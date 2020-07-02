Як доїхати на море під час карантину на поїзді

Фото: Як купити квиток на поїзд до моря під час карантину (РБК-Україна)

Які поїзди курсують до моря цього літа

Попереду ще два літніх місяці - липень і серпень. Їх вважають найкращим часом для відпочинку біля моря. Тому вже зараз потрібно думати, як дістатися на південь.

Одним з популярних видів транспорту - залізничний. Що саме сьогодні пропонує "Укрзалізниця" в якості трансферу до моря і як туди доїхати на поїзді - спробуємо розібратися.

Через карантин у розкладі поїздів - не густо, але можливість доїхати, наприклад, в Одесу або Херсон, є.

Мешканці західних областей поки можуть скористатися поїздами № 012 Львів-Одеса, вартість квитків на який становить від 772 грн. Також є поїзд № 107 Ужгород-Одеса, де вартість проїзду - від 288 грн.

Фото: Про відпочинок на морі влітку 2020 року мріє безліч українців (pixabay.com)

Зі сходу на південь сьогодні курсує поїзд № 092 Костянтинівка-Одеса, вартість проїзду в якому складає від 252 грн.

З Харкова в одеському напрямку призначені два потяги № 008 і № 060 Харків-Одеса. Проїзд обійдеться в суму від 271 грн.

Найширший вибір поїздів у південному напрямку спостерігається по станції Київ-Пасажирський. Зі столиці можна виїхати в Одесу поїздами № 105, 145, 761, 763. Вартість квитків стартує від 200 грн.

Номери поїздів Київ-Херсон - 102, 298, 766, 768. Квитки продаються за ціною від 242 грн. На поїзд № 116 Київ-Бердянськ квитки стартують від 600 грн. На поїзд № 012 Київ-Новоолексіївка квитки коштують від 698 грн.

Зверну увагу на те, що поки в розкладі "Укрзалізниці" основна маса поїздів - це нічні експреси. Тому тарифи за деякими напрямками "кусаються".

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