Дорожче, ніж в Туреччині: коли ціни на авіаквитки в Україні стануть доступними

Подорож літаком між містами України - все ще непопулярна послуга. Багато хто досі вважає її розкішшю. Тим часом переліт в одне з міст всередині країни в сусідніх державах - скоріше норма.

Так склалося, що основним доступним способом пересування в Україні залишається залізниця. Але через великі відстані між містами тривалість подорожі поїздом часто складає від 8 до 18 годин, а деколи - і до 24 годин.

З появою столичних експресів Інтерсіті та Інтерсіті+, час в дорозі скоротився до 5-7 годин замість 8-10 годин між великими містами. Замість спальних купе з'явилися сидячі салони 1 та 2 класу.

Вартість поїздки вагоні у 2-го класу складає в середньому 350-400 грн, у вагоні 1-го класу - 800-1100 грн. Нові поїзди мали б стати швидким та комфортним способом пересування. Проте стан колій не сприяє комфорту - на швидкості 100-130 км/год експрес сильно розхитує. А деякі поїзди ламаються прямо в дорозі.

Фото: Подорожі поїздами набагато популярніші за перельоти всередині країни (РБК-Україна)

Альтернативою таким поїздкам може стати авіапереліт. Короткий політ тривалістю 45-60 хвилин значно зекономив би час та покращив комфорт пересування між містами. Також авіаперевезення вже зарекомендували себе як найбезпечніший спосіб пересування під час пандемії.

Але літаками всередині країни подорожують вкрай рідко. За даними Міністерства інфраструктури за 2019 рік, пасажиропотік на внутрішніх перельотах склав лише 8,3 % від загальних авіаперевезень. Чому авіаперельоти в Україні не дешевшають та як зробити їх більш доступними?

Бюджетні рейси: перші спроби

Із запровадженням безвізу та розвитком міжнародних сполучень, експерти прогнозували зниження цін на авіаквитки. Але вони все ще часто коштують дорожче за міжнародні. Нерідко можна знайти рейс з пересадкою в Стамбулі або Варшаві дешевше за прямий переліт всередині країни.

У 2011 році угорський лоукост Wizz Air розпочав продаж на дешеві внутрішні квитки за ціною проїзду у вагоні купе, але через деякий час рейси стали скасувати. Упродовж останніх десяти років з’являлися й нові "бюджетні" компанії (Air Onix, Yan Air, Urga), але з різних причин вони припиняли діяльність.

Фото: Дешеві квитки на рейси по Україні є, але тільки на деякі дати й за умови броні задовго наперед (РБК-Україна/Віталій Носач)

У 2017 році колишній Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував появу національного перевізника "за тарифами лоукосту". А недавно і президент України Володимир Зеленський заявив, що варто створити державну авіакомпанію, яка використовувала б у роботі українські літаки. Мовляв, це дозволило б збільшити доходи туризму, розвивати конкуренцію і зробити подорожі літаком доступнішими.

За останні два роки у системі бронювання почали з’являтися доволі дешеві квитки між Києвом та Львовом за ціною від 500 грн в один бік.

Але вони не стали широко доступними: бажані квитки можна було придбати лише на окремі дати та задовго до вильоту. А після скасування у 2020 році всіх внутрішніх та міжнародних рейсів через пандемію, польоти відновилися лише частково: вибір доволі невеликий.

Скільки коштує авіаподорож до Чорного моря?

Станом на сьогодні відновили далеко не всі внутрішні рейси, які були до березня 2020 року. Авіакомпанії залишили лише найпопулярніші напрямки.

Наприклад, квиток на регулярний рейс "Київ-Одеса" можна придбати 1500 грн в один бік, якщо виліт менш ніж за два тижні, і за 550-600 грн, якщо виліт не раніше, ніж за місяць:

Фото: Ціни на авіаквитки з Києва до Одеси (скріншот зі сторінки сервісу Google Авіаквитки)

А вже з кінця травня можна полетіти в Одесу зі Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною від 605 грн в один бік.

Квиток на прямий рейс "Київ-Херсон" коштує 720 грн, якщо бронювати за місяць (на 31 березня). Вартість квитка на рейс "Київ-Івано-Франківськ" стартує від 720 грн до 1691 грн (запуск сполучення - з 18 березня). Ціна за квиток на рейс "Київ-Запоріжжя" - 1107 грн при бронюванні не раніше, ніж за два тижні наперед.

Квиток на рейс "Київ-Львів" коштує близько 1200 грн, якщо бронювати за два тижні та 888 грн - при бронюванні за місяць до польоту:

Фото: Ціни на авіаквитки з Києва до Львова (скріншот зі сторінки сервісу Google Авіаквитки)

"Найдорожче місце в літаку - те, яке не продали"

Вартість авіаквитків у 2019 році досягла чотирирічного мінімуму, але у 2020 році продовжила падати та досягнула середньої ціни у 106,4$, каже РБК-Україна експерт авіаційного ринку Богдан Долінце.

