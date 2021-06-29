"Согласно советам ВООЗ". В Египте рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для украинских туристов

Сегодня все туристы из Украины, которые едут на отдых в Египет, должны иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста. Его нужно сделать не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Такой сертификат должен обязательно содержать точную дату и время сдачи теста. Его должна выдать официальная лаборатория, зарегистрированная государством. В справке должна стоять подпись врача и/или QR-код, содержащий ссылку на результат теста на официальном сайте лаборатории. Также справка должна быть выдана на английском языке.

Если на въезде в страну возникнут сомнения в достоверности теста, египетская сторона оставляет за собой право на проведение повторного тестирования по прилету, говорится на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Когда могут отменить ПЦР-тесты для украинцев

Недавно в Египте отменили обязательное требование по ПЦР-тестам для тех, кто прошел вакцинацию против COVID. Речь идет о прививке вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения и Управлением по лекарственным средствам Египта.

Фото: Министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энани (twitter.com/KhaledElEnany6)

В то же время многих интересует, отменят ли в Египте ПЦР-тесты и для тех, кто не прошел вакцинацию. О том, будет ли принято такое решение, РБК-Украина обратилось с вопросом к министру туризма и древностей Египта, профессору Халеду эль-Анани.

"Конечно же, мы хотели бы и стараемся как можно больше облегчить условия приезда туристов в нашу страну. Но все же мы обязаны, как и все страны, следовать советам и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВООЗ). Это необходимо, чтобы египтяне и туристы оставались здоровыми и в безопасности. Поэтому на данный момент для прибытия в страну нужна вакцинация или ПЦР-тест", — сказал он РБК-Украина.

Министр отметил, что тоже надеется на отмену такого требования. В то же время точных сроков, когда это произойдет, не назвал.

Фото: У туристов есть возможность сдать тест по прибытию в Египет за 30 долларов (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Дальше будем надеяться, что это требование облегчат или отменят. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас путешествовать сложно в целом по всему миру, а не только в Египте. Но мы стараемся минимизировать риски для путешественников. Ведь самое главное - максимально комфортные условия для туристов и их безопасность", — отметил министр.

Тесты можно сдать и в Египте

С учетом того, что многим нужны ПЦР-тесты и для возвращения домой, сдать их появилась возможность и в аэропортах страны. В Украине тесты или самоизоляцию по прилету отменили, но многие туристы хотят сдавать их также по прибытию на отдых.

В этом году появилась возможность ПЦР-тесты в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Украинцы могут воспользоваться такой опцией, если приезжают в Египет без теста. До получения результатов нужно пробыть на самоизоляции: в среднем этот период занимает одни сутки.

На все ПЦР-тесты в аэропортах Египта независимо от лаборатории установлена одинаковая цена - 30 долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказали, введут ли в Египте COVID-паспорта для туристов.

Также украинец рассказал об отсутствии каких-либо ограничений на курортах Албании.