Как добраться на море во время карантина на поезде

Фото: Как купить билет на поезд к морю во время карантина (РБК-Украина)

Какие поезда курсируют к морю этим летом

Впереди еще два летних месяца – июль и август. Их считают самым лучшим временем для отдыха у моря. Поэтому уже сейчас нужно думать, как добраться на юг.

Одним из популярных видов транспорта является железная дорога. Что именно сегодня предлагает "Укрзализныця" в качестве трансфера к морю и как туда доехать на поезде - попробуем разобраться.

Из-за карантина в расписании поездов - не густо, но возможность доехать, например, в Одессу или Херсон, есть.

Жители западных областей пока могут воспользоваться поездами № 012 Львов-Одесса, стоимость билетов на который составляет от 772 грн. Также есть поезд № 107 Ужгород-Одесса, где стоимость проезда - от 288 грн.

Фото: Об отдыхе на море летом 2020 года мечтает множество украинцев (pixabay.com)

С востока на юг сегодня курсирует поезд № 092 Константиновка-Одесса, стоимость проезда в котором составляет от 252 грн.

Из Харькова в одесском направлении назначены два поезда № 008 и № 060 Харьков-Одесса. Проезд обойдется в сумму от 271 грн.

Самый широкий выбор поездов в южном направлении наблюдается по станции Киев-Пассажирский. Из столицы можно уехать в Одессу поездами № 105, 145, 761, 763. Стоимость билетов стартует от 200 грн.

Номера поездов Киев-Херсон - 102, 298, 766, 768. Билеты продаются по цене от 242 грн. На поезд № 116 Киев-Бердянск билеты стартуют от 600 грн. На поезд № 012 Киев-Новоалексеевка билеты стоят от 698 грн.

Обращу внимание на то, что пока в расписании "Укрзализныци" основная масса поездов – это ночные экспрессы. Поэтому тарифы по некоторым направлениям "кусаются".

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