Сходу, побувати на різноманітних екскурсіях і спробувати місцеву кухню.

Відео: Туристичні локації Узбекистану (youtube.com/Jacob+Katie Schwarz)

"За два тисячоліття через Самарканд, який є ровесником Риму, пройшли міріади торговців, паломників, каменярів, послів, дипломатів і воїнів. Тут торгували шовковими килимами, прянощами, дорогоцінним камінням, східними солодощами, медовими динями, музичними інструментами, шовком, порцеляною та філігранною зброєю", — відзначається на сайті авіакомпанії.

Правила в'їзду до Узбекистану з України

Узбекистан відкрився для українських туристів під час пандемії раніше, ніж багато інших країн - ще у жовтні минулого 2020 року.

"Дуже красиві там місця - Самарканд, Бухара. Країна, яка насправді дуже приваблива, хоча і зараз не дуже популярна серед українських туристів", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Згідно з даними від Міністерства закордонних справ України, на цей момент при в'їзді на територію Республіки Узбекистан необхідно пред'явити негативний результат ПЛР-тесту. Його потрібно зробити за останні 72 години до перетину кордону.

Фото: Рейси в Самарканд почнуть виконувати з 30 серпня 2021 року (прес-служба компанії Bees Airline)

Також після прибуття всі громадяни заповнюють відповідну анкету, в якій необхідно вказати адресу місця проживання/перебування. Проходження 14-денної самоізоляції в країні не потрібно.

"Якщо у вас короткострокова поїздка до Узбекистану, то це необхідно вказати при заповненні анкети", — уточнюють в українському МЗС.

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