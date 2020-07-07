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Змінюємо звички: чи залишиться в готелях послуга all inclusive

Новини » Travel » Відпочинок за кордоном 07.07.2020 - 07:45
Змінюємо звички: чи залишиться в готелях послуга all inclusive
Фото: Харчування в готелях (pixabay.com)
Катерина Гончарова
Редактор розділу "Туризм"
Ольга Орєхова
спеціально для РБК-Україна

Система "все включено" під час карантину значно змінилася

Під час карантину правила відпочинку українців за кордоном суттєво змінилися. З новими реаліями стикаються туристи, які приїздять на відпочинок до Туреччини, Албанії, Єгипту. Авіакомпанії, рейсами яких туристи добираються в ці країни, також запроваджують низку обмежень для пасажирів.

Нові правила в готелях в основному концентруються на дотриманні дистанції та гігієни приміщень та всіх зон перебування туристів. Як змінилася система all inclusive в закордонних готелях під час відпочинку – читайте у матеріалі.

"Все включено" в умовах COVID-19

Попри поширену думку про те, що система "все включено" в готелях під час карантину тепер взагалі недоступна, опитані РБК-Україна туроператори кажуть, що її повністю не скасовують.

Так, за даними туроператора "Tez Tour", звичний для українців під час відпочинку за кордоном режим харчування all inclusive у готелях залишається. Проте він буде виконуватися з дотриманням норм безпеки для туристів. Наприклад, у готелях Туреччини та Єгипту, у зв'язку з вимогами цих держав, відстань між столиками у ресторані складатиме 1,5-2 метри.

Всі зони харчування в готелях будуть закриті захисним склом або ж захисною плівкою, каже РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора туроператора "TezTour".

"Таким чином задля безпеки обмежуватимуть контакти між працівниками кухні та гостями. Проте сама система "все включено" залишається актуальною і влітку 2020 року. Гостям їжу будуть насипати відповідно до їх запиту. Також буде забезпечено дистанцію й між столиками. Проте гостям не потрібно чекати, доки звільниться місце: працівники готелів розставляють їх заздалегідь. Тому самі клієнти, звісно ж, не будуть пересувати столики. Про це мають подбати ще до їх прибуття в готель", - каже він.

Змінюємо звички: чи залишиться в готелях послуга all inclusiveФото: Персонал кухні має бути в масках (freepik.com)

У більшості готелів страви зі шведського стола подаватимуться тільки офіціантами. Якщо персонал кухні має бути в масках обов'язково, то від гостей цього вимагають далеко не всюди.

Спеціаліст з індивідуального туризму турфірми Караван Люкс Тур" Наталія Хватова каже, що в сезоні відпочинку літа 2020 року готелі Туреччини суворо дотримуються вимог держави щодо санітарних норм. Система "все включено" там є й під час карантину, проте вона зазнала деяких змін. Так, столи для туристів закриті захисним склом. Проте таку систему вона вважає цікавою, адже часто їжу гостям подає сам шеф-кухар.

Яке харчування пропонують в готелях Албанії та Єгипту

За словами Олександра Новіковського з "Tez Tour", країни висувають готелям достатньо жорсткі вимоги. Так, одна із вимог стосується того, щоб готелі були заповнені не більше як на 60% від їх потужностей. Жорсткі регламенти стосуються і відпочинку біля басейнів: там персонал теж має подбати про дистанцію між гостями.

"Деякі бари поки будуть закриті. Це роблять, аби не допустити скупчення людей в одному місці. Проте система харчування, коли клієнт вибиратиме будь-які страви, все одно доступна", - підкреслює він.

В ресторанах готелів Албанії за одним столом можуть перебувати не більше ніж чотири людини. Виняток – члени однієї сім’ї. Персонал проводитиме обслуговування у масках і рукавичках.

Гості вказують офіціанту, що саме вони хочуть замовити, при цьому кількість підходів до столу не обмежують, але варто врахувати ймовірність появи черг.

Змінюємо звички: чи залишиться в готелях послуга all inclusiveФото: Система "все включено" в готелях за кордоном залишилася, але зазнала значних змін (pixabay.com)

З 1 липня готелі Єгипту дозволено заповнювати на 50% від їхньої місткості. СПА-процедури поки що заборонені, а розважальні активності на пляжі чи в басейні мінімізовані з метою уникнення скупчення людей.

Проте в Єгипті можна займатися дайвінгом: спорядження дезінфікують після кожного використання. Екскурсії проводитимуться невеликими групами, а до Каїру та Ізраїлю екскурсії поки що заборонені.

Загалом подача їжі в усіх готелях тих країн, які зараз відкриті для українців, влаштована за правилами дотримання дистанції. В деяких місцях є спеціальні наліпки, які мають інформувати гостей про те, де саме потрібно стояти. Черги за подачею їжі також обмежені. В деяких готелях просять заходити на сніданок, обід та вечерю невеликими групами, інші частіше подають харчування на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на закордонних курортах.

Також пропонуємо почитати, як оформити страховку для виїзду за кордон в умовах карантину.

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Теги ЄгипетТурцияАлбанияотдых за границейпутешествия
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