ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Древние артефакты: в украинский замок туристов зовут на "карантинные" экскурсии

Воскресенье 27 сентября 2020 16:51
Древние артефакты: в украинский замок туристов зовут на "карантинные" экскурсии
Фото: Меджибожский замок (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

На территории крепости археологи обнаружили интересные находки

На днях на территории государственного заповедника "Меджибож" в Хмельницкой области археологи неожиданно наткнулись на остатки крепости, которой около 700 лет. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина".

Эксперты-историки предполагают, что крепость когда-то была возведена для защиты местных жителей от нападавших на населенный пункт врагов. Затем замок был сожжен, но до нашого времени все же сохранились некоторые его элементы.

К примеру, здесь нашли подпорные конструкции и отдельный дом с печью. А еще – более мелкие объекты, такие как стрелы, монеты.

"Мы также нашли остатки каменных подпорных конструкций с нишами под столбы. Одна стена почти примыкает к литовской стене и идет от нее в восточном направлении", – объясняет археолог Антон Барановский.

Чем замок интересен туристам

Меджибожский замок – известная достопримечательность. Это замок-крепость, который располагается в одноименном поселке Летичевского района Хмельницкой области. Находится у реки Южный Буг в около 30 километрах от областного центра. Самые древние упоминания этой локации датированы 1146 годом.

Тогда здесь были древнерусские укрепления, а позже появилась и сама крепость, защищающая от набегов врагов. Сегодня крепость считается самой древней из подобных сооружений всего Подолья.

Древние артефакты: в украинский замок туристов зовут на &quot;карантинные&quot; экскурсииФото: Меджибожский замок имеет форму треугольника (vsviti.com.ua)

На данный момент в Меджибоже проходят реставрационные работы. Тем не менее, туристы могут посетить это место и осенью: там по состоянию на сегодня доступны те же услуги, что и ранее. К примеру, в древнем замке можно пострелять из лука, заказать индивидуальную или групповую экскурсию. Здесь также проводят мастер-классы по разнообразным средневековым ремеслам.

Сегодня туристы, которые посещают замок, удивлены разнообразием объектов, которые там сохранены до наших дней. Увидеть все это можно, поехав в это место на выходных.

Цены на входные билеты и экскурсии

Стоимость входных билетов на территорию Государственного историко-культурного заповедника на сегодня такова:

взрослые - 50 грн;

школьники и студенты - 20 грн;

дети до 6 лет в сопровождении взрослых – безплатно.

Видео: Меджибожская крепость с высоты (youtube.com\vsviti)

В цену входного билета входит осмотр замка, рыцарской башни, всех музейных экспозиций: исторической, этнографической, Музея памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Хмельницкой области (кроме специальных выставок). Экскурсии для групп до 10 человек (взрослые, студенты, школьники) стоят 100 грн.

Туристам стоит помнить, что в комплексе на время карантинных ограничений внедрены особые правила посещения.

Согласно данным с сайта исторического заповедника, в связи с необходимостью обеспечения социальной дистанции во время карантина, группы туристов более 10 человек подлежат обязательному разделению а также обслуживаются согласно установленной стоимости каждой экскурсии.

Напомним, ранее мы сообщали, как город Славутич удивляет туристов необычными объектами.

Также предлагаем почитать об уникальном водопаде в украинской глубинке, который ежегодно посещают тысячи туристов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Уикенд отпускпутешествиеартефакттур
Мнения
Евгений Романчук
Путешествие на два континента: что посмотреть в Стамбуле этой осенью
Евгений Романчук
руководитель направлений Турции и Туниса туроператора Join UP!
Евгения Колесник
Пейзажи Карпат завораживают: все тонкости восхождения на Говерлу и отдыха в горах
Евгения Колесник
Автор youtube-канала KOLESAEDUT
Наталья Хватова
Райский отдых на Мальдивах: все тонкости поездки на роскошный курорт
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Анастасия Стеценко
Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь