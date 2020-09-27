Стародавні артефакти: в український замок туристів звуть на "карантинні" екскурсії

Фото: Меджибізький замок (wikipedia.org)

На території фортеці археологи виявили цікаві знахідки

Днями на території державного заповідника "Меджибіж" у Хмельницькій області археологи несподівано натрапили на залишки фортеці, якій близько 700 років. Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Україна".

Експерти-історики припускають, що фортеця була зведена для захисту місцевих жителів від ворогів, які нападали на населений пункт. Потім замок був спалений, але до нашого часу все ж збереглися деякі його елементи.

Приміром, тут знайшли підпірні конструкції й окремий будинок з піччю. А ще – більш дрібні об'єкти, такі як стріли, монети.

"Ми також виявили залишки кам'яних підпірних конструкцій з нішами під стовпи. Одна стіна майже примикає до литовської стіни і йде від неї у східному напрямку", – пояснює археолог Антон Баранівський.

Чим замок цікавий туристам

Меджибізький замок – відома пам'ятка. Це замок-фортеця, який розташовується в однойменному селищі Летичівського району Хмельницької області. Знаходиться біля річки Південний Буг у близько 30 кілометрів від обласного центру. Найдавніші згадки про цю локацію датовані 1146 роком.

Тоді тут були давньоруські укріплення, а пізніше з'явилася і сама фортеця, що захищала від набігів ворогів. Сьогодні фортеця вважається найдавнішою з подібних споруд всього Поділля.

Фото: Меджибізький замок має форму трикутника (vsviti.com.ua)

Зараз у Меджибожі проходять реставраційні роботи. Тим не менше, туристи можуть відвідати це місце й восени: там станом на сьогодні доступні ті ж послуги, що й раніше. Приміром, у стародавньому замку можна постріляти з лука, замовити індивідуальну або групову екскурсію. Тут також проводять майстер-класи з різноманітних середньовічних ремесел.

Сьогодні туристи, які відвідують замок, дивуються різноманітю об'єктів, які там збережені до наших днів. Побачити все це можна, приїхавши у це місце на вихідних.

Ціни на вхідні квитки та екскурсії

Вартість вхідних квитків на територію Державного історико-культурного заповідника на сьогодні така:

дорослі - 50 грн;

школярі та студенти - 20 грн;

діти до 6 років у супроводі дорослих – безкоштовно.

Відео: Меджибізька фортеця з висоти (youtube.com\vsviti)

В ціну вхідного квитка входить огляд замку, лицарської вежі, всіх музейних експозицій: історичної, етнографічної, Музею пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років у Хмельницькій області (окрім спеціальних виставок). Екскурсії для груп до 10 осіб (дорослі, студенти, школярі) коштують 100 грн.

Туристам варто пам'ятати, що у комплексі на час карантинних обмежень запроваджені особливі правила.

Згідно з даними з сайту історичного заповідника, у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної дистанції під час карантину, групи туристів більше 10 осіб підлягають обов'язковому розділенню а також обслуговуються згідно встановленої вартості кожної екскурсії.

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