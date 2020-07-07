Змінюємо звички: чи залишиться в готелях послуга all inclusive

Фото: Харчування в готелях (pixabay.com)

Система "все включено" під час карантину значно змінилася

Під час карантину правила відпочинку українців за кордоном суттєво змінилися. З новими реаліями стикаються туристи, які приїздять на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту. Авіакомпанії, рейсами яких туристи добираються в ці країни, також запроваджують низку обмежень для пасажирів.

Нові правила в готелях в основному концентруються на дотриманні дистанції та гігієни приміщень та всіх зон перебування туристів. Як змінилася система all inclusive в закордонних готелях під час відпочинку – читайте у матеріалі.

"Все включено" в умовах COVID-19

Попри поширену думку про те, що система "все включено" в готелях під час карантину тепер взагалі недоступна, опитані РБК-Україна туроператори кажуть, що її повністю не скасовують.

Так, за даними туроператора "Tez Tour", звичний для українців під час відпочинку за кордоном режим харчування all inclusive у готелях залишається. Проте він буде виконуватися з дотриманням норм безпеки для туристів. Наприклад, у готелях Туреччини та Єгипту, у зв'язку з вимогами цих держав, відстань між столиками у ресторані складатиме 1,5-2 метри.

Всі зони харчування в готелях будуть закриті захисним склом або ж захисною плівкою, каже РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

"Таким чином задля безпеки обмежуватимуть контакти між працівниками кухні та гостями. Проте сама система "все включено" залишається актуальною і влітку 2020 року. Гостям їжу будуть насипати відповідно до їх запиту. Також буде забезпечено дистанцію й між столиками. Проте гостям не потрібно чекати, доки звільниться місце: працівники готелів розставляють їх заздалегідь. Тому самі клієнти, звісно ж, не будуть пересувати столики. Про це мають подбати ще до їх прибуття в готель", - каже він.

Фото: Персонал кухні має бути в масках (freepik.com)

У більшості готелів страви зі шведського стола подаватимуться тільки офіціантами. Якщо персонал кухні має бути в масках обов'язково, то від гостей цього вимагають далеко не всюди.

Спеціаліст з індивідуального туризму турфірми Караван Люкс Тур" Наталія Хватова каже, що в сезоні відпочинку літа 2020 року готелі Туреччини суворо дотримуються вимог держави щодо санітарних норм. Система "все включено" там є й під час карантину, проте вона зазнала деяких змін. Так, столи для туристів закриті захисним склом. Проте таку систему вона вважає цікавою, адже часто їжу гостям подає сам шеф-кухар.

Яке харчування пропонують в готелях Албанії та Єгипту

За словами Олександра Новіковського з "Tez Tour", країни висувають готелям достатньо жорсткі вимоги. Так, одна із вимог стосується того, щоб готелі були заповнені не більше як на 60% від їх потужностей. Жорсткі регламенти стосуються і відпочинку біля басейнів: там персонал теж має подбати про дистанцію між гостями.

"Деякі бари поки будуть закриті. Це роблять, аби не допустити скупчення людей в одному місці. Проте система харчування, коли клієнт вибиратиме будь-які страви, все одно доступна", - підкреслює він.

В ресторанах готелів Албанії за одним столом можуть перебувати не більше ніж чотири людини. Виняток – члени однієї сім’ї. Персонал проводитиме обслуговування у масках і рукавичках.

Гості вказують офіціанту, що саме вони хочуть замовити, при цьому кількість підходів до столу не обмежують, але варто врахувати ймовірність появи черг.

Фото: Система "все включено" в готелях за кордоном залишилася, але зазнала значних змін (pixabay.com)

З 1 липня готелі Єгипту дозволено заповнювати на 50% від їхньої місткості. СПА-процедури поки що заборонені, а розважальні активності на пляжі чи в басейні мінімізовані з метою уникнення скупчення людей.

Проте в Єгипті можна займатися дайвінгом: спорядження дезінфікують після кожного використання. Екскурсії проводитимуться невеликими групами, а до Каїру та Ізраїлю екскурсії поки що заборонені.

Загалом подача їжі в усіх готелях тих країн, які зараз відкриті для українців, влаштована за правилами дотримання дистанції. В деяких місцях є спеціальні наліпки, які мають інформувати гостей про те, де саме потрібно стояти. Черги за подачею їжі також обмежені. В деяких готелях просять заходити на сніданок, обід та вечерю невеликими групами, інші частіше подають харчування на відкритому повітрі.

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