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Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцями

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Вівторок 25 січня 2022 17:19
Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцями Фото: Аеропорт Стамбулу (Катерина Колонович/для РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова, Катерина Колонович

Через нетипові погодні умови аеропорт Стамбулу досі закритий, а рейси не вилітають більше доби

Через погодний колапс в Туреччині продовжують затримуватися рейси в Україну.

Як уточнила РБК-Україна Катерина Колонович, яка перебуває в аеропорту понад добу, їй довелося спати на підлозі, адже ночівлі у готелі їй та іншим пасажирам забезпечено не було. Дістатися з аеропорту будь-куди, в тому числі до готелю, неможливо: основні дороги до нього досі закриті.

Понад добу очікувань. "Вимоги українців передали авіакомпанії та аеропорту" - консул

Пасажири, які мали вирушити до Києва рейсом авіакомпанії SkyUp ще вчора, знаходяться в аеропорту з вчорашнього дня - вже понад 29 годин.

На цей момент в аеропорт Стамбулу через нетипові погодні умови доїхати складно, але питання громадян України, які застрягли в аеропорту, передали керівництву аеропорту, а також авіакомпанії, на рейс яких вони чекають. Про це у коментарі РБК-Україна заявив генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський.

Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцями

Фото: Скасовані рейси в аеропорту Стамбулу (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Ситуація насправді дуже непроста через дуже нетипові складні погодні умови для Стамбулу. Як тільки отримали зранку інформацію про те, що серед пасажирів деяких авіакомпаній є громадяни України, ми відразу почали самі намагатися якимось чином добратися до аеропорту. Одна дорога сюди була закрита, тому ми шукали інші під'їдні шляхи. Плюс - в аеропорт нас теж не хотіли пускати. Але нам врешті вдалося отримати доступ до аеропорту, щоб вислухати пасажирів і те, які проблеми у них є, щоб їх вирішити", - сказав консул РБК-Україна.

Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцямиФото: Генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський (ukc-gov-ua)

Він додав, що напередодні вже поспілкувався із двома авіакомпаніями, які не можуть вивезти пасажирів в Україну.

"Було сказано, що в 00.00 годин сьогодні навігація в аеропорту відновлена не буде. Це не є унікальною ситуацією якоїсь однієї української авіакомпанії: літаки наразі в Стамбул не прилітають та не вилітають звідси зовсім. Аеропорт повністю закритий", - пояснив він.

За його словами, відновлення навігації в аеропорту сьогодні не планується, оскільки вночі очікуються знову сильні снігопади.

Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцями

Фото: Снігопад спричинив транспортний колапс, а дороги до аеропорту закриті (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

Десятки тисяч пасажирів. Український консул розкрив деталі про масові затримки рейсів з українцями

Фото: Тисячі пасажирів понад добу чекають на відкриття рейсів (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Попередньо чекаємо, що з 00.00 годин навігація буде відновлена. Я занотував усі питання від наших громадян до авіакомпанії, до аеропорту. Далі йдемо з колегами говорити з авіакомпанією та аеропортом, щоб розв'язати питання пасажирів. Питання у такій складній ситуації, в якій, на жаль, опинилися десятки тисяч пасажирів", - пояснив він.

Роман Недільський додав, що сьогодні губернаторство Стамбулу заборонило користуватися приватним транспортом мешканцям міста.

"У нас автомобіль службовий, тому ми змогли ним скористатися і доїхати до аеропорту. Коли їхали, бачили як стояли перекинутими два автобусами, оскільки у них літня резина. Тому треба думати насамперед про безпеку", - відзначив консул.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через сніговий колапс у Стамбулі пасажири не можуть потрапити до України.

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