Древние артефакты: в украинский замок туристов зовут на "карантинные" экскурсии

На территории крепости археологи обнаружили интересные находки
На днях на территории государственного заповедника "Меджибож" в Хмельницкой области археологи неожиданно наткнулись на остатки крепости, которой около 700 лет. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина".
Эксперты-историки предполагают, что крепость когда-то была возведена для защиты местных жителей от нападавших на населенный пункт врагов. Затем замок был сожжен, но до нашого времени все же сохранились некоторые его элементы.
К примеру, здесь нашли подпорные конструкции и отдельный дом с печью. А еще – более мелкие объекты, такие как стрелы, монеты.
"Мы также нашли остатки каменных подпорных конструкций с нишами под столбы. Одна стена почти примыкает к литовской стене и идет от нее в восточном направлении", – объясняет археолог Антон Барановский.
Чем замок интересен туристам
Меджибожский замок – известная достопримечательность. Это замок-крепость, который располагается в одноименном поселке Летичевского района Хмельницкой области. Находится у реки Южный Буг в около 30 километрах от областного центра. Самые древние упоминания этой локации датированы 1146 годом.
Тогда здесь были древнерусские укрепления, а позже появилась и сама крепость, защищающая от набегов врагов. Сегодня крепость считается самой древней из подобных сооружений всего Подолья.
Фото: Меджибожский замок имеет форму треугольника (vsviti.com.ua)
На данный момент в Меджибоже проходят реставрационные работы. Тем не менее, туристы могут посетить это место и осенью: там по состоянию на сегодня доступны те же услуги, что и ранее. К примеру, в древнем замке можно пострелять из лука, заказать индивидуальную или групповую экскурсию. Здесь также проводят мастер-классы по разнообразным средневековым ремеслам.
Сегодня туристы, которые посещают замок, удивлены разнообразием объектов, которые там сохранены до наших дней. Увидеть все это можно, поехав в это место на выходных.
Цены на входные билеты и экскурсии
Стоимость входных билетов на территорию Государственного историко-культурного заповедника на сегодня такова:
взрослые - 50 грн;
школьники и студенты - 20 грн;
дети до 6 лет в сопровождении взрослых – безплатно.
Видео: Меджибожская крепость с высоты (youtube.com\vsviti)
В цену входного билета входит осмотр замка, рыцарской башни, всех музейных экспозиций: исторической, этнографической, Музея памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Хмельницкой области (кроме специальных выставок). Экскурсии для групп до 10 человек (взрослые, студенты, школьники) стоят 100 грн.
Туристам стоит помнить, что в комплексе на время карантинных ограничений внедрены особые правила посещения.
Согласно данным с сайта исторического заповедника, в связи с необходимостью обеспечения социальной дистанции во время карантина, группы туристов более 10 человек подлежат обязательному разделению а также обслуживаются согласно установленной стоимости каждой экскурсии.
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