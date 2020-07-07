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Меняем привычки: останется ли в отелях услуга all inclusive

Новости » Travel » Отдых за рубежом 07.07.2020 - 07:45
Меняем привычки: останется ли в отелях услуга all inclusive
Фото: Питание в гостиницах (pixabay.com)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"
Ольга Орехова
специально для РБК-Украина

Система "все включено" во время карантина значительно изменилась

Во время карантина правила отдыха украинцев за рубежом существенно изменились. С новыми реалиями сталкиваются туристы, приезжающие на отдых в Турцию, Албанию, Египет. Авиакомпании, рейсами которых туристы добираются в эти страны, также вводят ряд ограничений.

Новые правила в гостиницах в основном концентрируются на соблюдении дистанции и гигиены всех помещений и всех зон пребывания туристов. Как изменилась система all inclusive в зарубежных гостиницах во время отдыха – читайте в материале.

"Все включено" в условиях COVID-19

Вопреки распространенному мнению о том, что система "все включено" в отелях во время карантина теперь вообще недоступна, опрошенные РБК-Украина туроператоры говорят, что ее полностью не отменяют.

Так, по данным туроператора "Tez Tour", привычный для украинцев во время отдыха за границей режим питания all inclusive в отелях остается. Однако он будет выполняться с соблюдением норм безопасности для туристов. Например, в отелях Турции и Египта, в связи с требованиями этих государств, расстояние между столиками в ресторане будет составлять 1,5-2 метра.

Все зоны питание в отелях будут закрыты защитным стеклом или же защитной пленкой, говорит РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

"Таким образом в целях безопасности будут ограничивать контакты между сотрудниками кухни и гостями. Однако сама система "все включено" остается актуальной и летом 2020 года. Гостям еду будут насыпать согласно их запросу. Также будет обеспечена дистанция и между столиками. Однако гостям не нужно ждать, пока освободится место: сотрудники отелей расставляют их заранее. Поэтому сами клиенты, конечно же, не будут передвигать столики. Об этом должны позаботиться еще до их прибытия в отель", - говорит он.

Меняем привычки: останется ли в отелях услуга all inclusiveФото: Персонал кухни должен быть в масках (freepik.com)

В большинстве отелей еда со шведского стола будет предоставляться только официантами. Если персонал кухни должен быть в масках обязательно, то от гостей этого требуют далеко не везде.

Специалист по индивидуальному туризму турфирмы Караван Люкс Тур" Наталья Хватова говорит, что в сезоне отдыха лета 2020 года отели Турции строго придерживаются требований государства относительно санитарных норм. Система "все включено" там есть и во время карантина, однако она претерпела некоторых изменений. Так, столы для туристов закрыты защитным стеклом. Однако такую систему она считает интересной, ведь часто еду гостям подает сам шеф-повар.

Какое питание предлагают в отелях Албании и Египта

По словам Александра Новиковского из "Tez Tour", страны предъявляют гостиницам достаточно жесткие требования. Так, одно из требований касается того, чтобы отели были заполнены не более чем на 60% от их мощностей. Жесткие регламенты касаются и отдыха возле бассейнов: там персонал тоже должен позаботиться о дистанции между гостями.

"Некоторые бары пока будут закрыты. Это делают, чтобы не допустить скопления людей в одном месте. Однако система питания, когда клиент будет выбирать любые блюда, все равно доступна", - подчеркивает он.

В ресторанах отелей Албании за одним столом могут находиться не более чем четыре человека. Исключение – члены одной семьи. Персонал будет проводить обслуживание в масках и перчатках.

Гости указывают официанту, что именно они хотят заказать, при этом количество подходов к столу не ограничивают, но следует учесть вероятность возникновения очередей.

Меняем привычки: останется ли в отелях услуга all inclusiveФото: Система "все включено" в отелях за рубежом осталась, но существенно изменилась (pixabay.com)

С 1 июля отели Египта разрешено заполнять на 50% от их вместимости. СПА-процедуры пока что запрещены, а развлекательные активности на пляже или в бассейне минимизированы с целью избежания скопления людей.

Однако в Египте можно заниматься дайвингом: снаряжение дезинфицируют после каждого использования. Экскурсии будут проводиться небольшими группами, а в Каир и Израиль экскурсии пока что запрещены.

В целом подача еды во всех отелях тех стран, которые сейчас открыты для украинцев, устроена по правилам соблюдения дистанции. В некоторых местах есть специальные наклейки, которые должны информировать гостей о том, где именно нужно стоять. Очереди за подачей пищи также ограничены. В некоторых отелях просят заходить на завтрак, обед и ужин небольшими группами, другие чаще подают еду на открытом воздухе.

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых на заграничных курортах.

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Теги ЕгипетТурцияАлбанияотдых за границейпутешествия
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