Долини крокусів і нарцисів: найяскравіші локації для "квіткових" турів у квітні

Екскурсії везуть автобусами з різних міст
Екскурсії Україною навесні – особливе задоволення в гарну погоду. Але ще більше позитивних емоцій можна отримати у квіткових турах, які дуже затребувані у туристів після холодної зими.
"Напрямки з природними локаціями, де можна милуватися квітами, особливо актуальні саме навесні. Коли починається цвітіння - дуже круто отримати дозу такої краси після зими і холодів", - розповідає РБК-Україна про популярні екскурсії директор турагентства "Тури по Україні. Подорожуй з нами" Оксана Ольховська.
Куди можна поїхати на цвітіння в квітні
Ми зібрали найяскравіші місця, де можна милуватися квітами і знайомитися з місцевими пам'ятками.
"Обов'язково рекомендую потрапити на цвітіння сакури в Ужгороді та Мукачеві, на тюльпани в Добропарку, в долину крокусів в Колочаві і на Драгобраті, а також - в долину нарцисів у Хусті", - перераховує локації must see Оксана Ольховська.
Вона уточнює, що в Колочаві крокуси почали цвісти на початку квітня - зазвичай цвітіння триває 2-3 тижні, якщо погода прохолодна. На Драгобраті крокуси будуть пізніше, з початку травня. Нарциси цвітуть у середині травня.
"Сакура зазвичай зацвітає з середини до кінця квітня. Вона відцвітає дуже швидко, всього за тиждень-півтора", - розповідає вона про особливості цвітіння.
Крокуси
Першими в гірських долинах з'являються крокуси, або шафран Гейфелів. Вони внесені до Червоної книги України, ці квіти не можна зривати.
"Село Колочава на Закарпатті – найкраще місце, щоб помилуватися їхнім цвітінням. Щовесни тут все потопає в квітах. Драгобрат квітне крокусами на початку травня", - розповідає Ольховська.
Крім того, багатий на крокуси район – гірський хребет Чорногора. Також масово цвіте шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул та Скупова.
Тюльпани
Милуватися тюльпанами в Україні можна в багатьох містах у парках і на спеціально засаджених полях. Наприклад, в новому дендропарку "Добропарк" поруч з Києвом або в дендропарку у Кропивницькому, де висаджують півмільйона цих квітів. Або Долині тюльпанів в Івано-Франківській області – з понад двох мільйонів квітів. Її висадив підприємець, який раніше працював у Голландії. У попередні роки його долиною тюльпанів туристи милувалися в Чернівецькій області.
Між тим в природі ростуть також дикі, або чорні тюльпани – наприклад, в селі Надітичі Львівської області можна побачити долину в заплаві річки Дністер, де масово цвітуть ці квіти. Їх правильна назва – рябчик шаховий, названий так через своєї забарвлення, що нагадує шахову дошку. Ці квіти охороняються законом, тому зривати їх не можна. Але помилуватися ними туристам не забороняють.
Сакура
Дерево японської вишні цвіте рожевими махровими квітами – це одне з найбільш видовищних природних явищ навесні на міських вулицях Чернівців, Ужгорода та Мукачева. Багато сакур також зростає у Виноградові, Іршаві та Хусті.
"Декоративну японську вишню завезли в Ужгород з Відня, і зараз вона росте по всьому місту. Пік цвітіння, коли гілки сакур покриваються пишними шапками рожевих квітів – надзвичайно хвилююче видовище", - ділиться враженнями турагент.
Тури в Західну Україну спеціально намагаються поєднати з періодом цвітіння сакури, яке вважається "візитною карткою" цих міст. Помилуватися різними відтінками кольорів японської вишні з'їжджаються тисячі туристів щороку. В цей час зазвичай організовують сакура-фест – різноманітні заходи, присвячені цвітінню рідкісного дерева.
Нарциси
Долина диких нарцисів – невеликих білих квітів з помаранчевими серединками, які відрізняються особливим ароматом, знаходиться поруч з містом Хуст на Закарпатті. Насправді долина – це цілий природний масив в Карпатському біосферному заповіднику, де нарцис вузьколистий росте на загальній території 85 гектарів. Це рослина збереглася з післяльодовикового періоду.
Крім реліктових нарцисів, у заповіднику росте майже п'ятсот видів різних рослин, включаючи 16 видів орхідей, рідкісний еритроній собачий зуб та півники сибірські.
Фото: Долина нарцисів в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)
Бузок
Бузок – одна з улюблених садових рослин в Україні, яке цвіте на травневі свята. Кущі бузку можна побачити в кожному ботанічному саду. Наприклад, у київському ботсаду імені Гришка зібрана колекція з більш ніж 130 сортів бузку, а в цілому на схилах саду ростуть півтори тисячі кущів цієї рослини.
Втім, якщо хочеться на травневі свята поїхати з міста, але не пропустити цвітіння бузку, можна вирушити в місто Корсунь-Шевченківський з квітковим туром від компанії "KrainaUa".
Милуватися бузком туристи можуть під час відвідування садиби Лопухіних – парк навколо палацу раніше порівнювали з Софіївкою в Умані. Під час травневих свят гора Янталка на території парку потопає в квітучих кущах бузку.
Як вирушити на екскурсії під час карантину
Зазвичай поїздки в "квіткові" тури займають 1-3 дні, в залежності від дальності місця і від програми. Групу охочить везуть автобусом у супроводі екскурсовода. В квіткові тури можна вирушити з різних міст України.
"Якщо тур розрахований на 2-3 дні, тоді в ціну додатково включено проживання в готелі і сніданок", - зазначає організатор поїздок.
Оскільки карантинні правила в різних областях постійно змінюються, то відвідування різних музеїв і пам'яток залежить від поточної ситуації – десь музеї виявляються закриті, десь приймають туристів. Тому під час карантинних екскурсій роблять ставки на музеї просто неба.
Також деякі туристичні компанії в програми екскурсійних поїздок додають відпочинок в термальних басейнах.
Від дальності, тривалості і кількості відвідуваних місць буде залежати і ціна туру. Наприклад, поєднати екскурсію в замок Радомишль чи іншу пам'ятку Житомирської області та дендропарк "Добропарк" поруч з Києвом може коштувати 600-700 гривень, тоді як триденна поїздка квітковими локаціями в Західній Україні з відвідуванням міст – у 2400-2700 гривень з проживанням.
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