"Ціну квитка визначають чотири принципи: конкуренція, пропозиція, попит та ціни на нафту. Якщо коефіцієнт завантаження літаків і попит низькі, то авіакомпанія збільшить доступність дешевих тарифів на таких рейсах. Але якщо коефіцієнт завантаження і попит - високі, то авіакомпанія підвищить ціни", - пояснює експерт.

Як правило, авіалінії керують своїм коефіцієнтом навантаження, регулярно змінюючи ціну квитків для максимального заповнення літака, зауважує Богдан Долінце.

"Не дарма кажуть, що найдорожче місце на борту літака - це непродане", - каже він.

Фото: Як дешевшали авіаквитки в Україні та світі (інфографіка надана Богданом Долінце)

Які ціни на перельоти у Туреччині?

Щоб простіше зрозуміти різницю у цінах, візьмемо для порівняння вартість квитків на внутрішні рейси в одній з сусідніх країн. Приміром, у Туреччині набагато більше можливостей подорожувати всередині країни літаком бюджетно. Вартість внутрішнього перельоту в одного з перевізників стартує від 479 грн.

Так, квиток на регулярний рейс "Стамбул-Кайсері "на завтра" вартує 421 грн. Якщо виліт за місяць, то ціна підвищується всього лише до 711 грн:

Фото: Ціни на авіаквитки зі Стамбулу до курортного міста Кайсері (скріншот зі сторінки сервісу Google Авіаквитки)

Квиток за напрямком "Стамбул-Анкара" коштує 529-595 грн на будь-яку дату, квиток "Стамбул-Аланья" - 479-595 грн, "Стамбул-Ізмір" - 606 грн на найближчий час. В країні оперують три національних перевізники: Turkish Airlines, Pegasus та Aztek.

Кількість рейсів тільки по одному напрямку (наприклад, "Стамбул-Анкара") може досягати 20-27 рейсів на добу. Для порівняння, з аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" разом в одному напрямку (наприклад, "Київ-Одеса") виконується лише 4-6 рейсів.

За словами Богдана Долінце, під час пандемії уряд Туреччини знизив ставку податку на додану вартість з 18% до 1% для внутрішніх повітряних перевезень.

"Для компаній запровадили й інші заходи підтримки. В тому числі - відтермінування обов’язкових платежів, щоб не допустити критичного зниження рівня обігових коштів авіакомпаній. Сьогодні в Туреччині половина всіх перевезених пасажирів - це пасажири внутрішніх рейсів", - каже він.

Фото: В Туреччині оперують три національних перевізники: Turkish Airlines, Pegasus та Aztek (pixabay.com)

А як в інших кранах?

За даними ресурсу kiwi.com, у 2017 році Болгарія стала найбільш "бюджетною" європейською країною по авіаподорожах виходячи з вартості польоту у 4,65 долара за 100 кілометрів.

У світових лідерах – і Малайзія (4,18 дол за 100 кілометрів). П’ятірку замикають Індія (4,96 долара), Туреччина (6,28 долара) і Румунія (6,46 долара).

Коли квитки на літаки в Україні можуть подешевшати

За словами Богдана Долінце, за минулий рік галузь пережила багато проблем, і наслідки отриманих збитків впливатимуть на ціни ще довго. Навіть під час пандемії квитки на літак не дорожчають, і чимало пропозицій бюджетних перельотів все ж можна знайти.

На сайті Міністерства Інфраструктури України викладена концепція Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Реформа мала б лібералізувати авіаринок України, забезпечити розвиток та реконструкцію регіональних аеропортів.

Але, на думку експерта, цей документ розроблявся у відриві від Національної транспортної стратегії та Авіаційної транспортної стратегії (існує тільки проект такого документа).

Фото: Квитки зі Стамбула до Кайсері можна знайти за ціною 400 гривень навіть "на завтра" (pixabay.com)

"Він виконується лише точково, потребує якнайшвидшого оновлення. Треба терміново модернізувати інфраструктуру аеропортів, врегулювати механізми підтримки соціально важливих перевезень, надати державну допомогу аеропортам і авіакомпаніям, лібералізувати аеропортові збори та застосовувати знижки в аеропортах", - каже експерт.

Також треба лібералізувати й двосторонні угоди про міжнародне повітряне сполучення і скасувати ПДВ на внутрішніх перевезеннях, вважає він.

За словами Богдана Долінце, Угода про спільний авіаційний простір теж вже п'ять років знаходиться у підвішеному стані:

"Також повільно просувається і лібералізація угод із країнами Азії та Близького Сходу. Щоб пом'якшити наслідки для авіагалузі від пандемічної кризи, варто підсилювати міжнародну діяльність України в цьому напрямку", - підсумовує він.

За словами експерта, всі ці чинники допомогли б знизити ціни на авіаперевезення по країні та зробити їх більш доступними.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому в Україні мало рейсів та нових напрямків, а авіакомпанії облітають країну стороною.

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