"Відповідно до порад ВООЗ". У Єгипті розповіли, коли скасують ПЛР-тести для українських туристів

Сьогодні всі туристи з України, які їдуть на відпочинок до Єгипту, повинні мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Його потрібно зробити не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.

Такий сертифікат повинен обов'язково містити точну дату і час здачі тесту. Його повинна видати офіційна лабораторія, зареєстрована державою. У довідці має стояти підпис лікаря і/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному сайті лабораторії. Також довідка повинна бути видана англійською мовою.

Якщо на в'їзді в країну виникнуть сумніви в достовірності тесту, єгипетська сторона залишає за собою право на проведення повторного тестування після прильоту, говориться на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Коли можуть скасувати ПЛР-тести для українців

Нещодавно в Єгипті скасували обов'язкову вимогу щодо ПЛР-тестів для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID. Йдеться про щеплення вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Управлінням з лікарських засобів Єгипту.

Фото: Міністр туризму і старожитностей Єгипет Халед Ель-Енані (twitter.com/KhaledElEnany6)

Водночас багатьох цікавить, чи скасують в Єгипті ПЛР-тести й для тих, хто не пройшов вакцинацію. Про те, чи буде прийнято таке рішення, РБК-Україна звернулося з питанням до міністра туризму і старожитностей Єгипту, професора Халеду Ель-Анані.

"Звичайно ж, ми хотіли б і намагаємося якомога більше полегшити умови приїзду туристів в нашу країну. Але все ж ми зобов'язані, як і всі країни, слідувати порадам і рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Це необхідно, щоб єгиптяни й туристи залишалися здоровими й у безпеці. Тому на цей час для прибуття в країну потрібна вакцинація або ПЛР-тест", — сказав він РБК-Україна.

Міністр зазначив, що теж сподівається на скасування такої вимоги. Водночас точних термінів, коли це станеться, не назвав.

Фото: У туристів є можливість здати тест по прибуттю в Єгипет за 30 доларів (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Далі будемо сподіватися, що цю вимогу полегшать або скасують. Це буде залежати від ситуації з коронавірусом. Зараз подорожувати складно в цілому по всьому світу, а не тільки в Єгипті. Але ми намагаємося мінімізувати ризики для мандрівників. Адже найголовніше - максимально комфортні умови для туристів та їх безпека", - зазначив міністр.

Тести можна здати й у Єгипті

З урахуванням того, що багатьом потрібні ПЛР-тести й для повернення додому, здати їх з'явилася можливість і в аеропортах країни. В Україні тести або самоізоляцію по прильоту скасували, але багато туристів хочуть здавати їх також по прибуттю на відпочинок.

Цього року з'явилася можливість ПЛР-тести в аеропортах Хургади та Шарм-ель-Шейха. Українці можуть скористатися такою опцією, якщо приїжджають до Єгипту без тесту. До отримання результатів потрібно пробути на самоізоляції: в середньому цей період займає одну добу.

На всі ПЛР-тести в аеропортах Єгипту незалежно від лабораторії встановлена однакова ціна - 30 доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповіли, чи введуть в Єгипті covid-паспорти для туристів.

Також українець розповів про відсутності будь-яких обмежень на курортах Албанії.