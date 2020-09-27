Древние артефакты: в украинский замок туристов зовут на "карантинные" экскурсии

Фото: Меджибожский замок (wikipedia.org)

На территории крепости археологи обнаружили интересные находки

На днях на территории государственного заповедника "Меджибож" в Хмельницкой области археологи неожиданно наткнулись на остатки крепости, которой около 700 лет. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Украина".

Эксперты-историки предполагают, что крепость когда-то была возведена для защиты местных жителей от нападавших на населенный пункт врагов. Затем замок был сожжен, но до нашого времени все же сохранились некоторые его элементы.

К примеру, здесь нашли подпорные конструкции и отдельный дом с печью. А еще – более мелкие объекты, такие как стрелы, монеты.

"Мы также нашли остатки каменных подпорных конструкций с нишами под столбы. Одна стена почти примыкает к литовской стене и идет от нее в восточном направлении", – объясняет археолог Антон Барановский.

Чем замок интересен туристам

Меджибожский замок – известная достопримечательность. Это замок-крепость, который располагается в одноименном поселке Летичевского района Хмельницкой области. Находится у реки Южный Буг в около 30 километрах от областного центра. Самые древние упоминания этой локации датированы 1146 годом.

Тогда здесь были древнерусские укрепления, а позже появилась и сама крепость, защищающая от набегов врагов. Сегодня крепость считается самой древней из подобных сооружений всего Подолья.

Фото: Меджибожский замок имеет форму треугольника (vsviti.com.ua)

На данный момент в Меджибоже проходят реставрационные работы. Тем не менее, туристы могут посетить это место и осенью: там по состоянию на сегодня доступны те же услуги, что и ранее. К примеру, в древнем замке можно пострелять из лука, заказать индивидуальную или групповую экскурсию. Здесь также проводят мастер-классы по разнообразным средневековым ремеслам.

Сегодня туристы, которые посещают замок, удивлены разнообразием объектов, которые там сохранены до наших дней. Увидеть все это можно, поехав в это место на выходных.

Цены на входные билеты и экскурсии

Стоимость входных билетов на территорию Государственного историко-культурного заповедника на сегодня такова:

взрослые - 50 грн;

школьники и студенты - 20 грн;

дети до 6 лет в сопровождении взрослых – безплатно.

Видео: Меджибожская крепость с высоты (youtube.com\vsviti)

В цену входного билета входит осмотр замка, рыцарской башни, всех музейных экспозиций: исторической, этнографической, Музея памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Хмельницкой области (кроме специальных выставок). Экскурсии для групп до 10 человек (взрослые, студенты, школьники) стоят 100 грн.

Туристам стоит помнить, что в комплексе на время карантинных ограничений внедрены особые правила посещения.

Согласно данным с сайта исторического заповедника, в связи с необходимостью обеспечения социальной дистанции во время карантина, группы туристов более 10 человек подлежат обязательному разделению а также обслуживаются согласно установленной стоимости каждой экскурсии.

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